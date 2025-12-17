В администрации США есть «надзирательница», «наследник», «фанатик» и «мальчик на побегушках» Глава аппарата Белого дома рассказала, как они проводят политику Трампа
Американский журнал Vanity Fair опубликовал большую статью (первая часть, вторая) о ближайшем окружении президента США Дональда Трампа — и о том, как оно формулирует и претворяет в жизнь его политику. Каждому члену президентской команды дано прозвище в соответствии с его ролью.
- Сьюзан Уайлс (Надзирательница) — глава аппарата Белого дома;
- Джей Ди Вэнс (Наследник) — вице-президент;
- Марко Рубио (Ястреб) — госсекретарь и советник по национальной безопасности;
- Стивен Миллер (Фанатик) — замглавы аппарата, советник по внутренней безопасности;
- Дэн Скавино (Мальчик на побегушках) — замглавы аппарата, глава отдела кадров Белого дома;
- Джеймс Блэр (Бульдог) — замглавы аппарата по политическим вопросам;
- Кэролайн Ливитт (Рупор) — пресс-секретарь.
Главная героиня статьи — Сьюзан Уайлс. Репортер Крис Уиппл на основании собственных наблюдений и рассказов ее подчиненных характеризует ее как очень сдержанную и дипломатичную: она никогда не повышает голос, а на официальных мероприятиях с участием президента всегда садится так, чтобы не попасть в объективы телекамер. Ее команда, по словам Джеймса Блэра, состоит из «бродячих псов», которым она охотно предоставляет свободу действий в рамках их полномочий.
Уайлс — дочь Пэта Саммеролла, игрока в американский футбол и спортивного комментатора. Она, как и Трамп, поклонница игры и знаток футбольной статистики — в свое время это помогло ей сблизиться с будущим президентом. Уайлс живет в Вашингтоне в арендованной квартире и каждое воскресенье ходит в церковь. В ее кабинете — политика открытых дверей, и время от времени туда без предупреждения заглядывает и сам Трамп.
А еще в кабинете Уайлс есть специальный монитор, единственное предназначение которого — следить в прямом эфире за аккаунтом Трампа в соцсети Truth Social.
В беседах с репортером Крисом Уипплом Уайлс постоянно подчеркивала, что всецело поддерживает политику Трампа и все важнейшие решения его администрации. Она уверяла, что очень довольна правительством, которое сформировал Трамп, хотя некоторые важнейшие посты в нем занимают люди без необходимого опыта (например, министр обороны Пит Хегсет — бывший телеведущий). По мнению Уайлс, именно такие люди, способные на очень резкие поступки, необходимы, чтобы победить «глубинное государство» — союз бюрократов и господрядчиков, которые выстроили всю систему государственного управления в собственных интересах.
Вместе с тем Уайлс признает ошибки в реализации политики: в том, как вводили, потом замораживали, а потом опять вводили импортные тарифы; в том, как было фактически уничтожено Агентство по международному развитию (USAID), от которого зависело предоставление помощи людям по всему миру, страдающим от голода и тяжелых болезней; в том, как администрация вела себя в истории с «досье Эпштейна» и во многих других случаях.
Vanity Fair приводит несколько высказываний Уайлс, которые противоречат официальной позиции Белого дома или выставляют не в лучшем свете президента и его окружение. Вот несколько примеров.
- Уайлс говорит, что научилась иметь дело с мужчинами с большим эго благодаря своему отцу, у которого была алкогольная зависимость. «У алкоголиков, когда они в запое, все черты личности проявляются особенно ярко», — сказала Уайлс. И затем добавила, что у Трампа «личность как у алкоголика»: «Он действует, исходя из представления, что для него нет ничего невозможно. Ничего, ноль, ничего».
- Уайлс признает, что долгое время не понимала огромного политического значения «досье Эпштейна». Среди тех, кто это понимал, она называет вице-президента Джей Ди Вэнса, «потому что он десять лет как конспиролог».
- Вэнс когда-то был противником Трампа, но потом стал его преданным соратником. Уайлс признала, что это преображение было «в некотором роде продиктовано политическими соображениями»: Вэнс баллотировался в Сенат — и у него было гораздо больше шансов в качестве сторонника Трампа, чем в качестве его критика. Уайлс подчеркивает, что Вэнс в целом очень расчетлив и спонтанных решений не принимает.
- Когда репортер спросил Уайлс об очередном твите Илона Маска, в котором он оскорблял госслужащих, она ответила: «Думаю, это когда он занимается микродозингом». По другому поводу она сказала о Маске: «Он действует в одиночку. Он убежденный потребитель кетамина. Он спит в спальном мешке в офисе посреди дня. Он очень-очень странный, как, я думаю, бывает с гениями. Из-за этого бывает трудно, но он вот такой». Стиль работы Маска и его Департамента эффективности правительства (DOGE) она объясняла так: «У Илона есть идея, что надо все делать быстро. Если ты действуешь постепенно — ракету на Луну не запустишь. С таким подходом что-нибудь непременно сломается».
- В августе, после встречи Трампа и Владимира Путина на Аляске, Уайлс говорила Уипплу, что Трамп не верит, что Путин хочет мира. «Эксперты думают, что если он [Путин] сможет получить оставшуюся часть Донецкой области, он будет удовлетворен. Дональд Трамп думает, что он хочет всю страну».
Статья Vanity Fair вызвала у Уайлс крайнее недовольство. Она заявила, что это «заказуха», что в ней много передергиваний и опущен важный контекст многих высказываний. «Прочитав статью, я думаю, что это было сделано для того, чтобы создать хаотичный и негативный образ президента и нашей команды», — добавила Уайлс.
Трамп вступился за Уайлс в комментарии газете New York Post — особенно в связи с ее замечанием, что у него «личность как у алкоголика»: «Я много раз сам про себя такое говорил. Мне повезло, что я не пью. Если бы я пил… я очень склонен к привыканию».
Вэнс отшутился по поводу того, что Уайлс назвала его конспирологом: «Иногда я конспиролог, но я верю только в те теории заговора, которые верны».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт также заявила, что статья Vanity Fair предвзята и для нее нарочно отобраны цитаты, которые вне контекста считываются как критика Трампа, его администрации и ее отдельных членов, хотя первоначально таковой не были.
Многие члены администрации Трампа поспешили выразить поддержку Уайлс и недовольство журналистами, которые якобы злонамеренно подали материал в искаженном виде. Все они, включая самого Трампа, подчеркивают, что Уайлс очень хороша в роли главы аппарата Белого дома и остается незаменимым членом администрации.