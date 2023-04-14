Ученики спецшколы в Екатеринбурге рассказали, что их унижали, избивали и насиловали за провинности Решение о наказании выносили «товарищеские суды». Их организовал один из воспитателей

Спецшкола № 124 в Екатеринбурге Яндекс-карты

В екатеринбургской старшие воспитанники с подачи педагога унижали, избивали и подвергали сексуализированному насилию других учеников за проступки. Об этом местным и федеральным СМИ рассказали один из учащихся школы, его мать и адвокат, обратившиеся в правоохранительные органы.

Имя мальчика, поговорившего с журналистами, не называется. Известно, что ему 13 лет, в школу он попал около полутора лет назад за воровство в магазинах и несколько раз пытался оттуда сбежать. По словам защитника несовершеннолетнего Георгия Краснова, когда мальчику все-таки удалось убежать, он рассказал о происходящем в школе матери, и они обратились к юристу.

Мать мальчика в беседе с 66.ru сообщила, что у нее давно «возникли подозрения о происходящем в спецшколе», но сын не мог рассказать подробности, поскольку, по ее словам, общение учеников с родителями контролировали преподаватели.

Сбежавший мальчик рассказал, что за плохое поведение над учениками школы проводили «товарищеские суды», во время которых воспитанники голосовали, как поступить с провинившимися. Так, пишут «Вечерние ведомости», по итогам таких «судов» детей решали «зачморить», «зачуханить» и «опустить», а также заставляли биться головой о стену, стоять на коленях в углу или сидеть в одной позе какое-то время.

«Самая высшая мера наказания — зачуханить. Это когда могут обоссать, совершить анальный, оральный секс», — рассказал сбежавший воспитанник школы.

Одного из учеников школы после такого «суда» избили, а затем принудили к оральному сексу, с другим «совершили анальный половой акт», пишут «Вечерние ведомости». По данным газеты, одного из воспитанников школы подвергли сексуализированному насилию «примерно 70 раз». На тот момент пострадавшему было 12 лет.

Сбежавший ученик рассказал, что этот случай произошел в конце сентября 2022 года, и того мальчика «наказали» за регулярный обман преподавателей и ровесников. Адвокат утверждает, что следователи опросили потерпевшего и тот подтвердил информацию о совершенном в его отношении насилии. Также слова ребенка, сбежавшего из спецшколы, подтвердили другие дети, пишет 66.ru.

Самого подростка, общавшегося с журналистами, в конце марта «товарищеский суд» решил «зачуханить» за регулярные попытки сбежать из школы. Как утверждает 66.ru, тогда мальчик «разыграл припадок и попытку суицида», его увезли в больницу на скорой помощи, откуда он сбежал домой. 10 апреля мать мальчика обратилась в Следственный комитет.

Инициатором «товарищеских судов», по словам мальчика, выступал один из воспитателей, а исполняли «наказания» два старших подростка, привлекавшие к насилию других воспитанников с помощью угроз. Адвокат Краснов утверждает, что воспитатель «обучал детей зоновским порядкам». По данным Mash, речь идет о 76-летнем педагоге Александре К., который требовал от 15-летних старшеклассников «воспитывать» других школьников и записывать процесс на видео.

«Преподаватель сказал, а ребята делают. Преподаватель как бы ни при чем. Но все знают, что происходит», — заявил сбежавший школьник. Он также утверждает, что о происходящем было известно администрации образовательного учреждения, в том числе директору Наталии Поддубной.

«Есть информация, что были видеозаписи, на которых запечатлено насилие. Эти видео обсуждались на общих собраниях с директором. При этом директор не наказывала тех, кто издевался над мальчиком, а спрашивала у потерпевшего при всех детях: „Чего ты прогнулся? Не мог откусить? Совсем слабак?“», — рассказал адвокат мальчика.

Сколько точно было пострадавших, из публикаций СМИ неясно. При этом «Вечерние ведомости» пишут, что все дети, которые подверглись насилию, были младше 14 лет.

Защитник сбежавшего подростка утверждает, что когда стало известно о насилии над 12-летним воспитанником спецшколы, было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера (пункт «б» часть 4 статьи 132 УК РФ). Подозреваемыми по нему проходят два подростка 15 и 16 лет. Одного из них суд арестовал, другой сбежал. Мальчик, общавшийся с журналистами, проходит по делу свидетелем.

В Следственном комитете по Свердловской области ситуацию комментировать отказались, хотя в спецшколе, по данным СМИ, работают сотрудники ведомства. Региональное министерство образования отстранило от работы директора образовательного учреждения.

Детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков заявил, что в последние годы «тревожных сигналов» из 124-й спецшколы не поступало. Он также отметил, что давно знаком с директором учреждения и у него остались только «положительные впечатления от работы этого специалиста».

«Будем смотреть и разбираться. Я обязательно посещу спецшколу, но там сейчас народу очень много: Следственный комитет, прокуратура», — сказал Мороков.

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