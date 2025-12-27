В сентябре 2025 года Абаканский гарнизонный суд приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима военнослужащего Вооруженных сил РФ Михаила Казанцева. Такой срок он получил по делу об и незаконном лишении свободы своей знакомой, имя которой не известно. Внимание на приговор 25 декабря обратило издание «Сибирь.Реалии».

Внимание. В тексте описываются эпизоды насилия. Если вы не хотите знать детали истязаний, пожалуйста, не читайте его.

Как сообщают журналисты со ссылкой на судебные материалы, преступление 53-летний Казанцев совершил еще в конце осени 2024 года, всего через несколько дней после того, как вернулся с фронта.

24 ноября он снял квартиру в столице Тывы — городе Кызыле. Знакомая военного, с которой у него ранее были романтические отношения, приехала к нему в гости. Как уточняет «Медиазона», после совместного употребления алкоголя Казанцев обвинил женщину в измене, после чего на протяжении пяти суток истязал ее и не позволял покинуть квартиру, заперев дверь на ключ.

В первый вечер военный заставил пострадавшую раздеться, затем — сесть на корточки. Он избил ее костылем, сломав женщине руку. После — помочился на нее и выгнал на балкон. Там в условиях 20-градусного мороза на улице женщине пришлось провести не меньше часа. Хотя квартира и расположена на втором этаже, покинуть ее у пострадавшей на тот момент не было возможности: балкон оказался «застеклен пластиковыми окнами и забран металлическими решетками», говорится в материалах суда.

На следующее утро истязания продолжились. Казанцев заставил женщину сесть на корточки, облил ее кипятком из чайника, а затем прижег ее левое веко сигаретой. Когда военный попытался обдать пострадавшую кипятком во второй раз, ей удалось оттолкнуть его так, что он выронил чайник. При этом женщина, отползая от своего мучителя, порезалась об осколок стекла.

Тем же днем Казанцев вынудил ее пять раз сесть на стеклянные бутылки анальным отверстием, а вечером — начал душить проводом от зарядного устройства. После он обрил женщину наголо машинкой для стрижки волос, снова помочился на нее и снова выгнал на холодный балкон.

В последующие три дня военный бил пострадавшую головой о батарею, наносил ей удары ремнем с металлической бляхой, стрелял в нее пластиковыми пулями и пытался порезать ее ножом.

Сбежать женщине удалось днем 29 ноября. Когда Казанцев ушел в магазин, забыв запереть дверь, пострадавшая накинула на себя одежду военного и выбралась на улицу. Она добежала до ближайшего детского сада «Алые паруса», заведующая которым помогла ей вызвать такси до отдела полиции.

Согласно данным медицинской экспертизы, женщине в итоге диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, обширные ожоги тела, рук и ног II степени, колото-резаные раны на кистях, а также перелом локтевой кости.

Казанцев был оперативно задержан — и спустя почти год приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии особого режима. Суд при этом не счел его участие в войне смягчающим обстоятельством.

Это не первый приговор Казанцева. Еще в 2008 году он получил пять лет лишения свободы за разбой, но вышел по условно-досрочному освобождению. В 2011-м суд приговорил его уже к девяти с половиной годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти пострадавшего. Наконец, в июне 2023-го его признали виновным в нападении на представителя власти и попытку убийства. Какое наказание при этом Казанцеву назначили, неизвестно. Судя по всему, именно после последнего приговора он был завербован в российскую армию.

Согласно исследованию изданий «Верстка» и Die Welt, по состоянию на начало декабря 2025 года вернувшиеся с фронта ветераны войны с Украиной убили или покалечили более тысячи человек. Большую часть убийств при этом совершили бывшие заключенные, завербованные в армию из колоний. В отличие от дела Казанцева, в девяти из десяти случаев приговоров участникам факт участия в войне смягчает вину в суде.

Что важно знать о последствиях возвращения с фронта людей с ПТСР

После войны в Россию вернутся десятки тысяч людей с ПТСР — на порядок больше, чем из Чечни и Афганистана Государство уже готовится к этому, но не слишком эффективно. Мы рискуем столкнуться с разгулом преступности и домашнего насилия

