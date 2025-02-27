Администрация Трампа остановила 90% выплат через USAID

Администрация Дональда Трампа распорядилась остановить 90% выплат через Агентство США по международному развитию (USAID). Такая информация, сообщает CNN, указана в документах, направленных в суд 26 февраля в рамках рассмотрения иска.

«В общей сложности почти 5800 грантов USAID были аннулированы, и более 500 грантов USAID были сохранены, — говорится в заявлении администрации. — Общая максимальная стоимость сохраненных грантов составляет приблизительно 57 миллиардов долларов».

Помимо грантов, выделяемых через USAID, было отменено около 4100 государственных грантов, и около 2700 государственных грантов было сохранено, следует из направленных в суд документов. 297 решений о выделении средств еще требуют оценки, заявили в администрации Трампа.

Пояснения о грантовых программах администрация Трампа направила в суд в рамках иска, оспаривающего решение о заморозке иностранной помощи.

Такая же информация, по данным Associated Press, содержится и в служебной записке, оказавшейся в распоряжении агентства. В записке также указано, что планируется и дальнейшие изменения в этой части работы правительственных структур, чтобы «разумно использовать деньги налогоплательщиков для продвижения американских интересов».

Президент США Дональд Трамп в первый день на посту президента заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы проверить, насколько программы агентства соответствуют «американским ценностям» и целям внешней политики США. Как сообщалось, власти США планируют объединить USAID с Госдепартаментом, а также сократить число сотрудников агентства с 10 тысяч до менее чем 300. Решение о заморозке выделения средств было оспорено в судебном порядке.

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