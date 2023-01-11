Курский депутат извинился за новогоднее видео из Мексики. И пообещал заявить в полицию на тех, кто «украл» ролик

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Депутат Максим Васильев, которого раскритиковали и потребовали уволить за новогоднее поздравление с пляжа в Мексике, опубликовал новый ролик с объяснениями и извинениями за свой поступок.

«Поступок в том виде, в котором он был представлен, выглядит как неуместный, как бахвальство и пир во время того, когда страна находится в сложной ситуации. Но это был шуточный ролик для личного архива, который фактически был украден», — рассказал Васильев в новом видео.

Депутат готовит заявление в правоохранительные органы, чтобы там разобрались, как шуточное видео попало в сеть.

Васильев рассказал, что из-за ситуации с видео, жертвой хейтеров стала его супруга, которая находится в декретном отпуске с месячным ребенком. По его словам, у нее «молоко почти пропало после того негатива, который на нее вообще ни за что свалился». Васильев подчеркнул, что супруга не имеет отношения к ролику, не снимала его и не присутствовала рядом.

«Прошу прощения еще раз перед всеми, кого этот ролик обидел», — закончил свое обращение депутат.

В беседе с курским 46 ТВ Васильев рассказал, что ролик из Мексики в открытый доступ выложил его кум и бывший коллега по бизнесу и фракции в думе Курска Анатолий Мотрук. «Он родом из Винницкой области, там же проживают сейчас его родственники. Проще говоря, он категорически не поддерживает . Но как-то мстить я Мотруку не собираюсь, бог ему судья», — заявил депутат.

Подробнее о скандале с Максимом Васильевым

Курский депутат записал новогоднее видео на пляже в Мексике. Власти требуют его уволить. Сам он говорит, что ролик слил «представитель Западной Украины»

Подробнее о скандале с Максимом Васильевым

Курский депутат записал новогоднее видео на пляже в Мексике. Власти требуют его уволить. Сам он говорит, что ролик слил «представитель Западной Украины»