Война Тысяча четыреста десятый день. Зеленский назначил Буданова на место Ермака. Главе СБУ грозит отставка

Последствия взрыва в Харькове, где, по сообщению украинских властей, 2 января две российские баллистические ракеты попали в жилые дома, убив по меньшей мере двоих человек и ранив не меньше 30. В Минобороны России нанесение удара отрицают. 2 января 2026 года

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. 2025 год закончился на фоне беспрецедентной дипломатической активности и заявлений США и воюющих сторон о том, что на этот раз они действительно близки к достижению мира. Как вы считаете, приведут ли эти усилия к реальным результатам? Надеетесь ли на наступление мира в первые месяцы 2026 года? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский 2 января назначил главой своего офиса Кирилла Буданова, который раньше руководил Главным управлением разведки Минобороны Украины (ГУР). Должность была вакантной с конца ноября, когда Зеленский на фоне коррупционного скандала уволил Андрея Ермака — одного из самых влиятельных людей в украинской политике.

По данным источников Financial Times, Буданов сомневался, соглашаться ли на предложение Зеленского. Как следует из публикации, президент на протяжении месяца давил на него, настаивая на назначении. После объявления о назначении Буданов сообщил, что считает новую должность «еще одним рубежом ответственности перед страной».

39-летний Буданов — одна из самых популярных публичных фигур Украины: в опросах общественного мнения о возможных кандидатах в президенты он идет на третьем месте после Зеленского и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Financial Times пишет, что под руководством Буданова ГУР стало «современным разведывательным агентством» с укрепившимся связями с ЦРУ; в то же время некоторые западные партнеры Украины порой предостерегали Буданова от проведения «особенно дерзких операций», опасаясь эскалации конфликта.

Перестановки в разведке и в правительстве

Вечером 2 января в обращении к гражданам Украины Зеленский анонсировал «волну кадровых изменений» и «существенную перезагрузку», чтобы сделать страну «более устойчивой».

Должность главы ГУР, освободившуюся после назначения Буданова в офис президента, занял руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. Имя нового главы СВР Зеленский пообещал назвать в скором времени.

Перестановки коснулись Минобороны: Зеленский предложил на должность нового главы ведомства министра цифровой трансформации Михаила Федорова, пояснив, что тот «глубоко занимается вопросами » и «очень результативно работает в цифровизации государственных услуг и процессов».

Бывшему премьер-министру Денису Шмыгалю, который был министром обороны с лета 2025 года, Зеленский предложил должность министра энергетики. Предыдущая министр энергетики Светлана Гринчук покинула пост в ноябре 2026 года из-за обвинений в причастности к коррупции.

Зеленский также сообщил, что хочет «обновить» Государственное бюро расследований и планирует сменить руководство пограничной службы.

Оппозиционный депутат Ярослав Железняк 2 января сообщил о возможном массовом увольнении глав региональных администраций. Сам Зеленский в декабре уже анонсировал замену «некоторых» руководителей регионов.

Главе СБУ также грозит отставка

По данным украинских журналистов, своего поста может лишиться глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Источники «Украинской правды» допускают, что он может стать или главой СВР, или секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. 3 января в поддержку Малюка публично выступили командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (позывной «Мадяр»), командующий Объединенных сил ВСУ Михаил Драпатый, командир «Азова» Денис Прокопенко, а также близкий к Минобороны Украины OSINT-проект DeepState.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

В этом письме есть мат.

Анонимный читатель. Ждал, когда США нападут на Венесуэлу, чтобы посмотреть на то, как весь мир старательно будет искать доводы, почему США можно делать то, за что они годами осуждают Россию и ограничивают в правах одну из крупнейших наций мира […].

Я никогда особо не поддерживал действующую власть, никогда особо не поддерживал оппозицию, и, естественно, я против войны. Война это ад, такого не должно происходить никогда.

Но это происходит постоянно, каждый год, и когда Россия начала воевать с Украиной… Первое время был шок, ужас, ненависть и масса других эмоций, но чем дальше, тем больше приходило понимание, что не бывает войны, в которой виновата только одна сторона. Можно сколько угодно демонизировать как лично Путина, так и Россию в целом со всеми ее жителями, но факт в том, что Украина во всем этом пиздеце виновата не меньше — и планомерно шла к этому конфликту, просто по какой-то причине веря, что страна в разы больше нее слаба и не осмелится действовать.

Но весь мир почему-то решил делать вид, что в этой обоюдной истории виновата только одна сторона, поэтому можно и нужно начать притеснять людей, которые просто живут в стране, в которой родились. И кроме того, насколько лихо все мировое сообщество поделило целые народы на агрессора и жертву и скатилось в какой-то демократический расизм, меня удивило, как быстро в глазах моих друзей — даже довольно сильно оппозиционно настроенных и тех, кого действующая власть откровенно ущемляет в правах (я про ЛГБТ), — вся идея западной демократии рухнула и превратилась в говно.

Все эти разговоры про равенство и терпимость оказались ложью, западные политики оказались ничуть не лучше российских, оппозиция сбежала из своей страны и, сидя за рубежом, начала грызться сама с собой, СМИ стали казаться одинаково лживыми, несмотря на сторону, которую они занимают. В общем, вся эта так называемая западная демократия начала казаться царством лжи и двуличия даже тем людям, которые не слушают российскую пропаганду и вроде как видели в этой самой демократии светлое будущее.

Получается, этими санкциями и ограничениями западные страны как будто подыграли путинскому режиму, и каждый конфликт, в который теперь ввязываются западные страны при минимальном осуждении мирового общества, как будто делает этот режим еще чуточку сильнее, потому что даже если ты не поддерживаешь его, будучи русским, все равно не можешь не задать вопрос: «Почему им можно, а нам нельзя?»

Естественно, этим текстом никак не хочу преуменьшить ужас войны для Украины. Сердце болит каждый день и за страну в общем, которую я очень люблю, и за ее жителей.

Поделитесь вашими мыслями о войне

«Медуза»