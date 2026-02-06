Borja Suarez / Reuters / Scanpix / LETA

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал планы премьер-министра Испании Педро Санчеса запретить доступ к социальным сетям для пользователей младше 16 лет и привлечь к ответственности руководителей компаний за разжигание ненависти на их платформах.

Санчес 3 февраля, выступая на Всемирном саммите правительств в Дубае, представил пакет из пяти мер, направленных на борьбу со злоупотреблениями со стороны крупных цифровых платформ и на обеспечение безопасной цифровой среды. Он заявил, что «соцсети превратились в несостоявшееся государство, где игнорируются законы и терпимо относятся к преступлениям».

Среди прочего Санчес объявил о планах ограничить доступ подростков к соцсетям, обязав цифровые платформы внедрить эффективные системы проверки возраста. Таким образом Испания присоединяется к Великобритании, Греции и Франции, где также собираются ужесточить регулирование соцсетей, в том числе ввести запрет доступа для подростков. Такие дискуссии начались после того, как Австралия в декабре 2025-го стала первой в мире страной, установившей такой запрет.

На следующий день Павел Дуров в обращении к пользователям Telegram в Испании назвал инициативу Санчеса «опасной» и «угрожающей свободе в интернете». По его словам, запрет доступа для подростков создаст прецедент для отслеживания личности каждого пользователя, подрывая анонимность, а личная и уголовная ответственность для руководителей платформ приведет к «чрезмерной цензуре».

Правительства, по мнению Дурова, будут диктовать, что увидит пользователь, а чего не увидит. «Эти меры могут превратить Испанию в государство тотальной слежки под видом „защиты“. <…> Это не меры безопасности, а шаги к тотальному контролю. Мы уже видели подобные сценарии — правительства используют „безопасность“ как оружие цензуры», — заявил основатель Telegram.

В своей критике Дуров присоединился к Илону Маску. Маск — самый богатый человек в мире, владелец соцсети X — в ответ на инициативу премьера Испании назвал его «тираном и предателем народа», а также «истинным фашистским диктатором».

В офисе премьер-министра Испании выступили в защиту планов правительства. Чиновники среди прочего отметили, что массовая рассылка обращения Дурова пользователям Telegram по всей стране продемонстрировала необходимость регулирования соцсетей и мессенджеров для защиты от дезинформации. Представители Санчеса заявили, что Дуров воспользовался своим «неограниченным контролем» над приложением, и обвинили его в распространении лжи.

«Испанцы не могут жить в мире, где иностранные технологические олигархи могут по своему усмотрению заваливать наши телефоны пропагандой просто потому, что правительство объявило о мерах по защите несовершеннолетних и обеспечению соблюдения закона», — заявили в офисе испанского премьера.

Публичная перепалка Дурова и Маска с Санчесом свидетельствует о быстро растущей напряженности между европейскими правительствами и влиятельными мировыми лидерами в сфере технологий, считает The Guardian. У обоих бизнесменов есть проблемы с европейскими властями.

Павел Дуров уже около полутора лет находится под следствием во Франции. Его обвинили в соучастии в преступлениях, которые другие люди совершали с использованием мессенджера, включая мошенничество, отмывание денег, распространение детского порно и наркотиков — а также в том, что Telegram игнорирует запросы французской полиции. Дуров называет обвинения абсурдными.

В свою очередь Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Х Илона Маска на 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах, а в начале февраля прокуратура Парижа провела обыск во французском офисе соцсети в рамках расследования предполагаемых киберпреступлений. Поводом стали жалобы на «предвзятые алгоритмы» соцсети и на «очевидное вмешательство в управление платформой» после того, как ее купил Маск. В соцсети обвинения отвергли.

Санчес ответил на критику Дурова и Маска перефразированной испанской идиомой: «Пусть техноолигархи лают, Санчо, это значит, что мы движемся вперед».