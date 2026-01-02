Война Тысяча четыреста девятый день. Украинские военные атаковали центр Белгорода. ВС РФ нанесли удар по пятиэтажке в Харькове, пострадали 30 человек

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. 2025 год закончился на фоне беспрецедентной дипломатической активности и заявлений США и воюющих сторон о том, что на этот раз они действительно близки к достижению мира. Как вы считаете, приведут ли эти усилия к реальным результатам? Надеетесь ли на наступление мира в первые месяцы 2026 года? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Украинские военные сегодня утром нанесли ракетный удар по центру Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки пострадали три женщины, две из них были госпитализированы, одной помощь оказали на месте.

Таисия Лисковец / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Помимо этого, сообщил Гладков, в результате обстрела пострадали жилые здания и коммерческие объекты. В трех многоквартирных домах и в одном частном выбиты окна, повреждены семь автомобилей.

В ВСУ атаку не комментировали.

Украина

Через несколько часов после обстрела Белгорода атаке подвергся центр Харькова.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, по предварительным данным, по городу были выпущены две ракеты.

Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Sofia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters / Scanpix / LETA

Как уточнил глава Харьковской областной гражданской администрации Олег Синегубов, удар пришелся по пятиэтажному жилому дому в Киевском районе города. Дом был полностью разрушен, на месте возник пожар. В нескольких близлежащих домах выбило окна.

По данным мэра города Игоря Терехова, ранения получили как минимум 30 человек. Сейчас на месте продолжается разбор завалов.

Обновлено. Минобороны РФ утверждает, что российские военные «не планировали и не наносили ударов в черте города Харькова». В ведомстве предположили, что в пострадавшем здании (Минобороны РФ заявляет, что это торговый центр, а не жилой дом) «с высокой вероятностью произошла детонация боеприпасов ВСУ».

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Стася (Москва). Про войну тут уже сказали не по одному разу. Война — кошмар, который до сих пор не умещается в голове. Плюс нам поломали судьбы, дружбы, родство, заставили стыдиться своего флага, паспорта и соотечественников. Одно утешение: большинство соотечественников может переубедиться обратно так же легко, как легко поверило, что война это мир, а свобода это рабство. Но все равно осадочек останется, даже когда эти люди снова начнут говорить приемлемые для меня вещи. Если бы кто-то нам сказал в 2022-м, что кошмар продлится четыре года, мы бы, наверное, не вывезли.

Но я о другом. Допустим, закончится война. […] Надеюсь, а что остается? Пусть не в первые месяцы, пусть во втором квартале, ок. Кончится, перестанут умирать люди, это хорошо. Но что это будет значить для России? Может быть, отменят дикие драконовские законы, отменят статус иноагента, выпустят политзаключенных? Цензуру отменят? Отключат глушилки? Вернут Конституцию к заводским настройкам и начнут соблюдать? Перестанут капать из телекранов, что мы окружены врагами? Экономика чудом излечится, цены на ЖКХ упадут? И IKEA вернется.

Наверное, нет (ну разве что IKEA вернется — ничего личного, бизнес). Нынешняя ситуация сохранится. Кто знает, сколько ВВП еще проживет. Может, до 85 — сколько лет тогда будет мне и вам? Или все же он обрадует всех людей доброй воли, но его место займет какой-нибудь молодой выгодополучатель существующего порядка, и это непонятно уже на сколько. Уехать бы, но куда? Есть ощущение, что эта война весь мир вывернула наизнанку и поломала. Хлипкий оказался этот мир.

Давайте уже думать. Не ругаться, не выяснять, кто что о ком сказал, а думать, как не упустить пресловутое окно возможностей, как понять, что оно скоро откроется. И если удастся — что надо будет сделать, чтобы кошмар не повторился при наших внуках.

