«Он не в состоянии окружать себя сильными людьми» Александр Роднянский, бывший советник президента Украины (и сын продюсера Роднянского), рассказал «Медузе», почему ушел из команды Зеленского

Бывший советник главы Офиса президента Украины, профессор Кембриджского университета Александр Роднянский (сын продюсера, медиаменеджера и режиссера Александра Роднянского), заявил, что руководство Украины — это «слабая команда» (включая президента Владимира Зеленского), а экономический блок украинского правительства — «нулевой».

Роднянский сказал об этом «Медузе», комментируя новости о том, что вместе с Андреем Ермаком, главой Офиса президента, были уволены все его советники и помощники. Он напомнил, что еще год назад ушел с поста советника главы Офиса президента Украины.

По словам Роднянского, формально он оставил пост советника в декабре 2024 года, но «хотел уже летом уволиться».

Я долго сам пытался уйти по собственному желанию. Меня уговаривали не уходить, хотели дальше держать в штабе как советника президента по экономике и даже предлагали новые позиции. Я отказался от всего, так как не видел смысла работать со слабой командой, и сделал максимум для страны — как глава комитета по трансформации , так и ранее в роли советника.

На вопрос «Медузы», кого Роднянский считает «слабой командой», он ответил: «Президента и практически всех, кого он назначает. Он не в состоянии окружать себя сильными людьми. Зачем меня включать было в эти списки новостные бессмысленных советников Андрея [Ермака] — ума не приложу».

Роднянский также высказался об экономическом блоке правительства. С конца 2021 по июль 2025 года министром экономики Украины была Юлия Свириденко; теперь она занимает должность премьер-министра.

Нынешний премьер, тогда еще министр экономики, сидела с учебниками по экономике и занималась по зуму с какими-то непонятными тьюторами. О чем тут вообще говорить, если президент в разгар войны выбирает таких людей на ключевые должности в стране? При этом у нее всегда находилось время на любимый сериал «Корона», пока она же решала, кому давать бронь, а кому нет. То есть кому жить, а кому — нет. И в это время мужчины гибли на войне.

Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего Офиса Андрея Ермака 28 ноября. В тот день у чиновника прошли обыски в рамках антикоррупционного расследования о хищениях в компании «Энергоатом». Ермак возглавлял Офис президента Украины с 2020 года и считался вторым по влиянию человеком в стране после Зеленского.

Президент называл несколько кандидатур на освободившуюся должность, но до сих пор не выбрал нового главу своего Офиса. Среди претендентов назывались министр обороны Украины Денис Шмыгаль, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, заместитель главы офиса президента Павел Палиса и замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

Как утверждает издание «Зеркало недели», Зеленский продолжает ежедневно общаться с Ермаком даже после его увольнении и стремится сохранить систему власти, которую выстраивал для него бывший соратник. Источники журналистов говорят, что Зеленский намерен размазать реальную роль руководителя его Офиса и готов управлять этой структурой напрямую, «оставив ей исключительно технические функции».

