США утверждают, что на стороне РФ в Украине воюют до пяти тысяч кубинцев

Власти США поручили своим дипломатам призывать союзников голосовать против резолюции ООН с требованием снять эмбарго с Кубы, используя в качестве одного из аргументов данные о том, что тысячи кубинцев на стороне России в войне против Украины.

К такому выводу пришло агентство Reuters, изучив внутреннюю телеграмму Госдепартамента США от 2 октября. Администрация президента Дональда Трампа разослала документ в десятки миссий США по всему миру.

В телеграмме говорится, что резолюция ООН «неправомерно» возлагает на США вину за проблемы Кубы, которые, как утверждается, вызваны «коррупцией и некомпетентностью» властей этой страны.

Кроме того, документ, по данным Reuters, содержит около 20 тезисов с обвинениями в адрес Кубы. Среди прочего, Вашингтон утверждает, что кубинское правительство активно поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину.

«После Северной Кореи Куба — крупнейший поставщик иностранных войск для российской агрессии: по оценкам, в Украине воюют от одной до пяти тысяч кубинцев», — говорится в телеграмме.

В Госдепе отказались предоставить Reuters подробности о кубинских наемниках в Украине. Представитель ведомства отметил, что власти Кубы «не смогли защитить своих граждан от использования в качестве пешек в российско-украинской войне».

В последние недели украинские чиновники предупреждали конгрессменов США о росте масштабов российской вербовки кубинцев для участия в боевых действиях в Украине.

Резолюция, требующая отмены американского эмбарго с Кубы, принимается Генеральной Ассамблеей ООН ежегодно с 1992-го подавляющим большинством голосов. В 2024-м ее поддержали 187 стран. Против выступили только США и Израиль, а Молдова воздержалась от голосования.

Резолюция не имеет обязательной юридической силы. Голосование призвано продемонстрировать международное политическое давление на США по вопросу Кубы. Снять с Гаваны эмбарго времен холодной войны может только конгресс США.

После возвращения на пост президента Дональд Трамп усилил давление на Гавану, вернув Кубу в американский список государств-спонсоров терроризма, ужесточив ограничения в сфере туризма и финансов.