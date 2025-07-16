Cheryl Ravelo / Reuters / Scanpix / LETA

Администрация президента США Дональда Трампа решила сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья, предназначенного для экстренной помощи детям в Афганистане и Пакистане, пишет The Atlantic со ссылкой на источники. В статье издания говорится, что после отмены программ иностранной помощи продовольствие так и не было отправлено и попросту испортилось на складе.

Это печенье используется как временная мера в случаях, когда люди лишились домов в результате стихийных бедствий или бежали от войны, а гуманитарные организации еще не успели подготовить полноценные кухни к их приему. Утверждается, что такое печенье «полностью удовлетворяет потребности детей младше пяти лет в питательных веществах», а 500 тонн такого продовольствия хватило бы, чтобы прокормить около полутора миллионов детей в течение недели.

Агентство по международному развитию (USAID), пишет The Atlantic, еще при предшественнике Трампа, президенте США Джо Байдене, потратило около 800 тысяч долларов на закупку печенья. Продовольствие хранилось на складе в Дубае, в 2025 году сотрудники USAID должны были передать его Всемирной продовольственной программе ООН. Как отмечает издание, этого так и не произошло, поскольку администрация Трампа в январе вмешалась в работу USAID в рамках масштабной проверки эффективности государственного управления и распределения бюджетных средств в США.

В итоге Соединенные Штаты отказались от значительной части программ помощи иностранным государствам, а USAID фактически был поглощен Госдепартаментом. Теперь, говорится в статье, никакие виды помощи не могут быть оказаны без одобрения новых руководителей. При этом с января по апрель люди, ответственные за такие решения, в том числе решения об отправке продовольствия, сменились как минимум дважды.

Агентство США по международному развитию (USAID) появилось в 1961 году и среди прочего финансировало гуманитарные программы по всему миру. В 2025-м его бюджет на помощь другим странам должен был составить 42,8 миллиарда долларов. Президент США Дональд Трамп в январе на 90 дней заморозил помощь USAID иностранным государствам в рамках политики сокращения государственных расходов. Вскоре управление USAID перешло под контроль Госдепартамента США. Госсекретарь США Марко Рубио в марте сообщил, что Вашингтон отменяет 83% программ USAID. После решения Трампа резко сократить программы USAID по всему миру к 2030 году по разным причинам могут погибнуть более 14 миллионов человек. К такому выводу пришли авторы исследования, которое в июне опубликовал журнал Lancet.

По словам собеседников издания, после приостановки программ помощи сотрудники USAID несколько раз просили одобрить поставки печенья, но так и не получили ответа от нового руководства и даже не знают, получило ли начальство их запросы.

В мае госсекретарь США Марко Рубио заверил представителей Комитета по ассигнованиям Палаты представителей, что проследит за тем, чтобы американская продовольственная помощь дошла до адресатов до того, как испортится. Однако, по данным The Atlantic, к тому моменту власти США уже решили сжечь печенье. Издание утверждает, что ознакомилось с соответствующим документом. Кто и когда отдал распоряжение, не уточняется.

Рубио настаивал на том, что администрация президента США принимает на себя обязательство продолжать спасать жизни иностранцев, в том числе посредством продовольственной помощи. В апреле, как сообщало NPR, Вашингтон отменил всю гуманитарную помощь Афганистану и Йемену, где, как заявили тогда в Госдепартаменте, продовольствие может попасть в руки террористов. Объяснений, почему Госдеп прекратил помощь Пакистану, не последовало.

«Даже если администрация не захотела отправлять печенье в изначально намеченные страны, им могли бы воспользоваться другие страны», — пишет The Atlantic. Издание отмечает, что продовольствие могли бы отправить в Судан или сектор Газа, где на фоне продолжающихся войн происходит гуманитарная катастрофа. Однако администрация Трампа «приказала сжечь продовольствие вместо того, чтобы направить его нуждающимся в нем людям за рубежом», пишет The Atlantic.

Срок годности печенья истек 15 июля. При этом законы ОАЭ запрещают использование просроченных продуктов даже на корм животным, говорится в статье. Источники издания утверждают, что в ближайшее время просроченное печенье сожгут, а расходы на уничтожение обойдутся американским налогоплательщикам в 130 тысяч долларов, помимо уже потраченных на закупку 800 тысяч долларов.

Один из сотрудников USAID рассказал, что за десятилетия работы с американской помощью он никогда не видел такого количества испорченного печенья. По его словам, до этого программы помощи теряли максимум несколько десятков тонн в год из-за неправильного хранения, а также сложностей с поставками из-за стихийных бедствий или действий террористических группировок. Сотрудники гуманитарных организаций, поговорившие с изданием, отметили, что никогда раньше не видели, чтобы правительство США просто отказывалось от продуктов, которые можно было бы использовать с пользой.

The Atlantic предупреждает, что вскоре могут истечь сроки годности и у другого продовольствия, которое США собирались отправить в качестве помощи другим странам. Согласно инвентаризационным спискам USAID за январь, более 60 тысяч тон продовольствия, закупленного властями США в рамках экстренной помощи, хранятся на американских складах по всему миру. В том числе это продукты питания, которые хранятся в Джибути и предназначаются для распределения по странам Африки. Одна из бывших сотрудниц Бюро гуманитарной помощи USAID сообщила журналистам, что к моменту ее увольнения в начале июля ситуация с этими продуктами не изменилась. Действующий сотрудник агентства рассказал, что в последние недели лишь небольшие партии продовольствия начали покидать склад в Джибути.

Сейчас USAID сложнее управлять поставками, чем в прошлом году, пишет The Atlantic. Многие гуманитарные работники и специалисты по логистике, которые координировали доставку американской помощи по всему миру, больше не работают в агентстве. «И даже если завтра администрация Трампа решит закупить больше продовольственной помощи — или просто распределить то, что уже закуплено и пока еще не испортилось, — у нее может уже не хватить возможностей убедиться, что кто-то ее получит», — заключает The Atlantic.

Еще о последствиях отмены помощи США

Трамп заморозил помощь более чем 100 странам. Это грозит миру гуманитарной катастрофой Без поддержки рискуют остаться миллионы людей, которые находятся в уязвимом положении

Еще о последствиях отмены помощи США

Трамп заморозил помощь более чем 100 странам. Это грозит миру гуманитарной катастрофой Без поддержки рискуют остаться миллионы людей, которые находятся в уязвимом положении