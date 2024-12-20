Военный, получивший отпуск из зоны боевых действий, убил свою 14-летнюю дочь и ранил жену и одного из сыновей во время семейной встречи в Ростове-на-Дону, сообщили 161.ru и «Комсомольская правда». Затем он покончил с собой.

По данным изданий, речь идет о многодетной семье из Якутии. 37-летний военный получил неделю отпуска. За это время он не успел бы доехать до дома, чтобы повидать родных. Он арендовал квартиру в центре Ростова-на-Дону, куда позвал 33-летнюю жену, 14-летнюю дочь и двух младших сыновей. «По предварительным показаниям супруги, муж ждал этой встречи, потому что очень скучал по близким», — рассказал источник 161.ru.

В ночь на 19 декабря во время ссоры на съемной квартире военный напал на 14-летнюю дочь. «Он нанес ей беспорядочно порядка шести ножевых ранений. <.> Девочка скончалась сразу. Предварительно установлено, что он наносил ранения другим так же беспорядочно, возможно, в состоянии аффекта», — утверждает собеседник 161.ru. По версии источника издания, военный во время ссоры был пьян: семья решила отпраздновать встречу, хотя, согласно показаниям жены, после ранения ему нельзя было употреблять алкоголь.

В ходе конфликта 10-летний сын пары получил порезы и колотые раны на ногах. Также ранения получила жена военного. Ей удалось сбежать из квартиры с сыновьями и попросить о помощи соседей — те вызвали полицию и скорую. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело военного под балконом дома — он покончил с собой, пишет 161.ru. Раненых доставили в больницу.

Соседи рассказали «Комсомольской правде», что когда жена с детьми сбежали, военный вышел за ними, но почти сразу вернулся в квартиру. «Хлопнул дверью, начал кричать что-то типа: „Убью!“ Орал и крушил квартиру. У нас стены ходуном ходили», — сообщила соседка.

По словам соседей, приехавшие полицейские пытались успокоить военного и уговаривали его сдаться, тот «в ответ кричал и бросал в них куски стекла». «Что произошло дальше, я не знаю. Я пошла в комнату и ждала, когда это все закончится. От соседей узнала, что мужчина вроде бы покончил с собой», — рассказала соседка.

Управление Следственного комитета по Ростовской области возбудило уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) и покушении на убийство (часть 3 статьи 30 пункты «а» и «в» части 2 статьи 105 УК).

За два с половиной года российско-украинской войны в результате преступлений, которые совершили вернувшиеся в Россию участники боевых действий, погибли не менее 242 человек. Еще 227 получили тяжелые травмы, подсчитала «Верстка» в сентябре 2024-го.

При этом государственные и провластные российские СМИ, как сообщала «Медуза», получили указания из Кремля не публиковать новости о преступлениях, которые совершают россияне, вернувшиеся с войны с Украиной. Близкий к администрации президента РФ источник говорил, что ограничения на такие новости «назрели, чтобы россияне не считали бойцов потенциальными преступниками, не боялись их возвращения».

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Фото на обложке: Эрик Романенко / ТАСС / Profimedia