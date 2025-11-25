В реабилитационном центре под Москвой незаконно держали более 20 подростков. С ними должны были работать психологи, но, как заявили в СК, детей пытали

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело из-за работы реабилитационного центра в Московской области, где удерживали подростков. Расследование ведут «по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы».

По данным подмосковного СК, реабилитационный центр работал в городе Дедовске с августа по ноябрь 2025 года. По версии следствия, там незаконно находились и «проходили лечение от разного рода зависимостей» 24 подростка. Как сообщили телеграм-каналы Mash и Shot, связанные с силовыми структурами, в центре в Дедовске находились дети в возрасте от 11 до 17 лет.

По информации телеграм-каналов Baza и «112», речь идет об одном из филиалов реабилитационного центра Анны Хоботовой, которая позиционирует себя как детский психолог, правозащитница и юрист. На сайте центра перечислены различные «проблемы, с которыми помогает» организация, среди них: «Наркомания и алкоголизм», «Бродяжничество», «Зависимость от гаджетов», «Беспорядочные связи» и «Странное состояние». У центра есть филиалы в Москве, Московской области, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Азове.

В СК заявили, что организаторы центра в Дедовске заключали с законными представителями подростков договоры, «согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам».

Деятельность подмосковного центра прекратилась после того, как 23 ноября одного из постояльцев, 16-летнего подростка, госпитализировали в бессознательном состоянии. У него выявили множественные травмы, а также следы связывания рук и ног, сообщили в СК. После госпитализации подростка, как пишет «112», медработники обратились в полицию. В тот же день сотрудники ОМОНа и полицейские пришли в центр.

В СК добавили, что предъявили обвинения администратору центра. По данным телеграм-каналов, это Виталий Балабриков. Также задержана одна из постоялиц — 18-летняя девушка, которая, по версии следствия, участвовала в избиении и истязании подростков. СК продолжает розыск организаторов центра.