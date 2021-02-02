Суд отправил Алексея Навального в колонию

Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН, требовавшей заменить политику Алексею Навальному условное наказание по на реальное.

Навальный должен будет отбыть в колонии общего режима три с половиной года лишения свободы за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев).

До вступления приговора в законную силу Навальный будет находиться под стражей. Защита политика уже заявила о своем намерении его обжаловать.

В ходе выездного заседания, прошедшего в Мосгорсуде, представитель ФСИН сообщил, что Навальный более 50 раз нарушил правила испытательного срока, в том числе не приходил на регистрацию в ведомство, как того требовали условия условного наказания. Прокуратура поддержала позицию ФСИН. Адвокаты политика требовали отклонить ходатайство службы.

Во время процесса в Мосгорсуде полиция, по данным «ОВД-Инфо», задержала более 300 человек, пришедших к зданию суда, чтобы поддержать Навального.

Онлайн «Медузы»

Навальному заменили условный срок на реальный. День суда Суд оглашает решение. Онлайн

Онлайн «Медузы»

Навальному заменили условный срок на реальный. День суда Суд оглашает решение. Онлайн