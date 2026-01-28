В Иркутске участник войны с Украиной несколько месяцев избивал жену и сына. Затем он захватил в заложники и убил другую женщину

В микрорайоне Радужный в Иркутске вернувшийся из Украины военный более пяти часов удерживал в заложниках женщину, а затем убил ее.

Как рассказал СМИ руководитель благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев, военный на протяжении нескольких месяцев издевался над своей женой и семилетним сыном — пинал их ногами, избивал, резал ножом и унижал.

«Оберег» предоставил семье военного убежище и неоднократно заявлял о происходящем в полицию. Однако, подчеркнул глава фонда, военный оставался на свободе.

27 января военный схватил другую женщину, подопечную фонда, и увел ее в свою квартиру. По данным Irk.ru и Baza, в заложниках оказалась подруга жены военного, которая также была подопечной «Оберега».

Сотрудники правоохранительных органов несколько часов вели переговоры с захватившим заложницу, но они не принесли результата — женщина погибла. «В 2:30 ночи он вышел сам, убив заложницу (задушил), ни в чем не виновную женщину, маму двух девочек», — написал Соболев в телеграм-канале фонда.

Глава «Оберега» призвал провести «тщательную проверку действий всех силовиков этой ночью».

«Психопаты, насильники, убийцы прикрываясь своим участием в , уже регулярно совершают ужасные вещи, чувствуя свою безнаказанность. Он плевал на вызовы полиции, он сбегал с воинской части в Ростове, он каждый день избивал и был уверен, что ему ничего не будет, кроме того, что отправят обратно. Это вопиюще неправильная тенденция. Общество должно благодарить героев, но не должно давать безнаказанность преступникам», — заявил глава «Оберега» (орфография и пунктуация оригинала частично сохранены — прим. «Медуза»).

«Всю ответственность за возможные юридические последствия публикации прошу адресовать лично мне», — добавил он.

Официально иркутские управления МВД, СК и прокуратуры на момент публикации новости об убийстве женщины не сообщали, но источник Irk.ru в правоохранительных структурах «подтвердил факт инцидента».

По подсчетам «7×7 — Горизонтальная России», за три года бывшие военные, вернувшись домой, убили минимум 294 человека. Суды, отмечало издание, зачастую расценивали участие фигурантов дел об убийстве в войне как смягчающее обстоятельство.

«Новая газета Европа» писала в январе 2025 года, что с начала большой войны более 8000 ее участников были осуждены за «гражданские» преступления. В числе убитых «участниками СВО», писала газета, 52 жертвы домашнего насилия: жены или спутницы, дети, мамы, бабушки, сестры. Издание также отмечало, что вернувшимся с войны судьи, как правило, выносят более мягкие приговоры, чем фигурантам аналогичных дел, но без военного опыта.

Вот лишь одно из таких убийств

В Тыве участник войны в Украине (ушел на фронт из колонии) пять дней жестоко пытал свою бывшую девушку Женщина чудом выжила — а ее истязатель получил 12 лет колонии

Вот лишь одно из таких убийств

В Тыве участник войны в Украине (ушел на фронт из колонии) пять дней жестоко пытал свою бывшую девушку Женщина чудом выжила — а ее истязатель получил 12 лет колонии

Фото на обложке: Евгений Биятов / РИА Новости / Спутник / Profimedia