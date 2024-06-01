Суд в Петергофе арестовал участника войны в Украине по делу о покушении на убийство. Он напал на брата своей бывшей девушки с топором

Суд в Петергофе арестовал участника войны в Украине Леонида Попова по делу о покушении на убийство — он напал с топором на брата своей бывшей девушки Анастасии. О произошедшем «Важным историям» рассказала сама Анастасия.

По ее словам, Попов подписал контракт с Минобороны в феврале 2023 года, находясь в колонии по делу о краже телефона. «Служил в районе Марьинки в Донецкой области. Он там ничего не делал — употреблял алкоголь, иногда готовил еду. Платил деньги, чтобы не отправляли в горячую точку», — сказала Анастасия.

В августе после окончания контракта Попов приехал в Петергоф, вскоре они с Анастасией съехались. Она рассказала журналистам, что после возвращения из Украины Леонид начал ее бить — он сломал ей нос в первый месяц совместной жизни. После этого она решила прекратить отношения, но Попов начал угрожать ей и ее семье убийством.

По ее словам, он почти каждый день звонил и писал ей с разных номеров. Помимо этого, он несколько раз выбивал окна в их квартире. Позднее он заявил, что собирается поехать в Украину. «Это уже не шутки. Всю семью вашу прикончу. Через шесть месяцев приеду с войны — убью», — писал он тогда Анастасии.

На войну Попов так и не уехал. «18 мая он вырвал дверную ручку у нас дома, изрезал дверь, избил мою маму и меня. Потом напал на брата, который гулял на улице с собакой, с топором. На глазах у моего шестилетнего ребенка убил мою собаку — швырнул об асфальт», — рассказала Анастасия.

Она добавила, что неоднократно обращалась в полицию из-за побоев и угроз, а также из-за убийства собаки, но ее просили не писать заявления, потому что «геморроя много, а штраф пять тысяч рублей».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК) только 28 мая — из-за нападения Попова на брата Анастасии. Через два дня Леонида арестовали. «Важные истории» пишут, что даже во время следственных действий Попов утверждал, что вновь уедет на войну, а затем «придет за ними [Анастасией и ее семьей]».

Журналисты также выяснили, что Попов был ранее судим за избиение беременной девушки и убийство мужчины (часть 2 статьи 115 УК; часть 4 статьи 111 УК).

Люди, вернувшиеся с войны, нередко становятся фигурантами уголовных дел. Согласно подсчетам «Верстки», за два года с начала войны в Украине как минимум 107 человек погибли, еще 100 пострадали из-за преступлений, которые совершили вернувшиеся участники боевых действий.

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