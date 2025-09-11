Бывший глава Курской области Алексей Смирнов заключил сделку со следствием. Он признался, что получал откаты при строительстве укреплений на границе с Украиной

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался, что получил около 30 миллионов рублей взяток от бизнесменов, которые выполняли контракты по строительству фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Смирнов заявил об этом в рамках сделки, которую заключил со следствием, сообщает 11 сентября ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Смирнов заявил, что его бывший заместитель Алексей Дедов «также брал взятки».

В отношении Смирнова и Дедова расследуют уголовные дела по статьям о мошенничестве (159 УК) и получении взятки (290 УК).

Алексея Смирнова и Алексея Дедова задержали в апреле. По версии следствия, они руководили участниками организованной группы и совместно с руководством «Корпорации развития Курской области» организовали хищение бюджетных средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной.

В октябре 2022 года тогдашний губернатор Курской области Роман Старовойт отчитался, что в регионе завершилось строительство двух линий обороны, и пообещал, что до 5 ноября построят и третью линию. Однако 6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины прорвались в Курскую область и заняли часть приграничных территорий, которые удерживали несколько месяцев.

В июле 2025-го Роман Старовойт погиб — следствие считает, что он совершил самоубийство. По одной из версий, Старовойт мог стать следующим фигурантом коррупционного дела.

Самоубийство Романа Старовойта связывают с делом о хищениях при строительстве оборонительных линий в Курской области Что об этом известно? Кто проходит по делу? Сколько, по версии следствия, было украдено денег?

