Еврокомиссия: штрафует Х на 120 миллионов евро. Глава Госдепа: «Цензура!» Илон Маск: «Распустить ЕС!» Министр иностранных дел Польши: «Отправляйся на Марс!»

Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Х на 120 миллионов евро за нарушение Закона о цифровых услугах. А именно:

за «вводящую в заблуждение» синюю галочку : она преподносится как подтверждение личности владельца аккаунта, хотя фактически компания никакой проверки не проводит, а галочки просто продает;

за непрозрачность архива рекламы : Х не предоставляет доступа к полным данным о рекламных кампаниях, которые прошли в соцсети (в том числе об их содержании и заказчиках), что, по мнению Еврокомиссии, повышает риск мошенничества и распространения вредоносной информации;

за запрет автоматизированного сбора публичных данных: Х препятствует работе на платформе сторонних «роботов», которые собирают данные, необходимые исследователям, например, для изучения общественного мнения.

Это решение вызвало недовольство многих американских политиков и чиновников, которые прежде критиковали европейский Закон о цифровых услугах как ограничивающий свободу слова и свободу предпринимательства. Вице-президент США Джей Ди Вэнс написал, что Еврокомиссия штрафует Х «за то, что он не занимается цензурой», и добавил: «ЕС следовало бы поддерживать свободу слова, а не нападать на американские компании из-за ерунды».

Госсекретарь США Марко Рубио выступил еще более решительно: «Штраф Еврокомиссии в размере 140 миллионов долларов — это атака не только на Х, а атака иностранных правительств на все американские платформы и на американский народ. Прошли те дни, когда американцев можно было подвергать цензуре онлайн».

Но самым радикальным был ответ владельца Х Илона Маска. Он провозгласил: «ЕС надо распустить, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять людей».

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на это ответил: «Отправляйся на Марс. Там не цензурируют нацистское приветствие» (намек на жест, который Маск сделал в день инаугурации президента США Дональда Трампа, когда благодарил сторонников).

