Австралия стала первой страной в мире, которая запретила доступ в соцсети детям и подросткам. 10 декабря там вступил в силу закон, запрещающий социальные сети (TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, X, Reddit и другие) для детей младше 16 лет. Ответственность за неисполнение закона ложится на владельцев соцсетей. Если они не предпримут необходимых мер для блокировки доступа, им будет грозить штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов (33 миллиона долларов США). Среди таких мер — деактивация аккаунтов детей младше 16 лет и запрет на регистрацию новых пользователей такого возраста.

Парламент Австралии утвердил соответствующий закон год назад — в конце ноября 2024 года. О планах внести такой законопроект премьер-министр страны и лидер лейбористов Энтони Альбанезе объявил за три недели до этого, 7 ноября. Идею подобного ограничения он объяснил заботой о психическом здоровье детей. Власти заказали исследование, которое показало, что в Австралии 96% детей в возрасте от 10 до 15 лет пользуются социальными сетями, а семь из 10 сталкивались с опасным контентом, включая материалы с пропагандой суицидов, пишет BBC News.

На сегодняшний день запрет распространяется на 10 соцсетей и сервисов - Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Kick и Twitch. В правительстве Австралии заявили, что список будут постоянно пересматривать.

Проверять возраст пользователей будут обязаны сами соцсети. Как отмечает The Guardian, одно из требований австралийского закона заключается в том, что подтверждением возраста не может быть только то, какую дату рождения указал пользователь. Для проверки можно использовать свои банковские счета, удостоверения личности с фотографией или селфи. YouTube планирует определять возраст «на основании даты, указанной в аккаунте Google, и других признаков».

Вот что пообещали предпринять соцсети:

Действие детских аккаунтов в Snapchat будет приостановлено на три года или до тех пор, пока владельцам не исполнится 16 лет;

Подростки будут автоматически разлогинены из своих аккаунтов на YouTube, их каналы больше не будут видны. Данные в аккаунтах сохранятся, чтобы дети могли повторно активировать свои каналы, когда им исполнится 16 лет.

TikTok объявил, что все аккаунты детей до 16 лет будут деактивированы 10 декабря. Контент, размещенный детьми, больше не будет доступен для просмотра.

Twitch сообщил, что с 10 декабря детям младше 16 лет в Австралии не будет разрешено создавать новые учетные записи, но нынешние учетные записи, принадлежащие им, не будут деактивированы до 9 января.

4 декабря Meta начала удалять аккаунты, принадлежащие детям до 16 лет, в инстаграме и фейсбуке.

Альбанезе накануне вступления в силу запрета записал видеообращение, в котором посоветовал детям найти альтернативные занятия на время предстоящих школьных каникул. «Займитесь новым видом спорта, научитесь играть на новом музыкальном инструменте или прочтите книгу, которая уже давно лежит у вас на полке. Важно проводить время со своими друзьями и семьей», — заявил премьер-министр. В интервью австралийскому ABC он назвал вступление в силу закона «днем, когда австралийские семьи возвращают себе контроль над крупными технологическими компаниями». «Они [семьи] отстаивают право детей оставаться детьми, а родителей — на душевное спокойствие», — добавил он.

Еще до вступления в силу нового закона пользователи в Австралии начали искать альтернативные платформы с аналогичным функционалом, пишет CNN. Так, например, приложение для обмена фотографиями Yope сообщило, что за последнее время в сервисе зарегистрировались 100 тысяч новых пользователей из Австралии. Среди других альтернативных платформ популярностью пользуется Lemon8 — аналог TikTok.

Сами подростки восприняли закон по-разному — кто-то критикует его, кто-то отнесся к запрету спокойно. 12-летняя Палома из Сиднея, с которой поговорили журналисты «Би-би-си», заявила, что ей «грустно» из-за запрета соцсетей. По ее словам, она проводит в соцсетях от 30 минут до двух часов в день. «Я расстроена, потому что являюсь частью нескольких сообществ в Snapchat и TikTok. Благодаря им у меня завязались хорошие дружеские отношения с людьми в США и Новой Зеландии, у нас есть общие интересы, такие как [компьютерные] игры, и это помогает мне чувствовать себя более связанной с миром», — говорит она.

По мнению 14-летней Эмили из Канберры, запрет на соцсети — хорошее решение. Она считает, что они вызывают «опасное привыкание», и новый закон поможет предотвратить травлю, с которой дети сталкиваются в интернете. При этом Эмили допустила, что теперь будет реже общаться со своими школьными друзьями, и этого ей будет не хватать.

Жительница Австралии Эмма Мейсон, чья 15-летняя дочь покончила с собой после травли в интернете, в разговоре с журналистами поддержала действия правительства. Она считает это «защитой», а не «контролем» со стороны властей. «У нас должны быть правила, даже если эти правила нарушаются», — заявила она.

17-летняя Мэри заявила, что запрет соцсетей для детей и подростков — это «безумные» двойные стандарты. «Почему детям разрешается смотреть рекламу азартных игр и попадать в тюрьму в 10 лет, но они не могут пользоваться социальными сетями в 15? Вместо того, чтобы запрещать социальные сети для всех, кому еще нет 16 лет, возможно, правительству следует просто заставить миллиардеров регулировать свои компании [с учетом] всех возрастов [пользователей]», — говорит она.

13-летняя Изабель рассказала, что ей потребовалось меньше пяти минут, чтобы обойти ограничения в Snapchat. Девочке пришло уведомление, что ее аккаунт будет удален, если она не докажет, что ей больше 16 лет. По ее словам, она использовала фотографию своей матери, чтобы обойти проверку возраста в приложении.

Один из родителей в разговоре с The Guardian заявил, что новый запрет вынудил его научить своего ребенка обходить закон. «Я показал ей, как работают VPN и другие методы обхода возрастных ограничений. Мне пришлось создать для нее собственный аккаунт на YouTube для взрослых, и я помог ей обойти возрастную оценку TikTok, и я буду продолжать делать это каждый раз, когда TikTok попросит», — сказал собеседник издания.

