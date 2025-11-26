Мария Бутина заявила, что ездила в колонию к Навальному, чтобы ему помочь. Трудно поверить, но так она и сказала (в интервью Ксении Собчак) После той поездки Бутина и другие пропагандисты рассказывали, как хорошо Навальному в тюрьме

Депутат Госдумы и телеведущая Мария Бутина дала большое интервью Ксении Собчак. Часть беседы была посвящена Алексею Навальному, которого Бутина вместе с другими пропагандистами посещала в колонии № 2 во Владимирской области весной 2021 года. Это произошло вскоре после того, как Навальный вернулся в Россию и его посадили в тюрьму. Там у него ухудшилось здоровье, он жаловался, что ему не оказывают необходимую медицинскую помощь. Бутина пыталась под камеру отчитать Навального, она сравнивала российскую колонию с американской тюрьмой, в которой сама сидела 18 месяцев. В феврале 2024-го Алексей Навальный, которого держали в пыточных условиях, погиб в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Его семья и соратники уверены, что политика убили. В интервью Собчак Бутина заявила, что приезжала в колонию к Навальному, чтобы ему помочь. Вот фрагмент этого интервью.

Что именно сказала Бутина в интервью Собчак

Ксения Собчак: У вас была еще одна точка переломная, как мне кажется, в вашей жизни. Это ваш визит в колонию № 2 во Владимирской области, куда вы приехали проинтервьюировать Алексея Навального. Вы сами так относитесь к этому событию?

Мария Бутина: Я бы даже об этом визите не вспомнила, потому что в колонии я езжу проведать заключенных регулярно… <…> Он [Навальный] просил помощи. И я как человек, который помогает людям, которые находятся в колониях за рубежом, человек, который не проигнорировал на моей памяти еще ни одного…

Собчак: Маш, но вы не помощь ему поехали оказывать, давайте честно. По тому видео, которое мы все видели… Я не думаю, что есть хоть один человек, который скажет, что вы поехали туда за помощью. Это неправда.

Бутина: Я поехала узнать, что происходит. Я тогда только год как вышла из заключения. Он заявлял, что находится в режиме страшных пыток. Я пытки прошла и не допустила бы, чтобы это было у нас. Кстати, про видео. Мы же все с вами помним, что мы видим только часть этого видео. Мы видим только мою реакцию. Должна вам сказать, в чем я не права здесь — и в этом действительно глубокая моя вина, наверное, есть — [так это] в том, что, кроме того, что я политик, я еще и человек. Очень нелестные слова в отношении моей семьи вызвали во мне достаточно бурную реакцию. Как политик я этого не должна была допустить.

Собчак: А что такого не показали в этом видео?

Бутина: Его слов. Он же отказался, чтобы его показывали. И государство, наши журналисты пошли на все, и не показали его, что он говорил, что вызвало мою такую эмоциональную реакцию.

Собчак: Что вызвало?

Бутина: Я задала тогда ему самый главный для меня вопрос. Дело в том, что когда я находилась в заключении, он [Навальный] записывал видео, повторив обвинения американской прокуратуры, просто использовав меня как повод. <…> Он [Навальный] ничего не сделал [чтобы мне помочь], он просто использовал меня как хайп. Лежачих не бьют. <…> Я его [Навального] спросила: зачем так сделал? <…> Он мне в ответ сказал очень нелестные вещи, практически нецензурную лексику о том, что я — женщина с низкой социальной ответственностью, и семья моя туда же. А я не могу это [выносить]. У меня семья учителей.

Собчак: Маш, смотрите. Вы понимаете, что то, что вы сейчас говорите, для меня и многих наших зрителей может выглядеть вообще каким-то перевернутым миром? Вы только что эмоционально говорите: «Ну ведь лежачих не бьют». Но вы приезжаете к человеку, который, очевидно, политический заключенный в России. <…> Вы приходите к нему с камерами и заставляете его чего-то вам отвечать. Не есть ли это пример того, что вы, по сути, приезжаете в колонию бить лежачего? <…> У вас очевидная была мотивация: давайте снимем сюжет для RT, что вот какие классные русские тюрьмы. И на этом фоне сказать, как ужасно было в американской тюрьме. <…> Вы же могли просто отказаться?

Бутина: Мое видение было иным. Я поехала защищать честь ОНК (Общественная наблюдательная комиссия). Это раз. Во-вторых, я реально поехала посмотреть, как у него дела. И своим коллегам сразу сказала, что мы будем снимать все. Он [Навальный] не дал разрешения снимать только свое выступление. И если я увижу, что там плохо. Извините, я верующий человек, я не пойду на сделку.

Собчак: Вы же понимаете, что вы этого не увидите?

Бутина: Как человек, который сидел, я много увижу. Я увижу это и в глазах заключенных в том числе. <…>

Собчак: Маш, зачем после выхода из колонии вы стали раздавать комментарии о том, что все разговоры о пытках и издевательствах — это миф?

