Scott Kowalchyk / CBS / Getty Images

Телеканал CBS намерен в конце следующего сезона, то есть в мае 2026 года, закрыть The Late Show — самое популярное вечернее шоу на американском телевидении. Ведущий Стивен Кольбер объявил об этом в эфире в четверг, 17 июля. Канал уверяет, что это «сугубо финансовое решение». Но мало кто сомневается, что в большей степени это решение политическое: Кольбер многие годы жестко критиковал и осмеивал Дональда Трампа — и президент США наконец нашел способ от него избавиться. Трамп заявил, что «в полном восторге, что Кольбера уволили», — и добавил, что «слышал, что Джимми Киммел следующий». Киммел — ведущий второго по популярности американского вечернего шоу (оно выходит на канале ABC).

Стивен Кольбер и CBS в своих заявлениях особо подчеркнули: речь идет не о переформатировании передачи или смене ведущего, а о закрытии шоу как такового. Это уже само по себе значительное событие: вечерние шоу, и в частности The Late Show, — это целый институт американской популярной культуры. И этот институт находится в кризисе.

Формат вечернего шоу изобрел Джонни Карсон еще в 1960-е годы. Как правило, оно следует в эфире за итоговой вечерней новостной программой. Записывают его несколькими часами ранее с аудиторией в зале. Первая часть шоу — комический монолог ведущего. Затем следуют два-три интервью со знаменитостями. Затем — музыкальный номер приглашенной звезды. В России этот формат не раз пытались скопировать, главный пример — очень популярный «Вечерний Ургант», переставший выходить после начала полномасштабной войны России с Украиной.

В общем случае вечерние шоу имеют развлекательный характер: даже с политиками там принято говорить не о политике, а о чем-нибудь «легком». При этом такие шоу во многом определяют мейнстрим американской поп-культуры и общественной жизни: кого туда приглашают — тот считается респектабельным и «всеми признанным» музыкантом, актером, писателем, комиком, политиком или кем угодно еще. И вот именно эту функцию вечерние шоу в последние годы теряют: с падением популярности и авторитета эфирного телевидения они перестали быть магистральным путем в мейнстрим.

Вечерние шоу теряют аудиторию, а в производстве они довольно дороги. Так что когда CBS говорит, что решение закрыть The Late Show объясняется финансовыми причинами, это не в полной мере лукавство. Но в значительной степени это все-таки именно оно.

Стивен Кольбер ведет The Late Show c 2015 года. Прежде он прославился как политический сатирик — в течение девяти лет вел на кабельном канале Comedy Central шоу The Colbert Report, в котором пародировал консервативных телеобозревателей. С его участием The Late Show стало гораздо более политизированным, чем при его предшественнике Дэвиде Леттермане. И оно более политизированное по сравнению с основными конкурентами — шоу Джимми Киммела на ABC и Tonight Show Джимми Фэллона на NBC.

Становление шоу Кольбера совпало с президентской кампанией 2016 года и политическим взлетом Дональда Трампа. Чем больше и чем более резко Кольбер шутил над Трампом, тем больше повышался рейтинг шоу. Довольно скоро The Late Show обошло конкурентов.

This Monologue Goes Out To You, Mr. President The Late Show with Stephen Colbert

One-Year Anniversary: Stephen Colbertʼs Best Roasts The Late Show with Stephen Colbert

The Best Of #HeWhoShallBeNamed The Late Show with Stephen Colbert

Трамп очень обижался. Он регулярно жаловался на шутки Кольбера в соцсетях и в интервью журналистам (всего несколько примеров: раз, два, три), называл ведущего «бездарным», «низкорейтинговым», «неудачником» и так далее. Трамп считается королем новой информационной среды — соцсетей и разнообразных «новых медиа» — но раз за разом оказывалось, что он очень чувствителен к тому, что говорят о нем в «старых медиа». И еще выяснялось, что эфирное телевидение, даже переживая кризис, остается важнейшей политической площадкой, которую не получается заместить твиттером, ютьюб-шоу и подкастами.

Еще в свое первое президентство Трамп то и дело грозил засудить своих критиков в «мейнстримных медиа» за клевету. Но в имеющихся в США правовых рамках это практически невозможно: законы и суды довольно надежно защищают журналистов от подобных претензий — причем как расследователей, так и политических комментаторов, и даже «желтых» репортеров. Трамп подумывал поменять законодательство — но в свой второй президентский срок нашел более простой и действенный способ.

