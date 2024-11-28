В Австралии приняли закон о запрете детям младше 16 лет пользоваться соцсетями

Сенат Австралии (верхняя палата парламента) одобрил законопроект, запрещающий детям младше 16 лет пользоваться социальными сетями, сообщает The Guardian.

«За» запрет проголосовали 34 сенатора, «против» выступили 19.

Принятый закон запрещает компаниям, владеющим соцсетями, давать доступ к ним пользователям младше 16 лет. За нарушение для них предусмотрены штрафы до 50 миллионов австралийских долларов (32 миллиона долларов). Наказание для детей, которые смогут обойти запрет, не предусмотрено.

Каким образом будет определяться возраст пользователей, не уточняется. Это планируется разъяснить во время тестового периода в середине 2025 года. Закон вступит в силу через год.

В документе также не уточняется, о каких соцсетях идет речь. Министр связи Австралии Мишель Роуленд заявила, что, скорее всего, под запрет попадут TikTok, Instagram, X (бывший Twitter), Facebook, Reddit, Snapchat. При этом запрет не коснется YouTube из-за его «важной» образовательной цели, уточнила министр.

Премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, объясняя необходимость принятия закона, говорил, что есть «четкая причинно-следственная связь между ростом популярности соцсетей и вредом психическому здоровью молодых австралийцев». «Это глобальная проблема, и мы хотим, чтобы у молодых австралийцев, по сути, было детство. Мы хотим, чтобы родители были спокойны», — говорил он.

Как отмечает BBC News, решение властей поддержали многие родительские организации. Reuters подчеркивает, что принятый закон — одно из самых жестких требований по регулированию использования соцсетей в мире.

Критики закона, среди которых ученые, политики и правозащитные организации, отмечали, что такой запрет может привести к обратному результату, подтолкнув подростков к использованию даркнета или заставив их чувствовать себе еще более изолированными. Эксперты, слова которых приводит BBC News, также отмечали, что обойти запрет можно будет при помощи VPN. Против закона также выступило местное отделение правозащитной организации Amnesty International. В ее заявлении говорится, что владельцы соцсетей теперь могут начать требовать от пользователей в Австралии подтверждать свой возраст с помощью биометрических данных или загрузки документов, что может привести к нарушение права на неприкосновенность частной жизни.

Закон также раскритиковали Google и Shapchat, а компания Meta (владелец Facebook и Instagram) заявила, что принятые ограничения будут «неэффективными» и не будут соответствовать заявленной цели обеспечения безопасности детей.

В 2023 году похожий закон приняли во Франции, где детям в возрасте до 15 лет запретили пользоваться соцсетями без согласия родителей. Последующие исследования показали, что около половины детей используют VPN, чтобы обойти запрет.