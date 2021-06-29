В Иркутске 12-летнего воспитанника детского дома заподозрили в сексуальном насилии над мальчиками трех-семи лет. Сотрудники обвинили руководство в попытке это скрыть

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В «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска» 12-летний подросток совершал сексуальное насилие над другими воспитанниками интерната, которым было от трех до семи лет. Об этом изданию «Такие дела» заявили действующие и бывшие сотрудники центра.

Воспитательница Любовь Пелих рассказала изданию, что 23 ноября 2020 года стала свидетелем того, как 12-летний воспитанник пытался изнасиловать трехлетнего мальчика. По ее словам, она услышала в комнате «шебуршание», а, открыв дверь, увидела старшего из детей лежащим со спущенными штанами на младшем ребенке, при этом пенис насильника находился на ягодицах второго мальчика. Когда она вошла внутрь, подросток убежал, а пострадавший ребенок рассказал, что не смог позвать на помощь, потому что нападавший уткнул его в подушку и угрожал. Трехлетний ребенок рассказал воспитателям, что этот же подросток ранее уже насиловал его.

После случившегося, говорит Пелих, она рассказала о произошедшем на планерке у директора центра, а также написала докладную о том, что стала свидетелем действий, «похожих на действия сексуального характера». Предприняло ли руководство какие-либо меры после этого, неизвестно. Одна из воспитательниц Ольга Владимировна (фамилия не приводится) сообщила «Таким делам», что после насилия над трехлетним ребенком она уволилась из учреждения.

Затем в группе подростка, подозреваемого в насилии, появилась двухлетняя девочка — и воспитатели попросили директора перевести 12-летнего воспитанника в другую группу или другое учреждение. Директор центра отказалась, объяснив, что у мальчика нет психического заболевания, а есть только поведенческие проблемы, говорит Любовь Пелих. «Администрация ничего не предпринимала», — считает бывшая воспитательница Ольга.

Директор учреждения просила не обсуждать воспитанника, утверждает Пелих. При этом в центре узнали и о других случаях насилия над детьми, но, по словам бывшей сотрудницы Ольги, в этом разбираться не стали. Воспитатели обращались в разные органы власти, в том числе в Следственный комитет. В апреле следователи начали работать в центре и подтвердили случаи насилия со стороны подростка. СК не стал возбуждать уголовное дело, поскольку подростку нет 14 лет.

«После этого началось давление со стороны директора и министерства [социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, которому подведомственен центр]. Запугивали увольнением. Был намек на то, что мы врем. Хотя все учреждение знало об этом», — рассказала Любовь Пелих.

5 мая областное министерство соцразвития сообщило, что проведет служебную проверку центра помощи детям. Через неделю уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева посетила центр, поговорила с директором и направила в министерство заключение о нарушении прав детей. В июне в региональном правительстве сообщили, что после служебного расследования директору центра Ольге Витько сделали выговор.

Правоохранительные органы Иркутской области проводят проверку из-за сообщений о том, что 12-летний воспитанник насиловал детей, сообщило 29 июня ТАСС, ссылаясь на источник. Проверку проводят по признакам двух преступлений: насильственные действия сексуального характера (статья 132 УК РФ) и халатность (статья 239 УК РФ).

В областном министерстве социального развития сообщили, что проверку проводят по заявлению этого ведомства. В министерстве считают, что директор центра и педагоги неудовлетворительно исполняли свои обязанности. Пока директор остается на своем посту, меры против руководителя и педагогов центра примут по итогам проверки правоохранительных органов, сказали в пресс-службе ведомства.

В прокуратуре Иркутской области сообщили 29 июня, что в центре помощи детям нарушали права воспитанников. «Установлены факты недостаточно эффективной работы администрации учреждения с воспитанниками, пребывающими в учреждении, по обеспечению постоянного контроля за поведением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — заявили в прокуратуре. Других подробностей там не привели.

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Пересказал Александр Бакланов