Бутина: Я сказала то, что я видела. Это первое. Второй момент: я вижу немножко больше. Как человек, который оказался в заключении, могу сказать, что по человеку и тому, как он выглядит, можно достаточно много сказать. Например, Навальный говорил, что ему не дают спать. Я помню, как я выглядела, когда мне не давали спать месяц. <…>

Собчак: Вы там [на видео] стоите и говорите — я, конечно, не врач, но я вижу, что не болит у него спина, чувствует он себя прекрасно и прекрасно выглядит. Как такое можно говорить?

Бутина: Я же сказала, что я не врач. Я могу сказать только то, что вижу. <…> Я сказала просто правду, и меня нет для вас другой правды. Ну это было правда так. Меня можно обвинить в чем угодно, в наивности, но когда меня спросили, что я вижу — я сказала, что я вижу. У меня нет другой правды. <…>

Собчак: Понимаете, насколько цинично это звучит: что вы поехали помогать Алексею Навальному?

Бутина: Это просто правда.

Посмотрите фрагмент интервью — и обратите внимание на реакцию Ксении Собчак

Мария Бутина: «Я ездила помогать Навальному» Осторожно: Собчак

Что же говорила Бутина в 2021 году, когда приезжала в колонию к Навальному?

Алексея Навального отправили в колонию 2 февраля 2021 года. Суд заменил ему условное наказание по делу «Ив Роше» на реальный срок. Это произошло сразу после его возвращения в Россию из Германии, где он лечился от отравления боевым ядом «Новичок».

Навального этапировали в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Там он жаловался на ухудшение здоровья, боли в спине и ноге, а также на то, что к нему не допускают врача и не оказывают медицинскую помощь. 31 марта 2021-го он объявил голодовку в знак протеста.

ФСИН утверждала, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь. В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Владимирской области политика называли «симулянтом».

В начале апреля 2021-го несколько прокремлевских медиа — RT, Life, РИА Новости и ВГТРК — выпустили материалы о Навальном в колонии. Общий смысл сюжетов сводился к тому, что его содержат в почти образцовых условиях.

Участие в съемках принимала на тот момент сотрудница RT и член Общественном палаты РФ Мария Бутина. Под камеры она спорила с Навальным, заявляя, что российская колония куда лучше американских тюрем. RT опубликовал несколько коротких записей их разговора.

На одной из записей Бутина пыталась отчитать Навального. Тот в ответ обвинял ее во лжи.

Бутина: Вы прекрасно знаете, что, если вы не убираете помещение, они убирают его за вас. Я сидела в тюрьме, я знаю, что эта нагрузка ложится на других людей.

Навальный: Вы очень много лжете…

Бутина: Дайте мне закончить…

Навальный: Я вам не дам закончить. Потому что все, что вы говорите, — это бесконечное вранье. Ваши рассказы про американскую тюрьму — это такое же…

Бутина: А кто тогда здесь будет убирать? Ой, Алексей вы хотите в американской тюрьме посидеть, я посмотрю.

Навальный: Здесь прекрасно убрано, если вы посмотрите. Вы можете полежать на полу, и ваше пальто ни капли не запачкается. Все, что вы делаете, — вы устраиваете пиар-шоу.

На другом видео Навальный говорит, что Владимирская область «славится своими пыточными исправительными учреждениями». «А вам не стыдно вообще? Вот это — пыточное исправительное учреждение? Вот это пытка? Вы сейчас в своем уме? А вы по российским регионам путешествовали? Это лучше, чем гостиница в селе Косиха Алтайского края», — отвечала ему Бутина. До выхода сюжетов она также называла ИК-2 «одной из лучших колоний России».

Разговаривая с Навальным, Бутина ссылалась на собственный опыт. В 2018 году она была арестована в США по обвинению в сговоре в пользу России и в ведении лоббистской деятельности без регистрации. Ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Бутину освободили в октябре 2019 года, после чего она вернулась в Россию. Осенью 2021-го Бутина стала депутатом Госдумы.

Что еще Бутина и другие пропагандисты рассказывали после посещения Навального в колонии

Сразу три прокремлевских издания рассказали, как замечательно живется Навальному в колонии Пересказ материалов RT, РИА Новости и Life — для тех, кто не может заставить себя изучить их в оригинале

А вот что известно о владимирской колонии, где сидел Навальный

Один из бывших заключенных Константин Котов рассказывал, что администрация ИК-2 полностью контролировала осужденных, а личного времени у них почти не было — всего лишь около часа в день. По его словам, к заключенным, которые пытались отстаивать свои права, относились предвзято, им объявляли выговоры по формальным поводам. Сам Котов не сталкивался с физическим насилием, но слышал о случае, когда осужденные, которые сотрудничают с администрацией, били других по пяткам ножками от табуретки.

На Котова оказывали психологическое давление: по приказу администрации осужденные с ним не разговаривали. Адвокат Котова Мария Эйсмонт отмечала, что защитникам трудно попасть к осужденным, а сотрудники колонии делают все для изоляции политических заключенных.

Алексей Навальный рассказывал, что в колонии его лишали сна. Бывшие заключенные говорили, что им запрещали с ним общаться. По их словам, когда Навальный держал голодовку, в колонии жарили «полмешка колбасы», чтобы запах заставил политика прекратить акцию протеста, мешали ему спать и настраивали других осужденных против него.

