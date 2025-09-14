Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка отказался признать вину

22-летний Тайлер Робинсон, задержанный по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, пока не сознался в преступлении и не сотрудничает с властями, сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс в интервью ABC News 14 сентября.

«Он не признался властям. Он не сотрудничает, но все люди вокруг него сотрудничают. И я думаю, что это очень важно», — сказал губернатор.

Спенсер Кокс подтвердил сообщение газеты The New York Times, что подозреваемый говорил об убийстве Чарли Кирка во время общения в Discord. По данным газеты, Робинсон, комментируя сообщения об убийстве Кирка и розыске подозреваемого, заявил, что преступление совершил его «двойник».

«Все, что мы можем подтвердить, это то, что такие разговоры действительно были, и его собеседники не верили, что это действительно он. Это были шутки, пока он не признал, что это действительно был он», — заявил Кокс.

По словам губернатора, подозреваемому официально предъявят обвинения 16 сентября.

31-летнего консервативного активиста, сторонника Дональда Трампа и автора подкастов Чарли Кирка убили 10 сентября, когда он выступал в одном из университетов Юты. Подозреваемого в убийстве задержали 12 сентября. Как сообщал CNN, Тайлер Робинсон рассказал своему отцу, что совершил убийство, после чего тот сообщил об этом властям.

