Бывший курский депутат Максим Васильев получил срок за хищения при строительстве укреплений на границе с Украиной Он привлек к себе внимание, когда записал новогоднее видео с пляжа в Мексике
Ленинский районный суд Курска приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева по делу о хищении (часть 4 статьи 160 УК) при строительстве фортификаций, сообщила пресс-служба судов Курской области.
Бывшему депутату также назначили штраф в размере 800 тысяч рублей. С подсудимого, как и с другого фигуранта дела, главы компании СИЭМИ Виталия Синьговского, который ранее получил четыре года колонии, взыскали более 152 миллионов рублей. Гражданский иск об этом подавала компания-подрядчик «Корпорация развития Курской области».
Перед вынесением приговора Васильев заявил, что уже был на российско-украинской войне, «защищал территорию Курской области» и теперь хочет подписать второй контракт с Минобороны РФ.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн призвал региональное отделение партии «Единая Россия» вывести из состава фракции жену Васильева — депутата курского горсобрания Светлану Васильеву. По его словам, она «активно поддерживала мужа, пытаясь „прикрыть“ его перед законом».
Следствие считает Васильева причастным к хищению 86 миллионов рублей при строительстве линии обороны на границе с Украиной. Его арестовали в апреле 2025 года. Накануне ареста он был лишен депутатских полномочий по собственному заявлению.
По версии следствия, Васильев и гендиректор компании «КТК Сервис» Андрей Воловиков дали показания против бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова, также задержанных по делу о хищениях при строительстве фортификаций. Также Васильев признал, что дал взятку бывшему замгубернатора Дедову.
В отношении Смирнова и Дедова расследуют уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК) и получении взятки (статья 290 УК). Смирнов ранее признался, что получил около 30 миллионов рублей взяток от бизнесменов, которые выполняли контракты по строительству фортификационных сооружений на границе с Украиной. Он заключил сделку со следствием.
Следствие считает, что похищенные деньги Васильев потратил на отдых в Мексике в 2022–2023 годах. Тогда он привлек к себе внимание общественности, опубликовав видео с пляжа. В ролике Васильев выпивал алкогольный коктейль, поздравлял всех с Новым годом и желал «много денег и хорошего настроения». После отдыха ему пришлось извиняться. В суде бывший депутат не ответил на вопрос, куда именно потратил похищенные средства, отметив лишь, что они ушли «на личные нужды».
В октябре 2022 года на тот момент губернатор Курской области Роман Старовойт отчитался, что в регионе завершилось строительство двух линий обороны, и пообещал, что до 5 ноября построят и третью линию. В начале августа 2024 года войска Украины прорвались в Курскую область и заняли часть приграничных территорий, которые удерживали несколько месяцев.
В июле 2025-го Роман Старовойт, который к тому моменту перешел на пост министра транспорта РФ, погиб. Следствие считает, что он совершил самоубийство. По одной из версий, Старовойт мог стать следующим фигурантом коррупционного дела.