В прошлом году Японию посетили 37 миллионов иностранцев. Страна переживает туристический бум Он оживляет экономику, но некоторые жители его «тихо и вежливо ненавидят»

Туристы в Киото в субботний день, 13 апреля 2024 года Buddhika Weerasinghe / Bloomberg / Getty Images

За последние 20 лет поток иностранных туристов в Японию увеличился примерно в девять раз. Этому способствовала отмена визовых барьеров и снижение курса японской иены. Туризм стал второй по значимости экспортной отраслью страны. Власти сознательно его развивают и хотят, чтобы в 2030 году Японию посетили 60 миллионов человек. В 2024-м их было в полтора раза меньше (37 миллионов), но многие японцы, особенно живущие в туристических центрах, уже жалуются на загруженные гостиницы и общественный транспорт, мусор на улицах и культурные различия. «Медуза» рассказывает, как Япония справляется с туристическим бумом, который приносит деньги в экономику, но раздражает часть ее жителей.

В 2004 году Японию посетили немногим больше четырех миллионов иностранцев, в 2024-м — уже 36,8 миллиона. Главным образом это жители других азиатских стран — Южной Кореи, Китая, Тайваня — и США. На Россию пока приходится небольшая доля поездок, хотя для россиян Япония в прошлом году стала самым быстрорастущим направлением зарубежного туризма.

Рост туризма в Японии связан с ослаблением иены, снятием визовых барьеров, расширением авиамаршрутов и программ TaxFree. Число приезжающих стало устойчиво расти в 2013 году, когда власти Японии начали упрощать въезд в страну для туристов из Юго-Восточной Азии, а также запустили программу стимулирования экономики для борьбы с многолетней дефляцией (она получила название «Абэномика» по имени тогдашнего премьер-министра Синдзо Абэ, который был убит в 2022 году). Одним из эффектов этой программы стало снижение курса иены, из-за чего Япония перестала быть таким дорогим направлением для иностранцев, как раньше.

Власти Японии запустили несколько программ поддержки туризма. Они декларировали своей целью привлечь в страну 60 миллионов иностранцев в 2030 году. Это в полтора раза больше, чем сейчас, но многие японцы уже испытывают трудности из-за наплыва приезжих. В медиа происходящее даже называют «туристическим загрязнением», хотя власти призывают не использовать эти слова, поскольку туристы оживляют экономику. Их траты, которые в Японии классифицируются как доход от экспорта услуг, стали вторым по величине экспортным сектором страны после автомобилей, опередив электронные компоненты и запчасти для машин.

Японию сравнивают с Исландией, которая переживала туристический бум в прошлом десятилетии. В 2010-2019 годах число туристов, ежегодно приезжавших посмотреть на исландские вулканы, выросло на 328%. Туризм помог восстановить экономику после финансового кризиса 2008 года, когда исландская крона рухнула, и к 2022 году стал крупнейшей экспортной отраслью страны. Но кроме позитивных последствий были и негативные: толпы людей в популярных туристических местах, нагрузка на инфраструктуру и окружающую среду, рост цен и потенциально чрезмерная зависимость от туризма как источника дохода.

Япония гораздо больше Исландии по территории, но и она столкнулась с теми же проблемами. Они особенно сильно затронули жителей крупных центров притяжения туристов, таких как Киото, Токио и Осака, а также курортных зон. В 2023 году издание Asia Times выпустило об этих проблемах материал, который назывался «Япония тихо и вежливо ненавидит свой туристический бум».

«У нас [в Киото] много пожилых людей, которые могут бесплатно ездить на автобусах и метро, ​​но для них нет места», — сказал журналистам Business Insider Масару Такаяма, председатель Японского альянса ответственных туристических агентств. По его словам, места во многих ресторанах Киото теперь забронированы на несколько месяцев вперед, а меню в них меняется, чтобы соответствовать предпочтениям туристов. Кроме того, рост спроса на краткосрочную аренду привел к повышению цен и для местных жителей.

«Я рад, что в Японию приезжает так много туристов, но еще я испытываю мучения [из-за этого]», — заявил Japan Times владелец IT-компании из Токио Ёсики Кодзима, который не может найти в столице свободные отели для своих сотрудников. «Я уже сдалась», — призналась австралийскому ABC Нацуки Сато, жительница поселка Нисеко на Хоккайдо, расположенного рядом с горнолыжным курортом. Она попрощалась с мечтой о собственном доме, потому что цены на недвижимость и землю увеличились в два-три раза.

