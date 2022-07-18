Житель Дагестана пожаловался в СК на издевательства в реабилитационном центре в Хасавюрте. Там его «лечили» от гомосексуальности

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Магомед Асхабов, живший в Дагестане, подал заявление в СК и прокуратуру на реабилитационный центр в республике, где его семь месяцев насильно удерживали и «лечили» от гомосексуальности.

Кризисная группа СК SOS предоставила «Медузе» копию заявления Асхабова, которого родственники в январе 2021 года насильно поместили в реабилитационный центр «Старт» в Хасавюрте.

Асхабов, в частности, рассказал, как находившихся в центре заставляли спать в наручниках, привязывали за руки на несколько дней к автомобильным аккумуляторам или колесам, а если они просили созвониться с родственниками, заставляли носить дверь, которую нельзя было опускать на землю под угрозой продления наказания.

Также в заявлении Асхабова говорится, что находившихся в центре вынуждали доносить друг на друга, связывали их веревкой и заставляли есть, спать и ходить в туалет вместе, а также заставляли писать тысячу раз надпись: «Я безответственный сорняк, впредь, если буду относиться к своей ответственности безответственно, то сдохну, как сутулая собака у обоссанного забора между ног соигольницы».

В заявлении в Следственный комитет РФ и прокуратуру Асхабов называет имена сотрудников и учредителя центра, а также сообщает, что за пребывание в «Старте» с 13 января по 15 августа 2021 года его родители заплатили 95 тысяч рублей.

Магомед Асхабов родился и вырос в Казахстане, а в Дагестан переехал в 2013 году вместе со своими родителями. Он подвергался насилию и шантажу после «подставного свидания». Родственники его избивали. Асхабов обратился в Кризисную группу СК SOS, которая помогает ЛГБТ+ людям, и в октябре 2021 года смог перебраться из Дагестана в «более безопасную локацию».