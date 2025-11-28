Анна Хоботова создала сеть «реабилитационных центров» для подростков. Там им должны были помогать, но на деле над ними жестоко издевались Один ребенок в коме. Хоботова задержана

25 ноября Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту работы «реабилитационного центра» для подростков в подмосковном Дедовске. Пребывание там стоило 150 тысяч рублей в месяц, родителям обещали, что с их детьми будут работать психологи, но на самом деле детей били, унижали и недокармливали. Этот рехаб — часть сети учреждений для «трудных подростков», которую создала Анна Хоботова. Вслед за дедовским силовики начали закрывать и другие ее рехабы. Один из воспитателей был отправлен под стражу, а сама Хоботова задержана после нескольких дней розыска. «Медуза» рассказывает, как обращались с детьми в ее центрах.

Внимание! Текст содержит описание физического насилия и травм.

23 ноября из реабилитационного центра для подростков в городе Дедовске Московской области госпитализировали 16-летнего Романа. По данным телеграм-каналов «112» и Mash, его избили и оставили без медицинской помощи. Так он якобы пролежал две недели. К моменту госпитализации у него отказали почки и развился сепсис. Сейчас он в коме в отделении интенсивной терапии.

Полиция закрыла рехаб в Дедовске. По данным Mash, чтобы попасть туда, полицейским пришлось вскрывать дверь. Внутри находились больше 20 подростков от 11 до 17 лет. Они должны были проходить лечение «от разного рода зависимостей» с участием психологов, но на деле их избивали и подвергали пыткам, заявил Следственный комитет. По факту жестокого обращения с детьми возбуждено уголовное дело.

Медиа сообщали, что в рехабе подростков избивали, заставляли есть собачий корм и лишали пищи за «провинности», требовали переписывать и подвергали их унижениям под видом «тренингов». Один из них назывался «Карцер»: детям по несколько дней запрещали слезать с кровати, им приносили скудную порцию еды и отпускали в туалет лишь на несколько минут. Другой «тренинг» назывался «Гей»: мальчика красили, одевали в женскую одежду и заставляли весь день «„манерно“ разговаривать».

По информации Msk1, одно из наказаний называлось «33 богатыря». Оно было групповым. Дети должны были присесть 33 раза по 33 подхода. Кроме того, однажды кого-то из подростков «за небольшую провинность» заставили весь день носить с собой блин от штанги весом 10 килограммов.

По уголовному делу был арестован 29-летний администратор рехаба Виталий Балабриков, который, как предполагается, систематически бил и мучал подростков. Кроме того, под домашний арест отправили 18-летнюю Милану, якобы тоже принимавшую участие в истязаниях.

Правоохранительные органы также проверяют информацию о том, что некий администратор рехаба (по информации Mash, его зовут Артур Г.) совершил сексуализированное насилие над несколькими девочками-подростками.

Родители подростков не знали об издевательствах. Их общение с детьми ограничивали. Мать одной из девочек рассказала «Базе», что сотрудники рехаба советовали им избегать многих тем в разговорах с детьми. Под запрет попадали даже вопросы о настроении. Родителям говорили, что сокращение связи с внешним миром необходимо, иначе результат «реабилитации» окажется под угрозой. Кроме того, дети боялись рассказывать родителям, что с ними происходит. «Сын говорит: „Я бы тебе рассказал, вас бы выгнали, а я бы здесь остался, меня бы наказывали“», — заявила Msk1 мать одного из подростков.

Светлана, мать госпитализированого Романа, рассказала «Рен ТВ» и Mash, что отправила сына в реабилитационный центр, потому что ей было трудно с ним справляться: он плохо учился, не слушался и «залипал» в телефоне. Центр в Дедовске показался ей «прекрасным местом». «На свежем воздухе, у них большой дом, они там сами готовят, танцуют, у них коллектив, друзья», — так Светлана описала то, что ей рассказывали представители центра. За «реабилитацию» сына она платила по 150 тысяч рублей в месяц.

Родителям отправляли фотографии детей, и в какой-то момент Светлана заметила, что на этих снимках нет Романа. «Я спрашиваю, почему на фотографии нет [моего] ребенка. Да он не вышел просто. Потом, как дети говорили, его просто выносили на матрасе, скидывали [с матраса] и фотографировали для меня, что он сидит на групповом занятии. Таскали его на матрасе, он уже ходил под себя, не мог передвигаться самостоятельно, у него были пролежни, гниющий кусок тела, из-за которого у него сейчас сепсис», — рассказала Светлана.

По ее словам, когда она увидела сына в реанимации, у него на руках были следы связывания, на ноге «гнойные раны», а на спине «рассечение, как будто его плетью били».