В 2023 году в соцсетях завирусилось фото моста в городе Фудзи с видом на одноименную гору. Местные власти прорекламировали его как место для прекрасных фотографий, но не упомянули, что мост расположен в жилом районе, где нет парковок, туалетов и мусорных баков. В результате, как рассказал The New York Times местный житель Мицуо Като, к мосту приезжали сотни человек в день, которые выстраивались в очереди, чтобы сделать фото, мусорили и парковались на подъездных путях. Власти пообещали построить вблизи моста парковку с общественным туалетом.

В городке Фудзикавагутико с другой стороны Фудзи популярным местом для фотографий стал магазин Lawson, за которым открывается вид на гору. Начались жалобы на то, что туристы блокируют тротуар, перебегают дорогу и заходят на участки местных жителей. Власти сначала поставили таблички с требованием пользоваться пешеходным переходом, а весной 2024 года установили возле магазина черный экран высотой 2,5 метра. Туристы проделали в нем отверстия для объективов камер. В августе 2024-го ограждение убрали из-за надвигающегося тайфуна, а через год поставили опять. Теперь оно ниже полутора метров, чтобы туристы могли фотографировать, но не выходить на дорогу.

Franck Robichon / EPA / Scanpix / LETA Franck Robichon / EPA / Scanpix / LETA

Городок Биэй на севере Японии стал сенсацией в инстаграме из-за своих пейзажей, особенно живописной березовой рощи. В начале 2025 года ее вырубили. Одной из причин, по словам местных властей, стало то, что тень от деревьев негативно сказывалась на посевах, а второй — то, что туристы мешали проезду по дороге вдоль рощи.

В городе Камакура недалеко от Токио на железнодорожной станции с видом на Тихий океан, показанной в аниме по популярной манге «Slam Dunk», выставили охрану, чтобы сдерживать туристов. А их в городе много: в 2024 году на каждого постоянного жителя Камакуры пришлось 90 приезжих.

Туристы на железнодорожной станции в Камакуре. 1 октября 2025 года The Asahi Shimbun / Getty Images Голубой пруд — искусственный водоем, возникший в результате строительства дамбы на реке Биэй. Вода в нем голубая из-за присутствия гидроксида алюминия. 31 октября 2023 года The Asahi Shimbun / Getty Images

Туристы проходят мимо магазинов возле Сэнсо-дзи, самого старого буддийского храма Токио. 16 сентября 2025 года Richard A. Brooks / AFP / Scanpix / LETA

В Киото в знаменитом квартале гейш Гион сначала запретили туристам фотосъемку на отдельных улицах, а потом и вовсе частично закрыли вход для них, потому что некоторые преследовали гейш, дергали их за дорогие кимоно и даже вырывали украшения из волос. Кроме того, по Киото расставлены знаки, призывающие туристов соблюдать правила этикета: не загораживать проход, не шуметь, не есть на ходу (в Японии это считается невежливым). В 2020 году количество туристов стало одной из ключевых тем для обсуждения перед очередными выборами мэра Киото.

Бороться с проблемами японцы пытаются с помощью не только предупреждающих знаков, но и экономических мер. В Киото уже ввели более дорогие автобусные экспресс-маршруты для туристов и повысили налог на проживание в отелях. В замке Химэдзи с туристов (как из других населенных пунктов Японии, так и из-за границы) будут взимать оплату в два с половиной раза выше, чем с местных жителей. Повышенную оплату с иностранцев ввели при подъеме на гору Фудзи и посещении развлекательного парка Junglia Okinawa. Аналогичной политики придерживается и один из токийских ресторанов.

Такой подход получил название «двойное ценообразование», и многие японцы его поддерживают. По сути же это налог на туристов, который в той или иной форме взимают во многих странах. Местные жители таким образом не наказывают их, а пытаются снизить нагрузку, объясняют эксперты. Другим способом снижения этой нагрузки является перенаправление туристических потоков в те места, которые пока непопулярны. По статистике, почти три четверти ночевок иностранцев в Японии приходятся лишь на префектур из 47. На этом фоне авиакомпания Japan Airlines начала предлагать иностранным туристам бесплатные перелеты внутри страны.

Знак «Не мусорить на улице» в Токио. 7 июля 2025 года Stanislav Kogiku / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Однако то напряжение, которое у некоторых японцев могут вызывать туристы, связано не только с «пропускной способностью» инфраструктуры и культурными различиями, но и психологическими факторами, заявил Financial Times Тосинори Танака, исследователь по вопросам устойчивого туризма в Университете Кюсю. Он напомнил, что во время экономического бума 1980-х Токио был самым дорогим городом мира, а японцы сами чаще ездили за рубеж как туристы, чем принимали туристов у себя. То, что сейчас ситуация обратная, у некоторых людей может усугублять чувство экономического унижения, считает Танака: «Япония теперь дешева для приезжих, и люди чувствуют, что этим пользуются».