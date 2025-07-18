Стивен Кольбер десять лет шутит над Трампом в своем The Late Show — самом популярном вечернем шоу на американском телевидении Трамп обижался и жаловался. Теперь шоу закрывают
Телеканал CBS намерен в конце следующего сезона, то есть в мае 2026 года, закрыть The Late Show — самое популярное вечернее шоу на американском телевидении. Ведущий Стивен Кольбер объявил об этом в эфире в четверг, 17 июля. Канал уверяет, что это «сугубо финансовое решение». Но мало кто сомневается, что в большей степени это решение политическое: Кольбер многие годы жестко критиковал и осмеивал Дональда Трампа — и президент США наконец нашел способ от него избавиться. Трамп заявил, что «в полном восторге, что Кольбера уволили», — и добавил, что «слышал, что Джимми Киммел следующий». Киммел — ведущий второго по популярности американского вечернего шоу (оно выходит на канале ABC).
Стивен Кольбер и CBS в своих заявлениях особо подчеркнули: речь идет не о переформатировании передачи или смене ведущего, а о закрытии шоу как такового. Это уже само по себе значительное событие: вечерние шоу, и в частности The Late Show, — это целый институт американской популярной культуры. И этот институт находится в кризисе.
Формат вечернего шоу изобрел Джонни Карсон еще в 1960-е годы. Как правило, оно следует в эфире за итоговой вечерней новостной программой. Записывают его несколькими часами ранее с аудиторией в зале. Первая часть шоу — комический монолог ведущего. Затем следуют два-три интервью со знаменитостями. Затем — музыкальный номер приглашенной звезды. В России этот формат не раз пытались скопировать, главный пример — очень популярный «Вечерний Ургант», переставший выходить после начала полномасштабной войны России с Украиной.
В общем случае вечерние шоу имеют развлекательный характер: даже с политиками там принято говорить не о политике, а о чем-нибудь «легком». При этом такие шоу во многом определяют мейнстрим американской поп-культуры и общественной жизни: кого туда приглашают — тот считается респектабельным и «всеми признанным» музыкантом, актером, писателем, комиком, политиком или кем угодно еще. И вот именно эту функцию вечерние шоу в последние годы теряют: с падением популярности и авторитета эфирного телевидения они перестали быть магистральным путем в мейнстрим.
Вечерние шоу теряют аудиторию, а в производстве они довольно дороги. Так что когда CBS говорит, что решение закрыть The Late Show объясняется финансовыми причинами, это не в полной мере лукавство. Но в значительной степени это все-таки именно оно.
Стивен Кольбер ведет The Late Show c 2015 года. Прежде он прославился как политический сатирик — в течение девяти лет вел на кабельном канале Comedy Central шоу The Colbert Report, в котором пародировал консервативных телеобозревателей. С его участием The Late Show стало гораздо более политизированным, чем при его предшественнике Дэвиде Леттермане. И оно более политизированное по сравнению с основными конкурентами — шоу Джимми Киммела на ABC и Tonight Show Джимми Фэллона на NBC.
Становление шоу Кольбера совпало с президентской кампанией 2016 года и политическим взлетом Дональда Трампа. Чем больше и чем более резко Кольбер шутил над Трампом, тем больше повышался рейтинг шоу. Довольно скоро The Late Show обошло конкурентов.
Трамп очень обижался. Он регулярно жаловался на шутки Кольбера в соцсетях и в интервью журналистам (всего несколько примеров: раз, два, три), называл ведущего «бездарным», «низкорейтинговым», «неудачником» и так далее. Трамп считается королем новой информационной среды — соцсетей и разнообразных «новых медиа» — но раз за разом оказывалось, что он очень чувствителен к тому, что говорят о нем в «старых медиа». И еще выяснялось, что эфирное телевидение, даже переживая кризис, остается важнейшей политической площадкой, которую не получается заместить твиттером, ютьюб-шоу и подкастами.
