Весной 2024 года объединение бывших белорусских силовиков Belpol рассказало, что под Сочи, предположительно, строят первую известную резиденцию Александра Лукашенко за рубежом. Теперь «Белорусский расследовательский центр» вместе с коллегами из снял, как идет стройка, выяснил, кто ее финансирует, и показал ее будущие интерьеры. Мы пересказываем главное из этого расследования.

Лукашенко за бесценок продал государственный участок частной компании

С 2013 года Беларусь владела участком земли площадью 97 тысяч квадратных метров в элитном курортном поселке Красная Поляна под Сочи. Беларусь получила его в результате соглашения об обмене землей с Россией — и передала в управление государственного санатория «Беларусь», который входит в структуру белорусского президента.

В феврале 2022 года директор санатория продал землю в Красной Поляне российской компании «Комплекс-Инвест», созданной в июне 2021-го. Сделку провели на основании двух секретных распоряжений Александра Лукашенко. Первое, датированное июлем 2021-го, приказывало продать участок «Комплекс-Инвесту» по кадастровой стоимости — 970 миллионов российских рублей. Второе, датированное январем 2022-го, снижало стоимость земли вдвое — до 485 миллионов рублей. За такую сумму ее и продали. Это в 20 раз ниже рынка, отмечал Belpol в своем расследовании. Эту оценку «Белорусский расследовательский центр».

Компания набрала займов у людей и фирм, связанных с соратником Лукашенко

На момент сделки «Комплекс-Инвест» была зарегистрирована на имя пенсионерки из России Елены Бортевой — белорусского бизнесмена Владимира Япринцева, приближенного к семье Лукашенко. Замдиректора «Комплекс-Инвеста» числился Виктор Журавков — сын бывшей руководительницы Управделами президента Беларуси Галины Журавковой.

За 17 дней до покупки участка в Красной Поляне «Комплекс‑Инвест» получил от белорусской компании «Региональный порядок» заем на 6 миллионов долларов, сумма которого с суммой покупки. Деньги одалживались под проценты, но их потом списали. В мае 2022-го «Региональный порядок» стал владельцем «Комплекс‑Инвеста». Руководил белорусской компанией в то время Вячеслав Васильев — инспектор «Гардсервиса», единственной в Беларуси частной охранной компании с правом носить оружие. Ее называли аналогом ЧВК Вагнера и связывали с соратником Лукашенко .

В феврале 2024 года, как сообщил БРЦ, «Комплекс‑Инвест» перерегистрировали на бывшего сотрудника Службы безопасности Лукашенко — Александра Романовского, который выдал своей новой компании займы на 4 миллиона долларов. Деньги ей одалживали также другие компании. Среди них была кипрская Rostumel Holding Limited (ее топ-менеджер — бывший подчиненный Шеймана), российская «Домино» (ее руководитель работал в фирме, связанной с Шейманом) и китайская Winshun Trade Limited (участвовала в схеме с реэкспортом куриных лапок из Беларуси в Китай, была связана с доверенным менеджером Шеймана).

Компания начала строить под Сочи комплекс для отдыха

По данным БРЦ, к середине 2025 года «Комплекс‑Инвест» заняла не менее 35 миллионов долларов. На что компания тратит эти деньги? С 2023 года она ведет масштабную стройку на своем участке в Красной Поляне. Официально это комплекс для отдыха вип-класса, который будет состоять из главного здания, трех вилл и гостиницы с рестораном. Однако Belpol, БРЦ и их коллеги-расследователи предполагают, что это будет очередная резиденция Лукашенко. Belpol утверждал, что объект лично инспектировал Шейман.

Кадры со стройки. Их удалось сделать «Белорусскому расследовательскому центру» в июле и октябре 2025 года.

В главном здании на первом этаже планируется фойе с потолком высотой семь метров, банкетный зал, кинотеатр, каминная комната с роялем и рабочий кабинет. На втором — две гостевые спальни и главная спальня с гостиной. На цокольном — бассейн, турецкая и русская бани, массажная комната, фитнес-зал и помещение для лыж. В здании несколько помещений для охраны, а также все необходимое для , например, передвигающихся на инвалидных колясках.

Площадь главного здания составляет около трех тысяч квадратных метров — это как половина футбольного поля. Гостиница с рестораном будет занимать тысячу «квадратов», а каждая из трех вилл — по 700 «квадратов» (в каждой вилле будут бассейн, баня, столовая и по четыре спальни). Участок, на котором ведется строительство, возвышается над Красной Поляной и граничит с природоохранной зоной, где ничего строить уже нельзя.

Фойе в главном здании. Из презентации «Концептуальное решение интерьеров комплекса „Красная Поляна“». Беларусский расследовательский центр Иллюстрация загородного комплекса «Красная Поляна» в Адлерском районе города Сочи Официальный инвестиционный портал города-курорта Сочи

Каминный зал с роялем. Из презентации «Концептуальное решение интерьеров комплекса „Красная Поляна“». Беларусский расследовательский центр

У комплекса — охрана уровня главы государства

«Все выглядит как райский уголок для вип-туриста. Но, если прочитать документ с технической спецификацией систем безопасности, создается впечатление, что здесь строят не вип-отель, а вип-крепость», — отмечает БРЦ.

Комплекс будет окружать противоподкопный и противотаранный стальной забор высотой не менее двух с половиной метров с острыми наконечниками. По периметру — шесть постов охраны. Вход на территорию — через противотаранные ворота. Также предусмотрены камеры, сигнализация, тепловизоры, металло- и рентген-детекторы, системы подавления беспилотников и даже система обнаружения радиоактивных материалов.

Бывший охранник первых лиц Украины на условиях анонимности заявил БРЦ, что подобная техническая спецификация указывает на высочайший уровень охраны будущих гостей или жильцов комплекса: «Это уровень людей с огромными деньгами или президента, премьер‑министра».

Будущий вид комплекса «Красная Поляна» Официальный инвестиционный портал города-курорта Сочи

Рядом находится резиденция Путина

Возле Сочи расположен «Бочаров ручей» — одна из четырех официальных резиденций Владимира Путина, где он множество раз принимал Лукашенко. Неподалеку также находится «дворец Путина» под Геленджиком, который считают неофициальной резиденцией российского лидера. БРЦ подчеркивает, что если сравнивать размеры экономик России и Беларуси, то «дворец Путина» окажется менее масштабным коррупционным проектом, чем комплекс Лукашенко в Красной Поляне.

ВВП Беларуси — 76 миллиардов долларов, а России — почти 2,2 триллиона долларов. То есть ресурсов у Минска в 29 раз меньше, чем у Москвы, а имение в Красной Поляне, если учитывать цену земли и нынешние расходы на строительство, всего в 9 раз дешевле дворца Путина. И этот разрыв может сократиться, так как работы над вероятной резиденцией Лукашенко еще не завершены.