Рехаб в Дедовске называют одним из филиалов «Центра Анны Хоботовой». Его основательница описывала себя как «детский психолог-психотерапевт, юрист и правозащитник, руководитель сети центров [для] трудных подростков». Хоботова из Ростовской области, она была руководителем детской организации «Цветы жизни», членом региональной , главой проекта «Трудные подростки» от ростовского отделения «Единой России» и региональным секретарем Национальной родительской ассоциации.

«Центр Анны Хоботовой» появился в 2018 году и открыл в Москве, Подмосковье, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Азове.

На сайте центра говорится, что он помогает с такими проблемами, как наркомания и алкоголизм, воровство, бродяжничество, «зависимость от гаджетов», «беспорядочные связи» и «странное состояние». В нем якобы работают «психологи, детские терапевты, специалисты в аддиктивной медицине, инструкторы по йоге, медперсонал, педагоги различного профиля и волонтеры». Заявлено, что каждый из сотрудников «имеет соответствующее образование и прошел специализированную подготовку для работы с трудными подростками».

Виталий Балабриков Футбольная лига «Екабайт»

Арестованный Виталий Балабриков на сайте центра представлен как консультант-аддиктолог и воспитатель. Судя по его профилю, он прошел обучение работе с и онлайн-семинар об основах реабилитации наркозависимых. «Важные истории» сообщали, что Балабрикова и самого дважды судили за наркотики. Хоботова была готова брать на работу и других людей с опытом наркозависимости. Также, по информации «Важных историй», она использовала труд заключенных, нанимая их в качестве рабочих.

18-летняя Милана, еще одна фигурантка уголовного дела, попала в рехаб из-за «гаджетозависимости». По словам ее матери, там к ней снова вернулся интерес к учебе. Женщина уверяет, что Милана «никого не била», а, наоборот, помогала избитому Роману, которого позднее забрали в реанимацию.

Сама Хоботова после закрытия рехаба в Дедовске скрылась. 27 ноября ее объявили в розыск, а на следующий день она была задержана. Не ясно, знала ли она об издевательствах над детьми. Родители считают, что знала. Они заявили «112», что Хоботова регулярно посещала центр в Дедовске и «ничего не делала».

Вслед за рехабом в Дедовске были закрыты еще как минимум два центра из сети Хоботовой — в городе Димитрове (Московская область) и поселке Исеть (Свердловская область). По информации Mash, в Димитрове практиковали те же «методы воспитания», что и в Дедовске. В Исети, как писал «112», о подмосковных «методах» знали, но якобы не применяли их. Хотя арестованный Виталий Балабриков раньше работал в свердловском филиале и, по свидетельствам детей, издевался над ними.

По словам подростков из того же рехаба (стоимость пребывания в котором начиналась от 90 тысяч рублей с человека), никакого обучения с ними не проводили, медицинскую помощь не оказывали, они сами убирали и готовили еду из дешевых продуктов, их часто недокармливали. С родителями можно было общаться только по пять минут в неделю и под присмотром сотрудников рехаба. «Провинившихся» детей связывали, били по лицу и заставляли приседать. «Мне много раз хотелось покончить с собой именно из-за того, что здесь происходит. Нам нельзя смотреть новости, тут нет выхода на улицу. Извините, но даже смотреть в окна нельзя по правилам, чтобы мы не хотели домой», — цитировал Е1 одного из детей.

В свердловском рехабе находились 22 несовершеннолетних. Самому младшему из них, по словам детей, всего восемь лет: «Мы не знаем, как и за что его сюда отправили, но он постоянно плачет, до истерик, просится к маме». При этом по официальной информации, в рехабе не было детей младше 10 лет.

По факту работы рехаба в Исети возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетних. При внешнем осмотре у детей не обнаружили следов побоев, но им еще предстоит пройти более тщательное обследование у врачей, заявила полиция.

Месяц назад Хоботова рассказывала «Комсомольской правде», что приоритетом для ее учреждений становится оказание «именно медицинской помощи» детям и подростками с неврологическими и психическими проблемами: «Взрослые психиатрические больницы с детьми работать зачастую не готовы, а родители не хотят класть ребенка в государственное учреждение, где его поставят на учет».

Главный нарколог Свердловской области Антон Поддубный после закрытия рехабов Хоботовой призвал родителей не бояться государственных учреждений:

«Существуют целые институты помощи несовершеннолетним, которые попали в такую [сложную] жизненную ситуацию. Но родители боятся, что клеймо поставят на их ребенке. Я бы хотел призвать отказаться уже от этих мыслей. <…> Иначе мы будем наблюдать и дальше, как какие-то взрослые мужики бьют детей. <…> Ни в одном государственном учреждении при правильно поставленной программе, с правильным контролем таких вещей не происходит».

За последние годы в России не раз вскрывались случаи жестокого обращения и даже убийств в частных интернатах и реабилитационных центрах: в Хасавюрте, Саратове, Пятигорске, Мытищах и многих других городах. При этом историй о пытках в государственных учреждениях тоже было немало.