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«Дочка не узнала папу» Освобожденный белорусский политзаключенный Сергей Тихановский рассказал о встрече с детьми после пяти лет тюрьмы. Он не смог сдержать слез. Видео

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В Вильнюсе организовали пресс-конференцию белорусских политзаключенных, освобожденных накануне, 21 июня. Один из них, оппозиционер Сергей Тихановский, заплакал, отвечая на вопрос о встрече с детьми после пяти лет заключения, и не смог продолжать говорить. Вместо него на вопрос ответила его жена Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции. По ее словам, их дочь не узнала отца и не могла поверить, что это действительно он. В тюрьме оппозиционер действительно сильно изменился.
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