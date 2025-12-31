Война Тысяча четыреста восьмой день. Россия представила свои доказательства того, что Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. 2025 год заканчивается на фоне беспрецедентной дипломатической активности и заявлений США и воюющих сторон о том, что на этот раз они действительно близки к достижению мира. Как вы считаете, приведут ли эти усилия к реальным результатам? Надеетесь ли на наступление мира в первые месяцы 2026 года? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Минобороны России показало на карте, как Украина атаковала резиденцию Путина. А также выпустило свидетельства военных и очевидца

Министерство обороны РФ выступило с заявлением в связи с предполагаемой атакой Украины на резиденцию Владимира Путина на Валдае в Новгородской области, которую, как утверждается, совершили в ночь на 29 декабря.

Как заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков, Украина пыталась атаковать резиденцию двумя волнами беспилотников, которые запустили с территорий Сумской и Черниговской областей. Атака продолжалась с вечера 28-го по утро 29 декабря.

Министерство обороны опубликовало несколько доказательств.

Карта

На карте показан маршрут полета 91 беспилотника в направлении резиденции над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями. На карте крестиками отмечены места, где, как утверждается, российские силы ПВО сбили дроны.

Видео со сбитым дроном

На записи, снятой в лесу, видно беспилотник, лежащий в снегу. Российский военный заявил на видео, что дрон нес фугасный заряд весом шесть килограммов.

Показания военного и момент уничтожения дрона

На опубликованном видео начальник расчета ПВО с позывным «Гром» сообщил, что Украина пыталась атаковать беспилотниками «прикрываемый объект на территории Новгородской области Валдайского района» — о том, что речь о резиденции Путина, военный прямо не говорит.

На записи среди прочего показали момент уничтожения одного из украинских дронов, как утверждает телеканал Минобороны «Звезда»: на телеэкране возникает вспышка, после чего кто-то говорит «Цель уничтожена» и «Есть подрыв».

Заявление очевидца

Минобороны и российские государственные СМИ опубликовали видео, на котором житель поселка Рощино в Валдайском районе Игорь Большаков рассказал, как слышал «звук ракет» и «скрежет». Судя по странице Большакова во «ВКонтакте», он поддерживает полномасштабное вторжение войск РФ в Украину.

Вот что он рассказал:

Проснулся под утро от шума. Если честно, поначалу-то не понял. Подумал, может, самосвал где-то работает или что, но потом дошло-то быстро что это, когда встал. И звук ракет первый раз в жизни слышал. Такой скрежет. Со стороны у озера я слышал, да, потому что озеро Валдайское вот оно, я живу в другой стороне, так что это было очень далеко, но со стороны их, конечно, да.

Действительно ли беспилотники совершили налет на резиденцию Путина, неизвестно. Украина это отрицает, называя заявление Москвы «ложью». Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил 30 декабря, что пока неясно, действительно ли это произошло. Чтобы «докопаться до сути», Вашингтон изучит разведданные США и союзников, отметил Уитакер.

Основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев заявил 30 декабря, что, по словам его знакомых из Новгородской области, в ночь на 29 декабря в регионе была «высокая активность систем ПВО, сопровождавшаяся громкими взрывами». «Системы ПВО там действовали и раньше, но никогда в таком масштабе — в направлении Валдая», — заявил Левиев. Основатель CIT не публиковал видео, подтверждающие эту информацию; в пабликах Новгородской области после атаки также ничего не публиковали.

Была атака или нет?

Москва утверждает, что Украина пыталась ударить дронами по резиденции Путина на Валдае. И явно использует это, чтобы повлиять на мирные переговоры Так была атака — или это выдумки? 3 карточки

Война в фотографиях. Купянск

Купянск в Харьковской области. 30 декабря 2025 года 116th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters / Scanpix / LETA

116th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters / Scanpix / LETA

116th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Внимание. В этом письме есть мат.

Алена (Москва → Китай). С тем, что экономике России пизда, я угрюмо примирилась — как и с тем, что моя карьера и мирная жизнь в России окончательно рухнули. Это стало ясно еще 24 февраля 2022 года, я уехала на следующий день. Иллюзий, что война быстро закончится или Европа поможет Украине ее выиграть, не было с самого начала. На все вопросы китайских знакомых про войну, Россию и меня я саркастически отвечаю: «Спасибо Путину за это». Китайцы понимают — у них свой поставщик «гениальных» решений.

Вопрос, который остался висящим в воздухе, как дамоклов меч: что будет после того, как война закончится?

Допустим, у Украины будет новый план Маршалла. А вот что будет в России? Все аккуратно обходят стороной этот вопрос. Мне страшно за тех, кто остался. Уехавшие как-нибудь справятся, ассимилируются. Да даже мандарин [севернокитайский язык] выучат, если надо!

А что будут делать оставшиеся? Я имею в виду простых россиян, а не тех, кто нажился на войне и смерти. Что еще конфискуют? Чью жизнь сожрет инфляция, а чью — отсутствие перспектив? Мне кажутся неубедительными сравнения ни с девяностыми (жили, видели, испытали на своей шкуре), ни с брежневским застоем (не жили, не видели, но испытали последствия на себе). Война с Украиной — это как будто бы новый этап скатывания в говно.

Поделитесь вашими мыслями о войне

