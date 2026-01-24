Самолет F-35 ВВС Бельгии. 13 октября 2025 года Olivier Polet / ABACA / Scanpix / LETA

Одной из главных тем завершившегося Давосского форума стал конфликт между администрацией Дональда Трампа и властями ряда европейских стран из-за притязаний США на Гренландию. Спор чуть было не привел к новому витку торговой войны между близкими союзниками, но в последний момент им удалось найти устраивающей обе стороны компромисс, точные очертания которого мы, вероятно, увидим в ближайшее время. Тем не менее такими напряженными отношения Вашингтона и Европы не были очень давно. Трамп еще раз ясно дал понять: США хотят ослабить свое участие в обеспечении безопасности союзников и переложить это бремя на их плечи, в том числе в вопросе обороны Украины от российской агрессии. Некоторого прогресса на этом направлении Европа уже и правда добилась — но она по-прежнему сильно зависит от американского оружия. И обретение полного оборонного суверенитета займет годы, а то и десятилетия, пишет журнал The Economist. «Медуза» пересказывает самые интересные выводы из материала.

На саммите НАТО в 2025 году члены альянса, включая страны Европы и Канаду, обязались увеличить свои расходы на оборону до 5% ВВП к 2035-му. Этот процент и без того растет все последние годы: европейские траты на оборонные цели в номинальном выражении уже на 50% выше, чем в 2022-м. В течение следующих пяти лет они, как ожидается, достигнут 500–700 миллиардов евро (или 588–823 миллиардов долларов) в год. Из этой суммы около 30% будет направляться на закупки новых вооружений.

В своей оборонной стратегии Европа также остается основным поставщиком военной помощи Украине. Страны региона закупают для Киева американское оружие, которое при предыдущей администрации Джо Байдена, вероятно, было бы передано ВСУ на куда более льготных условиях или вовсе безвозмездно. Происходит это в рамках инициативы НАТО, известной как Список приоритетных потребностей Украины (Prioritised Ukraine Requirements List — PURL). По плану PURL Европа потратила уже пять миллиардов долларов (4,3 миллиарда евро). Цель состоит в том, чтобы продолжать расходовать примерно по миллиарду долларов в месяц как минимум до конца 2026-го.

В долгосрочной перспективе план Европы, как пишет The Economist, заключался в том, чтобы льстить и угождать Трампу в надежде как можно дольше сохранить возглавляемую США архитектуру НАТО — одновременно готовясь к возможности ее распада. Предполагалось, что выход Вашингтона из НАТО в любом случае будет постепенным. А Европа получит как минимум пять лет, возможно, десятилетие, чтобы перевооружиться и воспроизвести уникальные американские оборонные технологии. К ним относятся воздушная и геопространственная разведка, наблюдение и рекогносцировка; командование и управление; стратегические авиаперевозки; наземные высокоточные ударные средства дальнего действия; наконец, гипермасштабные облачные вычисления.

Международный институт стратегических исследований ( ) оценивает стоимость замены в Европе американских неядерных вооружений, переданных НАТО, на новые системы в 226–344 миллиарда долларов. Даже если растущие оборонные бюджеты смогут покрыть эту сумму, замена многих категорий займет годы, особенно если основную работу придется взять на себя собственной оборонной промышленности европейских стран.

Даже если пока еще не конкретизированное «рамочное» , которое может стать результатом дискуссии о судьбе Гренландии, будет заключено, гарантий того, что это вновь сблизит Трампа с союзниками, нет. Нынешний президент США неоднократно демонстрировал презрение к европейским странам НАТО и имеет привычку использовать угрозы для достижения своих целей. Нетрудно представить, как он использует сохраняющуюся военную зависимость Европы для давления на нее. К примеру, приостановит действие PURL под предлогом, что США самим нужны те виды оружия, что хотят купить союзники для Украины.

Последствия для Киева вообще могут быть очень серьезными, отмечает издание. Истощенная система противоракетной обороны (ПРО) уже регулярно не справляется с тем количеством российских беспилотников и ракет, что разрушают ее электросети. И приостановка поставок наземных перехватчиков Patriot и ракет AIM, используемых истребителями F-16, может стать катастрофой. Европа сама также не в состоянии поставлять Украине достаточное количество реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Разрушительные последствия последнего обстрела

Однако зависимость НАТО от США выходит далеко за рамки Украины. Большинство аналитиков ожидают, что по новой оборонной доктрине Пентагона численность американских войск в Европе будет сокращена, возможно, примерно на 30 тысяч человек. Но Вашингтон может пойти и дальше, объявив об ускоренном выводе из НАТО критически важных разведывательных и командно-контрольных систем.

Чтобы оказать еще большее давление на Европу, Трамп мог бы избрать рычагом инфраструктуру американских истребителей F-35, которые все чаще составляют основу европейских военно-воздушных сил. Запасные части в основном хранятся в США; кроме того, самолет, подобно смартфону, зависит от постоянных обновлений программного обеспечения. Особую важность, по словам Дугласа Барри, эксперта по военно-воздушным силам из IISS, имеет файл данных миссии (MDF). По сути это электронное руководство по ведению боевых действий, которое требует частого обновления, особенно если истребитель участвует в боевых операциях.

Однако есть веские причины, по которым даже Трамп может не решиться полностью разорвать связи с Европой. Дело в том, что у европейцев тоже есть определенные рычаги влияния. «Без своих европейских баз и командований американские вооруженные силы будут ослаблены и ограничены в будущих операциях», — отмечает в комментарии The Economist британский эксперт по военной стратегии сэр Лоуренс Фридман. — Генералы [Пентагона] и лояльные им сенаторы решительно возражали бы против слишком радикального выхода из НАТО».

В общем, хотя Трамп и может использовать зависимость европейцев от американского оружия, это повлекло бы за собой значительные долгосрочные издержки. Даже приостановка действия PURL лишила бы оборонные компании США ценных продаж. Со своей стороны европейцам тоже следует дважды подумать, прежде чем ослаблять связи с НАТО — потому что наличие единой структуры командования силами альянса в регионе приносит реальную пользу. На экстренном саммите ЕС 22 января канцлер Германии Фридрих Мерц повторил предостережение, высказанное им ранее в тот же день в Давосе: «Мы должны хотя бы попытаться сохранить НАТО. У меня создается впечатление, что многие американцы видят это так же, как и мы. От трансатлантического альянса [они] просто так не откажутся». Какой бы эмоционально привлекательной ни была идея стратегической автономии, большие пробелы в оборонных возможностях нельзя преодолеть быстро — или дешево, резюмирует The Economist.

Экономически Европа и США тоже связаны очень крепко

«Медуза»