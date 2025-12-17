В администрации США есть «надзирательница», «наследник», «фанатик» и «мальчик на побегушках» Глава аппарата Белого дома рассказала, как они проводят политику Трампа

Дональд Трамп, Сьюзан Уайлс и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц (ныне посол США в ООН) в Овальном кабинете, февраль 2025 года Anna Moneymaker / Getty Images

Американский журнал Vanity Fair опубликовал большую статью (первая часть, вторая) о ближайшем окружении президента США Дональда Трампа — и о том, как оно формулирует и претворяет в жизнь его политику. Каждому члену президентской команды дано прозвище в соответствии с его ролью.

Сьюзан Уайлс (Надзирательница) — глава аппарата Белого дома;

(Надзирательница) — глава аппарата Белого дома; Джей Ди Вэнс (Наследник) — вице-президент;

(Наследник) — вице-президент; Марко Рубио (Ястреб) — госсекретарь и советник по национальной безопасности;

(Ястреб) — госсекретарь и советник по национальной безопасности; Стивен Миллер (Фанатик) — замглавы аппарата, советник по внутренней безопасности;

(Фанатик) — замглавы аппарата, советник по внутренней безопасности; Дэн Скавино (Мальчик на побегушках) — замглавы аппарата, глава отдела кадров Белого дома;

(Мальчик на побегушках) — замглавы аппарата, глава отдела кадров Белого дома; Джеймс Блэр (Бульдог) — замглавы аппарата по политическим вопросам;

(Бульдог) — замглавы аппарата по политическим вопросам; Кэролайн Ливитт (Рупор) — пресс-секретарь.

Главная героиня статьи — Сьюзан Уайлс. Репортер Крис Уиппл на основании собственных наблюдений и рассказов ее подчиненных характеризует ее как очень сдержанную и дипломатичную: она никогда не повышает голос, а на официальных мероприятиях с участием президента всегда садится так, чтобы не попасть в объективы телекамер. Ее команда, по словам Джеймса Блэра, состоит из «бродячих псов», которым она охотно предоставляет свободу действий в рамках их полномочий.

Уайлс — дочь Пэта Саммеролла, игрока в американский футбол и спортивного комментатора. Она, как и Трамп, поклонница игры и знаток футбольной статистики — в свое время это помогло ей сблизиться с будущим президентом. Уайлс живет в Вашингтоне в арендованной квартире и каждое воскресенье ходит в церковь. В ее кабинете — политика открытых дверей, и время от времени туда без предупреждения заглядывает и сам Трамп.

А еще в кабинете Уайлс есть специальный монитор, единственное предназначение которого — следить в прямом эфире за аккаунтом Трампа в соцсети Truth Social.

В беседах с репортером Крисом Уипплом Уайлс постоянно подчеркивала, что всецело поддерживает политику Трампа и все важнейшие решения его администрации. Она уверяла, что очень довольна правительством, которое сформировал Трамп, хотя некоторые важнейшие посты в нем занимают люди без необходимого опыта (например, министр обороны Пит Хегсет — бывший телеведущий). По мнению Уайлс, именно такие люди, способные на очень резкие поступки, необходимы, чтобы победить «глубинное государство» — союз бюрократов и господрядчиков, которые выстроили всю систему государственного управления в собственных интересах.

Вместе с тем Уайлс признает ошибки в реализации политики: в том, как вводили, потом замораживали, а потом опять вводили импортные тарифы; в том, как было фактически уничтожено Агентство по международному развитию (USAID), от которого зависело предоставление помощи людям по всему миру, страдающим от голода и тяжелых болезней; в том, как администрация вела себя в истории с «досье Эпштейна» и во многих других случаях.

Vanity Fair приводит несколько высказываний Уайлс, которые противоречат официальной позиции Белого дома или выставляют не в лучшем свете президента и его окружение. Вот несколько примеров.

Уайлс говорит, что научилась иметь дело с мужчинами с большим эго благодаря своему отцу, у которого была алкогольная зависимость. «У алкоголиков, когда они в запое, все черты личности проявляются особенно ярко», — сказала Уайлс. И затем добавила, что у Трампа «личность как у алкоголика»: «Он действует, исходя из представления, что для него нет ничего невозможно. Ничего, ноль, ничего».

Уайлс признает, что долгое время не понимала огромного политического значения «досье Эпштейна». Среди тех, кто это понимал, она называет вице-президента Джей Ди Вэнса, «потому что он десять лет как конспиролог».

Вэнс когда-то был противником Трампа, но потом стал его преданным соратником. Уайлс признала, что это преображение было «в некотором роде продиктовано политическими соображениями»: Вэнс баллотировался в Сенат — и у него было гораздо больше шансов в качестве сторонника Трампа, чем в качестве его критика. Уайлс подчеркивает, что Вэнс в целом очень расчетлив и спонтанных решений не принимает.

Когда репортер спросил Уайлс об очередном твите Илона Маска, в котором он оскорблял госслужащих, она ответила: «Думаю, это когда он занимается микродозингом». По другому поводу она сказала о Маске: «Он действует в одиночку. Он убежденный потребитель кетамина. Он спит в спальном мешке в офисе посреди дня. Он очень-очень странный, как, я думаю, бывает с гениями. Из-за этого бывает трудно, но он вот такой». Стиль работы Маска и его Департамента эффективности правительства (DOGE) она объясняла так: «У Илона есть идея, что надо все делать быстро. Если ты действуешь постепенно — ракету на Луну не запустишь. С таким подходом что-нибудь непременно сломается».

В августе, после встречи Трампа и Владимира Путина на Аляске, Уайлс говорила Уипплу, что Трамп не верит, что Путин хочет мира. «Эксперты думают, что если он [Путин] сможет получить оставшуюся часть Донецкой области, он будет удовлетворен. Дональд Трамп думает, что он хочет всю страну».

Статья Vanity Fair вызвала у Уайлс крайнее недовольство. Она заявила, что это «заказуха», что в ней много передергиваний и опущен важный контекст многих высказываний. «Прочитав статью, я думаю, что это было сделано для того, чтобы создать хаотичный и негативный образ президента и нашей команды», — добавила Уайлс.

Трамп вступился за Уайлс в комментарии газете New York Post — особенно в связи с ее замечанием, что у него «личность как у алкоголика»: «Я много раз сам про себя такое говорил. Мне повезло, что я не пью. Если бы я пил… я очень склонен к привыканию».

Вэнс отшутился по поводу того, что Уайлс назвала его конспирологом: «Иногда я конспиролог, но я верю только в те теории заговора, которые верны».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также заявила, что статья Vanity Fair предвзята и для нее нарочно отобраны цитаты, которые вне контекста считываются как критика Трампа, его администрации и ее отдельных членов, хотя первоначально таковой не были.

Многие члены администрации Трампа поспешили выразить поддержку Уайлс и недовольство журналистами, которые якобы злонамеренно подали материал в искаженном виде. Все они, включая самого Трампа, подчеркивают, что Уайлс очень хороша в роли главы аппарата Белого дома и остается незаменимым членом администрации.

Читайте также

Год Трампа В ноябре 2024-го он победил на президентских выборах. Чего только он не сделал за это время! Фотографии

Читайте также

Год Трампа В ноябре 2024-го он победил на президентских выборах. Чего только он не сделал за это время! Фотографии