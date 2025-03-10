США объявили об отмене 83% программ USAID

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что после проведенных проверок Вашингтон отменяет 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID).

По его словам, отменены 5200 контрактов, в рамках которых потрачены «десятки миллиардов долларов» на цели, которые не служили и «в некоторых случаях даже вредили» национальным интересам США.

Оставшиеся 18% программ USAID (в посте госсекретаря указана именно цифра, возможно он имел в виду 17% — прим. «Медузы»), то есть около 1000 контрактов теперь будут более эффективно управляться госдепартаментом США, добавил Рубио.

В своем посте он поблагодарил в том числе департамент государственной эффективности (DOGE) Илона Маска, который помог «осуществить эту давно назревшую реформу».

Президент США Дональд Трамп в первый день на посту президента заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы проверить, насколько программы агентства соответствуют «американским ценностям» и целям внешней политики США. Из судебных документов стало известно, что администрации Трампа распорядилась остановить 90% выплат через USAID. Управление USAID перешло под контроль Госдепартамента США.

Агентство США по международному развитию (USAID) появилось в 1961 году. В 2025 году его бюджет на помощь другим странам должен был составить 42,8 миллиарда долларов. Агентство, в частности, финансирует многие гуманитарные программы по всему миру.

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