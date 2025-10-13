Мать кубинца Данниса Кастильо, завербованного в российскую армию, с фотографией сына Ramon Espinosa / AP / Scanpix / LETA

Проект «Система» опубликовал расследование о вербовке граждан Кубы и Шри-Ланки в ряды российской армии для участия в войне с Украиной. Журналисты выяснили, что этим занимались две женщины из Рязани — турагент и парикмахер. Позднее они оказались в СИЗО по обвинению в краже денег, а затем сами попали на войну. «Медуза» пересказывает главное из этого расследования.

О том, что кубинцев вербуют на войну с Украиной, стало известно еще в сентябре 2023 года. Тогда власти Кубы сообщили, что раскрыли сеть по торговле людьми, которая занималась вербовкой. Были арестованы 17 подозреваемых. Вербовка, как утверждалось, шла как среди кубинцев, живущих в России, так и на самой Кубе. В октябре 2025 года американские власти заявляли, что в Украине воюют от одной до пяти тысяч кубинцев.

В мае 2024 года свое расследование в связи с вербовкой открыло правительство Шри-Ланки. В министерство иностранных дел Шри-Ланки поступили заявления о том, что граждан этой страны обманом заманивали в Россию, обещая высокие зарплаты и гражданство. Было получено 455 таких жалоб, но в действительности завербованных, по оценке министерства, было намного больше.

Кубинские медиа в 2023 году рассказывали историю двух молодых кубинцев Алекса Вегаса и Андорфа Веласкеса, которые отправились на заработки в Россию и оказались на войне. Они рассказали, что заключили контракт на «рытье траншей» и выполнение строительных работ. По их словам, о том, что их отправляют на войну, речи не шло. Оформлять документы и покупать билеты в РФ им помогали кубинка и две россиянки. По словам Вегаса и Веласкеса, в самолете вместе с ними в Москву летели еще около 200 граждан Кубы, которые собирались заработать похожим образом.

В аэропорту кубинцев встретили россиянка и кубинский солдат. Им предложили заключить с российской армией контракт на год, пообещав зарплату 200 тысяч рублей в месяц, а также российское гражданство для них и их семей. Кубинские паспорта и документы у них забрали под предлогом оформления гражданства. Вскоре после заключения контракта Вегаса и Веласкеса отправили на обучение в воинскую часть, а затем — в Украину рыть траншеи в лесу.

СМИ сообщали, что кубинцев вербуют в том числе в группе «Кубинцы в Москве» (Cubanos en Moscú) в фейсбуке. Большую часть объявлений с предложением пойти воевать разместила пользовательница Елена Шувалова. В своих постах она предлагала гражданам Кубы заключить контракт с армией РФ, обещала 200 тысяч рублей в месяц в качестве зарплаты и российский паспорт. В разговоре с The Moscow Times Шувалова в 2023 году подтвердила, что помогает оформить контракты, в том числе нелегалам.

Елена Шувалова Фотография, опубликованная в расследовании проекта «Система»

Как выяснили журналисты «Системы», Шувалова — девичья фамилия 41-летней жительницы Рязани Елены Смирновой, которая много лет работала турагентом. Она говорит на шести языках, в том числе испанском, португальском и турецком. По информации журналистов, няней ее детей от первого брака была кубинка по имени Икси. Отец Елены женился на этой женщине, чтобы помочь ей с легализацией, утверждается в материале. В 2022 году Елена вышла замуж за кубинца Санчеса Гомеса Йоанки, отца детей Икси — чтобы тот получил российское гражданство.

В 2023 году Смирнова, как говорится в расследовании, стала искать граждан Кубы и Шри-Ланки, которые хотели заработать, и сводила их с военными, которые предлагали им контракты с российской армией. Предполагалось, что Смирнова оплачивает кубинцам перелет, дорогу и проживание в России, а они после подписания контракта компенсируют ей эти расходы. Контракты кубинцы подписывали в военном комиссариате Рязани. В расследовании «Системы» говорится, что часть завербованных не возвращала Смирновой деньги, отмечая, в частности, что об участии в войне их никто не предупреждал. Некоторые кубинцы утверждали, что обещанные выплаты поступали на их карты не полностью. Они подозревали, что вербовщики снимали часть денег. В апреле 2024 года несколько кубинцев подали заявление в российскую полицию, а на Смирнову завели уголовное дело о краже. Ее отправили в СИЗО.

Согласно адвоката Смирновой Сергея Поселягина, которое он отправил на имя уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, Смирнова отправила на войну с Украиной больше трех тысяч иностранцев. Похожее число назвала журналистам ее знакомая. Защита утверждает, что Смирнова ничего не крала, а если и снимала с карт кубинцев чуть больше, чем они ей были должны, то отправляла эти деньги российским военным в качестве гуманитарной помощи. Адвокат считает, что 11 кубинцев, написавших заявление на Смирнову, сделали это «под давлением оперативных сотрудников».

Еще одна женщина, которую кубинцы обвиняют в краже денег и которая также была арестована — 40-летняя Ольга Шиляева. Ее муж — военный, сама она на момент знакомства со Смирновой в 2023 году подрабатывала стрижкой волос. Утверждается, что Смирнова и Шиляева познакомились случайно — возле ресторана «Вкусно и точка» на Московском шоссе в Рязани. Смирнова предложила Шиляевой помочь в легализации семей воюющих на стороне России иностранцев, поскольку сама она не справляется. Эти подробности рассказала «Системе» общая знакомая двух женщин.

Сначала Шиляева работала только с семьями наемников, но затем стала заниматься и контрактами. Обе женщины «безвылазно» сидели на рязанском пункте подписания контрактов и за день могли отправить на войну 30-40 человек, говорится в расследовании.

Из письма адвоката омбудсмену следует, что, находясь в СИЗО, Смирнова почувствовала «порочность и недоверие к объективному расследованию», написала заявление с просьбой разрешить ей подписать контракт с Минобороны и уехать на войну с Украиной. Когда именно это произошло, неизвестно, письмо адвоката датировано 23 октября 2024 года.

По словам знакомой Смирновой и Шиляевой, обе женщины в настоящее время служат в составе штурмовой роты «Шторм V» одной из бригад 1-й танковой армии. Шиляева, со слов знакомой, считает, что уголовное дело и отправка на фронт — месть военных за то, что она помогала некоторыми кубинцам оспорить незаконное увольнение. Сестра Шиляевой писала в комментариях к посту во «ВКонтакте» о поиске военных, что ее отправили на войну обманным путем. По словам сестры, Ольгу отправляли в село Зайцево в Луганской области, где, как утверждается, находится нелегальная тюрьма для российских военных, отказавшихся выполнять приказы.

Шиляева и Смирнова на сообщения журналистов в соцсетях не ответили.

В расследовании «Системы» названы имена еще двух человек, которые, как утверждается, участвовали в схеме по отправке иностранцев на войну — это также жители Рязани Даяна Диас и Олег Ковешников. Имя Диас, гражданки Кубы, упоминалось в связи с первыми сообщениями об отправке кубинцев на войну. Алекс Вегас и Андорф Веласкес, а также их родственники рассказывали, что эта женщина принимала участие в организации поездки кубинцев в Россию. Олег Ковешников, в свою очередь, много лет был знаком со Смирновой. Он работал в охране и, предположительно, связан с силовыми структурами. По словам знакомой Смирновой, он до сих пор занимается вербовкой иностранцев в российскую армию.