Характерный пример. В марте 2024 года ведущий ABC Джордж Стефанопулос заявил в эфире, что суд «признал Трампа ответственным за изнасилование» (не виновным, а именно ответственным, поскольку речь шла не об уголовном, а о гражданско-правовом процессе). Это не так, такого судебного решения не существует. Трамп подал в суд на Disney, владельца ABC. В декабре 2024-го, уже после его победы на президентских выборах, стороны заключили досудебное соглашение, по которому телекомпания публично признала ошибку и выплатила 16 миллионов долларов (15 — в фонд будущей президентской библиотеки Трампа, еще миллион — в возмещение судебных издержек).

Ключевой пункт тут — огромная сумма компенсации. Прежде журналисты расплачивались за свои ошибки репутацией и доверием публики. Теперь же расплачиваться пришлось еще и долларами — и не журналистам, а компании-владельцу.

В октябре 2024-го, незадолго до выборов, Трамп подал в суд на Paramount, владельца телеканала CBS, из-за интервью Камалы Харрис программе «60 минут». Суть его обвинений сводилась к следующему: Харрис сбивчиво ответила на один из вопросов — и монтажеры подрезали ее ответ так, чтобы он звучал более связно. Но в промоматериалы по недосмотру включили фрагмент в недомонтированном виде. Предвыборный штаб Трампа заметил разницу — и обвинил CBS в том, что канал исказил ответ Харрис таким образом, чтобы она в эфире выглядела лучше, чем во время интервью.

KAMALA HARRIS 60 MINUTES INTERVIEW FACTUAL VS EDITED VERSION Joseph Besong

Независимые юристы были уверены, что CBS легко выиграет суд: журналистской ошибки не было, смысл ответа Харрис искажен не был, а вырезание пауз и неловких формулировок — стандартная практика при трансляции записанных интервью.

Однако Paramount предпочла заключить досудебное соглашение — и заплатить Трампу 16 миллионов долларов (как раньше Disney). Дело в том, что Paramount находится в процессе слияния с другой компанией, Skydance, — сделка ожидает одобрения Федеральной комиссии по связи. Судебное разбирательство, вероятно, растянулось бы на многие месяцы, а то и годы — и это могло отсрочить или вовсе сорвать многомиллиардную сделку.

О соглашении было объявлено 1 июля. Ровно через две недели The Late Show вернулось с каникул — и в первой же программе, в понедельник, 14 июля, Кольбер сказал, что выплата Трампу 16 миллионов долларов — это «большая толстая взятка». Еще он рассказал, ссылаясь на материал издания Puck, что Skydance, купив CBS, вероятно, предпочтет избавиться от него, Кольбера, потому что он раздражает Трампа, а американский крупный бизнес крепко усвоил, что раздражать Трампа чревато большими финансовыми потерями.

Paramountʼs Trump Settlement: A Big Fat Bribe | Jeffrey Epstein Never Dies | FIFA Trophy Row The Late Show with Stephen Colbert

Уже в среду, 16 июля, руководство CBS сообщило Кольберу, что The Late Show закрывается в конце сезона, — и на следующий день он объявил об этом аудитории.

Возможно, увольнение Кольбера было непубличной частью соглашения между Paramount и Трампом. Возможно, его уволили из-за высказываний в эфире в адрес Paramount. Как бы то ни было, вечернее шоу в силу формата всецело держится на личности ведущего — и поскольку заменить Кольбера едва ли возможно, Paramount решил просто закрыть The Late Show.

Вероятно, за Кольбером вскоре последует Джон Стюарт — патриарх американской политической телесатиры, наставник Кольбера и многих других ведущих. Сейчас он продюсирует The Late Show и ведет собственное The Daily Show на Comedy Central, который тоже принадлежит Paramount. Стюарт тоже постоянно язвительно шутит над Трампом — и тоже критиковал Paramount за 16-миллионное соглашение.

Трамп написал, что «следующий — Джимми Киммел», главный конкурент Кольбера с канала ABC, который все десять лет политической карьеры действующего президента США регулярно осмеивает и его деятельность, и внешность, и манеры.

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