Еще в свое первое президентство Трамп то и дело грозил засудить своих критиков в «мейнстримных медиа» за клевету. Но в имеющихся в США правовых рамках это практически невозможно: законы и суды довольно надежно защищают журналистов от подобных претензий — причем как расследователей, так и политических комментаторов, и даже «желтых» репортеров. Трамп подумывал поменять законодательство — но в свой второй президентский срок нашел более простой и действенный способ.
Характерный пример. В марте 2024 года ведущий ABC Джордж Стефанопулос заявил в эфире, что суд «признал Трампа ответственным за изнасилование» (не виновным, а именно ответственным, поскольку речь шла не об уголовном, а о гражданско-правовом процессе). Это не так, такого судебного решения не существует. Трамп подал в суд на Disney, владельца ABC. В декабре 2024-го, уже после его победы на президентских выборах, стороны заключили досудебное соглашение, по которому телекомпания публично признала ошибку и выплатила 16 миллионов долларов (15 — в фонд будущей президентской библиотеки Трампа, еще миллион — в возмещение судебных издержек).
Ключевой пункт тут — огромная сумма компенсации. Прежде журналисты расплачивались за свои ошибки репутацией и доверием публики. Теперь же расплачиваться пришлось еще и долларами — и не журналистам, а компании-владельцу.
В октябре 2024-го, незадолго до выборов, Трамп подал в суд на Paramount, владельца телеканала CBS, из-за интервью Камалы Харрис программе «60 минут». Суть его обвинений сводилась к следующему: Харрис сбивчиво ответила на один из вопросов — и монтажеры подрезали ее ответ так, чтобы он звучал более связно. Но в промоматериалы по недосмотру включили фрагмент в недомонтированном виде. Предвыборный штаб Трампа заметил разницу — и обвинил CBS в том, что канал исказил ответ Харрис таким образом, чтобы она в эфире выглядела лучше, чем во время интервью.
Независимые юристы были уверены, что CBS легко выиграет суд: журналистской ошибки не было, смысл ответа Харрис искажен не был, а вырезание пауз и неловких формулировок — стандартная практика при трансляции записанных интервью.
Однако Paramount предпочла заключить досудебное соглашение — и заплатить Трампу 16 миллионов долларов (как раньше Disney). Дело в том, что Paramount находится в процессе слияния с другой компанией, Skydance, — сделка ожидает одобрения Федеральной комиссии по связи. Судебное разбирательство, вероятно, растянулось бы на многие месяцы, а то и годы — и это могло отсрочить или вовсе сорвать многомиллиардную сделку.
О соглашении было объявлено 1 июля. Ровно через две недели The Late Show вернулось с каникул — и в первой же программе, в понедельник, 14 июля, Кольбер сказал, что выплата Трампу 16 миллионов долларов — это «большая толстая взятка». Еще он рассказал, ссылаясь на материал издания Puck, что Skydance, купив CBS, вероятно, предпочтет избавиться от него, Кольбера, потому что он раздражает Трампа, а американский крупный бизнес крепко усвоил, что раздражать Трампа чревато большими финансовыми потерями.
Уже в среду, 16 июля, руководство CBS сообщило Кольберу, что The Late Show закрывается в конце сезона, — и на следующий день он объявил об этом аудитории.
Возможно, увольнение Кольбера было непубличной частью соглашения между Paramount и Трампом. Возможно, его уволили из-за высказываний в эфире в адрес Paramount. Как бы то ни было, вечернее шоу в силу формата всецело держится на личности ведущего — и поскольку заменить Кольбера едва ли возможно, Paramount решил просто закрыть The Late Show.
Вероятно, за Кольбером вскоре последует Джон Стюарт — патриарх американской политической телесатиры, наставник Кольбера и многих других ведущих. Сейчас он продюсирует The Late Show и ведет собственное The Daily Show на Comedy Central, который тоже принадлежит Paramount. Стюарт тоже постоянно язвительно шутит над Трампом — и тоже критиковал Paramount за 16-миллионное соглашение.
Трамп написал, что «следующий — Джимми Киммел», главный конкурент Кольбера с канала ABC, который все десять лет политической карьеры действующего президента США регулярно осмеивает и его деятельность, и внешность, и манеры.