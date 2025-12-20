«Зеркало недели»: Владимир Зеленский продолжает ежедневно общаться с Андреем Ермаком, которого он уволил с поста главы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на увольнение главы своего офиса Андрея Ермака, продолжает с ним ежедневно общаться, утверждает со ссылкой на источники украинское издание «Зеркало недели».

«Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе и не руководит процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а по вечерам — у президента дома за забором в », — пишет журналистка издания Инна Ведерникова.

Зеленский отправил Ермака в отставку в конце ноября, когда у того прошел обыск по громкому делу о хищениях в госкомпании «Энергоатом». Президент назвал несколько кандидатов на освободившуюся должность, однако до сих пор не выбрал нового главу своего офиса. Среди претендентов перечислялись министр обороны Украины Денис Шмыгаль, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, заместитель главы офиса президента Павел Палиса и замминистра иностранных дел Сергей Кислица.

Как пишет «Зеркало недели», многие кандидаты из списка уже выпали, а сам Зеленский на самом деле стремится сохранить систему власти, которую выстраивал для него Ермак. По мнению Ведерниковой, президент будет пытаться размазать реальную роль руководителя его офиса. Источники журналистов говорят, что Зеленский готов управлять своим офисом напрямую, «оставив ему исключительно технические функции и перераспределив аналитический блок между существующими структурами, включая аппарат Совета нацбезопасности и обороны».

«Пауза, которую взял президент, определяет и осторожность старого-нового окружения. Несмотря на то, что у Зеленского явно чаще стали бывать глава фракции Давид Арахамия, премьер-министр Юлия Свириденко, первый вице-премьер Михаил Федоров, глава ГУР Кирилл Буданов и другие, Ермака, как и раньше, никто не спешит списывать со счетов», — говорится в статье издания.