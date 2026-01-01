Война Тысяча четыреста восьмой день. В аннексированной Херсонской области под удар ВСУ попали гостиница и кафе, погибли более 20 человек

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. 2025 год заканчивается на фоне беспрецедентной дипломатической активности и заявлений США и воюющих сторон о том, что на этот раз они действительно близки к достижению мира. Как вы считаете, приведут ли эти усилия к реальным результатам? Надеетесь ли на наступление мира в первые месяцы 2026 года? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

ВСУ в новогоднюю ночь ударили по гостинице и кафе в аннексированном селе Хорлы

Назначенный Россией глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины атаковали тремя беспилотниками гостиницу и кафе в селе Хорлы на побережье Черного моря в ночь на 1 января. В тот момент в здании находились около 100 человек, которые отмечали Новый год. По словам Сальдо, удар произошел «почти под бой курантов».

Страница Владимира Сальдо в Telegram Страница Владимира Сальдо в Telegram Страница Владимира Сальдо в Telegram

Один из беспилотников был с зажигательной смесью. В результате удара возник пожар, сообщил Сальдо.

По уточненным данным администрации аннексированного региона, в результате удара погибли 24 человека, в том числе один ребенок, ранения получили 29 человек. Первоначально сообщалось, что пострадавших больше — около 50 человек. «Из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро», — заявил Сальдо.

Администрация аннексированного региона объявила траур 2 и 3 января. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Генштаб ВСУ это не комментировал.

Россия атаковала регионы Украины

Вооруженные силы РФ нанесли удар по регионам Украины в ночь на 1 января, применив беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, Россия применила 205 дронов, в том числе 130 ударных «Шахедов». Украинские силы ПВО сбили 176 дронов, еще 24 ударных БПЛА упали в 15 местах.

Одной из главных российских целей в новогоднюю ночь стала Волынская область, там возникли пожары на объектах критической инфраструктуры, сообщили в МВД Украины. В регионе никто не погиб и не пострадал. Более 100 тысяч абонентов остались без электричества.

В Одесской области в результате атаки повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры, там возникли пожары, сообщили в Госслужбе по ЧС Украины. В результате атак никто не ранен.

Одесская область ГСЧС Украины Харьковская область ГСЧС Украины

По данным властей Украины, в результате российских ударов в Херсонской области один человек погиб, один пострадал; в Запорожской области ранены пять человек; в Сумской области пострадал один человек.

Запорожье Запорожская областная военная администрация

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «в новый год Россия целенаправленно ведет войну». По его словам, целью ночных ударов стали объекты энергетики. «Убийства нужно остановить — пауз в защите жизни быть не может. Если удары не прекращаются даже на новогодние праздники, то поставки ПВО не могут задерживаться. Номенклатура дефицитного оборудования у союзников есть. Рассчитываем, что все, о чем в конце декабря договорились с Америкой для нашей защиты, поступит вовремя», — заявил Зеленский.

США сомневаются, что Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США считает, что Вооруженные силы Украины не пытались атаковать резиденцию Владимира Путина на Валдае в Новгородской области с помощью беспилотников, как на этом настаивает Москва, сообщает The Wall Street Journal.

Американская разведка считает, что ВСУ пытались атаковать военный объект, который находится в Новгородской области, но далеко от резиденции Путина. По данным WSJ, директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил об этом президенту США Дональду Трампу.

После этого Трамп опубликовал в соцсетях статью New York Post под заголовком «Громкие заявления Путина о „нападении“ показывают, что именно Россия препятствует миру». В этом редакционном материале говорится, что Украина, скорее всего, не пыталась атаковать резиденцию Путина.

Российские власти утверждают, что более 90 беспилотников Украины пытались атаковать резиденцию на Валдае в ночь на 29 декабря, но их сбили российские силы ПВО. МИД РФ ранее пригрозил, что не оставит атаку без ответа, а также пообещал, что изменит свою позицию на мирных переговорах.

После публикации WSJ в министерстве обороны РФ заявили, что расшифровали полетное задание одного из сбитых дронов. «Расшифровка данных маршрутизации показала, что конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря 2025 года являлся один из объектов резиденции президента России в Новгородской области», — заявили в Минобороны. Там пообещали, что передадут материалы экспертизы американской стороне.

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Анонимный читатель (Одесса). Отчаянные попытки Зеленского удержать власть ценой любых жертв видны уже даже самым зомбированным телемарафонцам. Если первые пару лет был некий проукраинский тренд в городе, то в последний год люди отказываются от украинского и возвращаются к общению на русском, особенно после снятия Труханова по беспределу. Стало понятно, что нового градоначальника поставили усмирить и разграбить непокорный и своенравный город.

ведут себя как гестапо, и их интересует только бабло, которое они могут срубить с любого, кто попадется под руку, не пожалели даже освобожденного из плена морпеха. Война потеряла всякий идеологический смысл и стала просто бизнесом на крови бедных. В то, что Зеленский не знает о коррупции и не получает долю с откатов, поверит разве что только какой-нибудь марсианин, но если европейцы его до сих пор поддерживают — значит, они тоже в доле.

Зачем нужно было подрывать три ржавых танкера в море и показывать видео пусков катеров из порта, если было понятно, что ответка будет — мало не покажется? Миллионный город без света и воды несколько дней, но на Банковой есть и свет, и вода, и ПВО туда собрали со всей страны. Бесконечные переговоры о переговорах — это вообще какой-то заколдованный круг и театр абсурда. А люди просто хотят мирно жить, и все больше и больше им плевать на то, какая это будет страна, язык, флаг…

