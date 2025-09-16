У подозреваемого в убийстве Чарли Кирка были отношения с трансгендерной женщиной Следствие выясняет, связано ли это с убийством консервативного активиста, который выступал против транслюдей

10 сентября в США был убит 31-летний Чарли Кирк — популярный консервативный активист, который много работал со студентами и, как считается, помог республиканцам вернуть симпатии молодежи. Ему выстрелили в шею, когда он выступал в Университете долины Юты. Подозреваемого в убийстве удалось задержать только через полтора дня. Им оказался 22-летний студент Тайлер Робинсон. Он сам сдался властям после уговоров семьи, но при этом отказался признать вину и сотрудничать со следствием. «Медуза» рассказывает, что известно о Робинсоне, предполагаемых мотивах убийства и реакции на него властей США.

Подозреваемый в убийстве вырос в семье республиканцев, его отец поддерживает Трампа

Тайлер Робинсон родом из небольшого городка Вашингтон на юго-западе Юты. Он вырос с родителями и двумя братьями. Его отец занимается изготовлением столешниц из гранита, мать — социальный работник. Соседка описала родителей Робинсона как вежливых и трудолюбивых людей, а его самого — как умного мальчика, который не был ни хулиганом, ни одиночкой в школе.

В 2021 году Робинсон поступил в Университет штата Юта на инженерное дело, но позднее перешел учиться на электрика в Технический колледж Дикси в Юте. Он был зарегистрирован как избиратель в своем родном штате, однако не указывал свою партийную принадлежность. Его родители зарегистрированы как республиканцы.

После задержания Робинсона его бабушка заявила журналистам, что полиция поймала не того человека. По ее словам, Тайлер был застенчивым и не любил оружие. Большинство членов его семьи республиканцы, а отец поддерживал Дональда Трампа, добавила она. Именно отец, по данным СМИ, убедил Робинсона сдаться. Он узнал его на фото, которые распространило ФБР, и попросил знакомого священника, который раньше работал в правоохранительных органах, связаться с офисом шерифа и ФБР.

Фотографии Тайлера Робинсона, которые показало ФБР FBI Salt Lake City / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

На фотографиях Робинсона узнал не только отец, но и друзья, с которыми он общался в Discord. После убийства Кирка один из них сбросил в общий чат снимок подозреваемого и в шутку спросил, не Робинсон ли это. Тот ответил, что это двойник, который хочет втянуть его в неприятности. Но перед тем, как сдаться, Робинсон якобы признался в убийстве в другом чате в Discord. «Привет, ребята, у меня для вас плохие новости. Это был я вчера в Университете [долины] Юты. Извините за все это», — цитирует его сообщение The Washington Post.

Робинсона искали больше суток. Он сдался добровольно — но отказался признать вину

Тайлера Робинсона не могли поймать больше 30 часов. Власти дважды ошибочно объявляли о задержании подозреваемого (до Робинсона были задержаны два человека, но их освободили после допросов), объявили награду в 100 тысяч долларов за помощь в поимке преступника и, по словам губернатора Юты Спенсера Кокса, получили больше семи тысяч сообщений — больше чем когда-либо после теракта на .

Одно из этих сообщений поступило от имени отца Робинсона. По информации CNN, хотя сын и признался отцу в убийстве, сначала он не хотел сдаваться (и даже угрожал совершить суицид), но в итоге передумал. «Мы не знаем, о чем они говорили. Мы знаем, что семья и друг семьи [священник] сыграли роль в том, что он решил сдаться. Это помогло благополучно разрешить ситуацию», — заявил журналистам The Wall Street Jornal комиссар департамента общественной безопасности Юты Бо Мейсон.

Тайлер Робинсон после задержания Utah Governorʼs Office / AFP / Scanpix / LETA

После добровольной сдачи властям Робинсон, однако, отказался сотрудничать с ними в расследовании дела. «Он не признался [в убийстве]. Он не сотрудничает, но все люди вокруг него сотрудничают», — сказал губернатор Кокс. Среди этих людей один из родственников Робертсона, который заявил, что тот стал более политизированным в последние годы, а недавно обсуждал на семейном ужине политические взгляды Кирка и его визит в Университет долины Юты.

Кирка застрелили, когда он отвечал на вопрос о транслюдях. Оказалось, что подозреваемый был в отношениях с трансперсоной

Мотивы Робинсона пока не ясны. Предполагается, что они политические. Рядом с его винтовкой нашли неиспользованные патроны с надписями «Если ты прочитал это, ты — гей, лол», и «Лови, фашист!» Губернатор Юты отметил, что подозреваемый придерживается «левых взглядов». Он считает, что его намерения наиболее точно отражает надпись «Лови, фашист!» на патроне. Но эксперт по экстремизму , что этого недостаточно, чтобы судить о мотивах убийства.

Чарли Кирк был застрелен, когда отвечал на о том, сколько транслюдей совершили массовые убийства в США за последние 10 лет. Из-за этого возникли предположения, что убийца связан с трансгендерным сообществом. Они усилились после того, как WSJ сообщила, что во внутреннем отчете правоохранительных органов говорилось, будто на патронах предполагаемого убийцы были надписи, отсылающие к «трансгендерной и антифашистской идеологии».

Информация о «трансгендерных» надписях не подтвердилась — губернатор Юты не упомянул об этом, когда рассказывал, что было выцарапано на патронах. Но он сообщил, что подозреваемый состоял в отношениях с трансгендерной женщиной: «[Это его] сосед по комнате — парень, который совершает переход из мужчины в женщину». Axios со ссылкой на источники написал, что партнерша Робинсона «в ужасе» и активно сотрудничает со следствием, которое пытается выяснить, связано ли убийство Кирка с его взглядами на гендерную идентичность.

В Белом доме обвиняют в гибели Кирка «левый экстремизм» — и обдумывают меры против леволиберальных организаций

Хотя ни сам подозреваемый, ни следствие пока никак не объяснили мотивы убийства Чарли Кирка, друг и соратник погибшего, вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил в его смерти «невероятно разрушительное движение левого экстремизма». Президент Дональд Трамп также раскритиковал левые группы и заявил о готовности присвоить статус террористической организации движению «Антифа», которое он хочет запретить еще с первого президентского срока.

По словам источника The Washington Post, Белый дом уже составляет список организаций левого толка, которые якобы связаны с политическим насилием, но пока не решил, какие меры против них предпринять; один из вариантов — лишение налоговых льгот.

Джей Ди Вэнс также призвал бороться с теми, кто радуется убийству Кирка в соцсетях: «Когда вы видите, что кто-то приветствует убийство Чарли, обличайте его. И, черт возьми, звоните его работодателю». Призыв сработал: консервативные активисты начали отслеживать спорные посты о Кирке и жаловаться на авторов по месту работы (активистка Оливия Крольчик 13 сентября рассказала, что связалась с 471 работодателем). В результате, как сообщает WSJ, компании по всей стране увольняют сотрудников за посты и комментарии о Кирке.