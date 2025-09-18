Michael Le Brecht / Disney / Getty Images

Американский телеканал ABC объявил, что снимает с эфира вечернее шоу Jimmy Kimmel Live. Причину компания официально не назвала, но она очевидна: высказывания ведущего Джимми Киммела о том, как американские правые и лично президент США Дональд Трамп комментируют убийство консервативного активиста Чарли Кирка, вызвали скандал.

Эти высказывания прозвучали во вступительном монологе Киммела в выпуске шоу от 15 сентября. Претензии вызвали главным образом две фразы. Первая: «Банда MAGA отчаянно старается представить парня, который убил Чарли Кирка, как кого угодно, только не одного из них, и извлечь из этого политическую выгоду». Многие правые услышали в этом намек на то, что подозреваемый Тайлер Робинсон — правый, хотя совокупность косвенных признаков указывает на то, что по убеждениям он скорее левый. По всей вероятности, Киммел имел в виду, что правые изображают Робинсона как эталонного «другого», даже «чужого», всячески подчеркивают свои различия с ним.

Монолог Джимми Киммела от 15 сентября 2025 года Jimmy Kimmel Live

Вторая фраза Киммела, вызвавшая недовольство правых, относилась к Трампу. Президент ранее неоднократно называл Кирка своим другом и в знак траура по нему приказал приспустить флаги по всей стране. Киммел показал в эфире фрагмент беседы президента с журналистами: у него спрашивают, как он переживает убийство Кирка, а Трамп отвечает: «Очень хорошо» — и ни с того ни с сего принимается рассказывать, что по его распоряжению в Белом доме строят бальный зал, и «это будет красота». «Взрослый человек так не скорбит по кому-то, кого считал другом, — сказал Киммел. — Так четырехлетка скорбит по аквариумной рыбке». Недовольные услышали в этом сравнение Кирка с аквариумной рыбкой.

Этот монолог вышел в эфир вечером в понедельник. Во вторник сторонники правых возмущались главным образом в соцсетях, подкастах и ютьюб-шоу. В среду ведущий одного из этих ютьюб-шоу, протрамповский публицист Бенни Джонсон, позвал в эфир Брендана Карра, председателя Федеральной комиссии по связи (регулятора теле- и радиовещания в США) и тоже сторонника Трампа.

Карр назвал поведение Киммела отвратительным и заявил, что его комиссия может применить санкции в отношении ABC и Disney (корпорации, которая владеет каналом) за распространение дезинформации — имелось в виду, что Киммел якобы представил убийцу Чарли Кирка как сторонника правых взглядов. Вслед за этим Карр почти прямым текстом порекомендовал телесетям отказаться от трансляции шоу Киммела, а ABC и Disney — отстранить ведущего от эфира или вовсе уволить его.

Почти сразу после выступления Карра крупнейшая американская телесеть Nexstar отказалась транслировать Jimmy Kimmel Live. Nexstar владеет почти 200 телестанциями по всей стране и распространяет программы всех главных национальных каналов. Компания ожидает одобрения Федеральной комиссии по связи, возглавляемой Карром, на поглощение другой крупной телесети, Tegna. Сделка превратит Nexstar в фактического монополиста на нескольких крупных региональных рынках телевещания.

Вслед за решением Nexstar канал ABC объявил, что шоу Киммела снято с эфира. По данным источников The Rolling Stone на канале, некоторые из топ-менеджеров на закрытых совещаниях в среду отмечали, что ведущий не сказал ничего такого, за что его следовало бы отстранить или уволить. Но из-за угроз со стороны Карра — а в его лице администрации Трампа — они просто испугались.

Почти ровно два месяца назад, в июле, стало известно о скором закрытии другого популярного вечернего шоу — The Late Show Стивена Кольбера на канале CBS. Канал назвал это решение «чисто финансовым», но в это мало кто поверил. Дело в том, что буквально накануне Кольбер в эфире обвинил владельца канала, Paramount, в том, что он под видом досудебного соглашения дал Трампу взятку в размере 16 миллионов долларов, чтобы получить одобрение сделки по продаже корпорации.

Трамп, который часто публично обижался на шутки Кольбера в свой адрес, открыто злорадствовал по поводу закрытия шоу — и добавлял: «Я слышал, что Джимми Киммел следующий».

14 сентября в США вручали главную телевизионную награду «Эмми». В номинации «Лучшее ток-шоу» были представлены и Кольбер, и Киммел. После анонса закрытия The Late Show победа Кольбера была фактически предрешена. Киммел даже арендовал биллборд в Голливуде со своим портретом и надписью «Я голосую за Стивена».

Шоу Киммела продержалось в эфире 23 сезона. Больше — 30 сезонов (1962–1992) — было только у родоначальника жанра Джонни Карсона. В отличие от большинства вечерних шоу, оно производилось не в Нью-Йорке, а в Лос-Анджелесе, и это во многом предопределяло его «голливудский» уклон.

Самой длинной шуткой на американском телевидении стал «конфликт» Киммела с актером Мэттом Дэймоном. Началось все с того, что в финале своей первой программы Киммел сказал: «Наши извинения Мэтту Дэймону, наше время истекло» — словно Дэймон должен был появиться в эфире, но до него не дошла очередь. Потом эта шутка стала чем-то вроде талисмана Киммела, он повторял ее почти в каждой программе. Со временем публичные отношения телеведущего и актера превратились в пародию на скандальные конфликты знаменитостей.

Matt Damon Takes Over Jimmy Kimmel Live Jimmy Kimmel Live

Ben Affleck Sneaks Matt Damon Onto «Jimmy Kimmel Live!» Jimmy Kimmel Live

F*@#ing Matt Damon Jimmy Kimmel Live

Matt Damon Confronts Jimmy Kimmel After Emmys Loss Jimmy Kimmel Live

На политические темы Киммел шутил редко — пока шоу-бизнес в лице Дональда Трампа не обосновался в американской политике. Все вечерние шоу, включая Кольбера и Киммела, политизировались после победы Трампа на выборах 2016 года — как и почти всё в Америке.

После снятия Jimmy Kimmel Live с эфира в поддержку шоу выступили влиятельные голливудские институции, такие как Гильдия сценаристов и Гильдия киноактеров, а также многие актеры, комики, журналисты и политики, от Бена Стиллера до губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. У всех этих заявлений есть общий лейтмотив: Трамп заставляет замолчать своих критиков. Поскольку Первая поправка к конституции США, гарантирующая в том числе свободу слова, не позволяет ему просто запретить шоу, которые ему не нравятся, он использует более изощренный механизм: применяет оказавшиеся в его руках государственные инструменты (в данном случае — Федеральную комиссию по связи), чтобы давить на медиакорпорации — а те, заботясь лишь о собственных доходах и не желая ссориться с Трампом, сами фактически занимаются цензурой.

«Медуза»