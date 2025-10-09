Премьер-министром Японии впервые станет женщина Это националистка Санаэ Такаити, которой якобы дали прозвище «Талибан» за консервативные взгляды. Она называет своим кумиром Маргарет Тэтчер

Санаэ Такаити после победы на выборах лидера Либерально-демократической партии Японии. 4 октября 2025 года The Asahi Shimbun / Getty Images

Лидером правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) впервые стала женщина — 64-летняя Санаэ Такаити. Она победила во внутрипартйином голосовании, обойдя своего соперника, 44-летнего министра сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми. Ожидается, что на заседании 15 октября японский парламент утвердит ее в должности премьер-министра.

Такаити родилась в городе Нара, древней столице Японии. В отличие от высокопоставленных членов ЛДП, она не потомственный политик — ее мать работала в полиции, а отец в автомобильной компании. Сама Такаити получила высшее образование в области управления бизнесом. Она со школы увлекалась тяжелой музыкой, а в университете даже была барабанщицей любительской хеви-метал-группы.

После университета Такаити отправилась на стажировку в США и работала в офисе конгрессвумен Патриции Шредер, которая была сторонницей «жесткого разговора» с Японией. Вернувшись на родину, Такити стала ведущей новостей. В 1992 году она впервые попыталась избраться в парламент, однако проиграла. После поражения отец предложил оплатить ее следующую избирательную кампанию за счет его пенсионных накоплений. Такаити признавалась, что это растрогало ее до слез.

В 1993 году будущий политик со второй попытки прошла в парламент и с тех пор переизбиралась еще девять раз. Будучи депутатом, Такаити присоединилась к ЛДП. У нее сложились хорошие отношения с однопартийцем Синдзо Абэ: они попали в парламент в один год и разделяли схожие консервативные взгляды. Когда он стал премьер-министром, Такаити занимала в его кабинетах посты министра внутренних дел и коммуникаций и министра по особым поручениям.

В 2021 году Такаити впервые выдвинулась на пост лидера ЛДП. Несмотря на поддержку Синдзо Абэ, она заняла третье место из четырех. Политик повторила попытку в 2024 году, дошла до второго тура, но снова проиграла. Однако ее соперник Сигэру Исиба продержался всего год — после того, как летом 2025 года ЛДП потеряла большинство в парламенте, он решил покинуть поста лидера партии. В третий раз на внутрипартийных выборах Такаити ждал успех.

Санаэ Такаити и Синдзо Абэ, 24 декабря 2014 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

Санаэ Такаити станет первой женщиной во главе Японии, страны с очень слабыми показателями в области гендерного равенства. Но либеральных реформ в этой сфере от нее не ждут. Такаити выступала против того, чтобы мужья и жены в Японии могли носить разные фамилии (сейчас у них должна быть одна фамилия, и ) и чтобы женщины получили право занимать императорский трон. Она также не сторонница однополых браков.

Программа Такаити схожа с программой ее наставника Синдзо Абэ, который был убит в 2022 году. Она выступает за укрепление армии, пересмотр пацифистской конституции Японии и продолжение стимулирования экономики. Как Абэ и другие консерваторы, Такаити утверждала, что преступления японцев во время Второй мировой войны преувеличены, и посещала памяти японских солдат, среди которых есть военные преступники.

Коллеги по партии считают Такаити слишком правой, рассказывал The Economist. По информации журналистов издания, бывший премьер-министр Фумио Кисида, в правительстве которого Такаити год была министром экономической безопасности, втайне дал ей прозвище «Талибан» за ее консерватизм. Такаити знает о своей репутации и пытается от нее отстраниться. Она говорила, что люди могли считать ее «крайне праворадикальной», но лишь потому, что она «немного резка».

Такаити называет своим кумиром премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которая тоже была консерватором. Она говорит, что хотела бы стать «железной леди», как Тэтчер, которая возглавляла британское правительство на протяжении 11 лет. Однако политическая карьера Такаити может закончиться гораздо быстрее, считают некоторые наблюдатели.

В первую очередь ей придется решать проблемы в экономике: Япония преодолела десятилетия дефляции, но теперь цены там растут быстрее реальных зарплат, спрос замедляется, трудоспособное население сокращается, а госдолг достиг рекордных значений. Такаити выступает за расширение государственных субсидий и снижение налогов, но есть риск, что такая политика увеличит госдолг и еще больше ослабит и так падающую японскую иену.

Второй по важности задачей для Такаити станет стабилизация отношений с США (после месяцев напряженных переговоров о пошлинах), а также с Китаем и Южной Кореей. Совсем скоро Такаити предстоит встреча с Дональдом Трампом — он посетит Японию в конце октября. Аналитики считают, что наладить диалог с ним поможет связь Такаити с Абэ, поскольку Трамп симпатизировал ему. А вот избежать эскалации в отношениях с Китаем и Южной Кореей может быть сложнее, учитывая взгляды Такаити на .

Считается, что ЛДП сделала выбор в пользу более консервативной Такаити вместо ее более умеренного соперника Коидзуми, поскольку в Японии набирают популярность ультраправые. Самый яркий пример — партия «Сансэйто», которая вдохновляется Дональдом Трампом. В этом году она неожиданно увеличила число своих мандатов в верхней палате парламента с одного до четырнадцати. Успех «Сансэйто» заставляет другие партии ужесточать риторику. Такаити, например, призвала к осторожности при трудоустройстве иностранцев и раскритиковала невежливых туристов в своей речи перед выборами лидера ЛДП.

Однако «поправение» ЛДП может помешать ее многолетней коалиции с более центристской партией «Комэйто», которая уже выразила обеспокоенность из-за исторического ревизионизма Такаити и ее взглядов на миграцию. Без поддержки «Комэйто», которая всегда мобилизовывала миллионы голосов для ЛДП, позиции Такаити будут ослаблены: ей придется вступать в ситуативные союзы, чтобы продвигать свои законопроекты, одновременно пытаясь исправить имидж ЛДП и вернуть консервативных избирателей, считают аналитики.

Похоже, Такаити осознает сложность своего положения. Она уже смягчила позиции по некоторым вопросам и пообещала отказаться от баланса между работой и личной жизнью ради восстановления престижа ЛДП и повышения благосостояния японцев. «Я буду работать, работать, работать и работать», — пообещала она.