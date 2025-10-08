Kevin Frayer / Getty Images

В конце сентября Управление киберпространства Китая объявило двухмесячную кампанию по очистке соцсетей от контента, «чрезмерно преувеличивающего негативные и пессимистические настроения» и продвигающего «пораженческие нарративы», например, идеи вроде «усердно работать — бессмысленно». О кампании рассказывает The New York Times.

В результате были заблокированы аккаунты нескольких известных блогеров. Среди них двое блогеров, которые пропагандировали минималистский образ жизни и отказ от карьерных амбиций. Еще один пострадал за то, что утверждал: экономически разумный выбор — не жениться и не рожать детей. Бан также получил комментатор, который сетовал, что качество жизни на Западе выше, чем в Китае. Некоторые из заблокированных блогеров имели аудиторию в десятки миллионов человек.

В разных китайских городах по распоряжению местных властей блокируют аккаунты в соцсетях, содержащие жалобы на качество городской среды и цены на жилье. В соцсети Weibo заблокировали больше 1200 аккаунтов за «распространение слухов» о состоянии экономики и социальной сферы в стране.

Также сильно ограничили обсуждение смерти актера Ю Мэнлуна. По утверждению властей, он случайно выпал из окна, но в интернете популярна версия, что это было самоубийство: якобы актер не выдержал крайнего напряжения, несправедливости и коррупции в китайском шоу-бизнесе. В Weibo заблокировали или удалили более полутора тысяч аккаунтов, распространявших такую версию.

На нескольких платформах заблокировали видеоролики Ху Чэньфэна, в которых он говорил о бедности и неравенстве в китайском обществе. Этот блогер известен тем, что превратил в прилагательное слово Android. Изначально это было противопоставление «людей с Apple» и «людей с Android» — то есть богатых и бедных. Теперь китайская молодежь может назвать «андроидным», например, жилье.

Цензуре подвергаются и те, кто говорит и пишет, что у выходцев из бедных семей в Китае мало шансов на социальную мобильность: без связей они не могут сделать карьеру в престижных отраслях вроде IT или финансов.

Наконец, ограничивают обсуждение новостей, касающихся насильственных преступлений, совершенных на почве фрустрации и, возможно, недостатка психиатрической помощи в Китае. Речь идет, например, о серии нападений в 2024 году, когда погибли десятки людей. Нападавшие никак не были связаны между собой и использовали разные методы (нападение с ножом, наезд на толпу на машине) — но в этих преступлениях был общий мотив: жажда «мести обществу» за отсутствие жизненных перспектив.

Одновременно государственные СМИ (такие как официальная газета «Жэньминь жибао» и Китайское центральное телевидение) проводят «разъяснительную работу». По утверждению пропаганды, государство борется с «эмоциональными хищниками», которые рассказывают «самые мрачные истории» ради кликов.

Китайское руководство считает «распространение меланхолии» и отказ от традиционных целей (работать много, заводить семью, стремиться вверх) серьезной политической проблемой, пишет The New York Times. В 2025 году на китайский рынок труда выходит рекордное число выпускников — 12,2 миллиона. При этом экономический рост Китая замедляется, и вакансий на всех заведомо не хватит. Неустроенной молодежи все больше — и в этой среде все больше разочарования и пассивности.

Регуляторы и партийная пресса требуют от интернет-платформ прекратить «распространение пессимизма». Однако, отмечает The New York Times, фактическим следствием такой политики, скорее всего, станет закрытие последнего в Китае канала для публичного выражения недовольства — и дальнейшее усугубление системных проблем.

