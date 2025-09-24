«Это шоу не имеет значения. Важно то, что мы живем в стране, где можно устраивать такие шоу. В других странах людей сажают за насмешки над властью» Джимми Киммел вернулся в эфир. Он выступил с эмоциональной речью в защиту свободы слова

Randy Holmes / Disney / AP

Американский телеканал ABC возобновил показ вечернего шоу «Jimmy Kimmel Live», которое почти на неделю сняли с эфира после высказываний ведущего Джимми Киммела об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Фрагмент нового выпуска передачи также вышел на ютьюб-канале шоу.

Перед началом шоу зрители в студии приветствовали ведущего, аплодируя стоя, после чего Киммел выступил с эмоциональной речью. Он поблагодарил тех, кто поддержал его после того, как шоу сняли с эфира. Со слезами на глазах он сказал, что не собирался преуменьшать значение убийства Кирка и не считает, что в этом есть что-то смешное. Кроме того, он не стремился обвинить какую-либо конкретную группу людей в преступлении. При этом Киммел отметил, что понимает людей, которые могли не понять его слова или посчитать их неуместными.

Киммел упомянул вдову Кирка Эрику, которая на поминальной службе простила обвиняемого в убийстве ее мужа. Ведущий назвал это «бескорыстным актом милосердия».

В своем выступлении комик также раскритиковал президента США Дональда Трампа и его сторонников за нападки на свободу слова и политическую сатиру в стране, отмечают Reuters и CNN. «Это шоу не имеет значения. Важно то, что мы живем в стране, где можно устраивать такие шоу», — заявил Киммел.

У меня была возможность встретиться и провести время с комиками и ведущими ток-шоу из таких стран, как Россия, страны Ближнего Востока, которые говорили мне, что их посадят в тюрьму за насмешки над власть имущими, и даже хуже. Они знают, как нам повезло. Наша свобода слова — это то, что они больше всего ценят в этой стране. Мне стыдно признаться, что я принимал это [возможность свободно высказываться] как должное, пока они не сняли моего друга с эфира и не попытались заставить партнеров, которые транслируют наше шоу в городах, где вы живете, снять его с эфира. Это незаконно. Это не по-американски и это очень опасно.

Киммел раскритиковал Трампа за преследование не только комиков, но и журналистов: «Он судится с ними, он их травит». «Я знаю, что это не так интересно, как заткнуть рот комику, но очень важно иметь свободную прессу, и безумие, что мы не уделяем этому больше внимания», — заявил Киммел.

Jimmy Kimmel Live

Джимми Киммел высказался об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка в выпуске шоу от 15 сентября. Среди прочего он раскритиковал сторонников президента США Дональда Трампа из движения : «Банда MAGA отчаянно старается представить парня, который убил Чарли Кирка, как кого угодно, только не одного из них, и извлечь из этого политическую выгоду».

После этого председатель Федеральной комиссии по связи США Брендан Карр призвал ABC и отстранить Киммела от работы и прекратить трансляцию шоу. Карр заявил, что комиссия может начать расследование, а вещателей могут оштрафовать или лишить лицензии. 17 сентября Disney объявила о приостановке шоу, за что подверглась критике со стороны многих политиков, медиаэкспертов и знаменитостей.

22 сентября в компании заявили, что производство шоу было приостановлено, «чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в столь эмоциональный для нашей страны момент». «Мы приняли это решение, поскольку сочли некоторые высказывания несвоевременными и, следовательно, бестактными. Последние дни мы провели в обстоятельных беседах с Джимми и решили возобновить показ шоу», — добавили в Disney.

Телевизионные гиганты США — крупнейшая телесеть Nexstar и сеть консервативных региональных телеканалов Sinclair — отказались транслировать новый выпуск шоу Киммела. В Nexstar заявили, что на неопределенный срок заменят его, а в Sinclair сообщили, что до дальнейших «переговоров с ABC» будут показывать вместо шоу новостные программы.

Трамп за несколько часов до выхода нового эпизода шоу Киммела раскритиковал решение ABC возобновить его показ. «Не могу поверить, что фейковые новости ABC вернули Джимми Киммела, — написал президент США в Truth Social. — ABC сообщила Белому дому, что его шоу закрыто! Что-то произошло за это время, потому что его аудитория исчезла, а „таланта“ у него никогда не было».

Трамп назвал Киммела «орудием Национального комитета Демократической партии США». «Насколько я понимаю, это будет большим незаконным вкладом в избирательную кампанию. Думаю, мы проверим ABC на это. <…> Настоящая банда неудачников!» — написал президент США. Он напомнил, что предыдущий конфликт с телеканалом в итоге принес ему 16 миллионов долларов. ABC согласилась выплатить эту сумму для урегулирования иска о клевете, который Трамп подал из-за высказываний ведущего Джорджа Стефанопулоса.