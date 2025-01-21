Маск после инаугурации Трампа поблагодарил сторонников. И показал жест, похожий на нацистское приветствие

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск после инаугурации Дональда Трампа выступил с короткой речью, в конце которой дважды показал рукой жест, похожий на нацистское приветствие.

WATCH: Elon Musk appears to give fascist salute during Trump inauguration celebration PBS NewsHour

«Эти выборы действительно важны. И я просто хочу сказать спасибо за то, что вы сделали это возможным. Спасибо. Мое сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено», — сказал Маск, стоя на сцене Capital One Arena в Вашингтоне, где до этого транслировалась инаугурация Трампа.

Во время своей короткой речи Маск приложил правую руку к груди и резким жестом выбросил ее вверх. Затем, повернувшись к другой части аудитории, повторил этот жест под аплодисменты зрителей.

Ведущая CNN Эрин Бернетт назвала приветствие Маска «странным». В израильских СМИ его жест назвали (1,2) «фашистским салютом». Сам Маск в своем аккаунте в соцсети X опубликовал полное видео своего выступления без каких-либо комментариев.