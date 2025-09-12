В США задержан подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка

Президент США Дональд Трамп сказал в интервью Fox News, что «с высокой степенью уверенности» может заявить, что полиция задержала подозреваемого в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. Сейчас задержанный находится под стражей и его допрашивают.

Трамп заявил, что подозреваемый рассказал о том, что причастен к убийству, «кому-то, с кем он был очень близок». По словам президента, информатором стал «человек, связанный с правоохранительными органами, но человек веры, священник».

Телеканал CNN сообщил, что, по данным источников, задержанный мужчина признался в убийстве своему отцу, тот сообщил о признании властям и удерживал сына до тех пор, пока его не задержали.

Подозреваемый находится под стражей в штате Юта, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник.

Источники The New York Post сообщили, что задержан 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

Консервативного активиста, сторонника Трампа и автора подкастов Чарли Кирка убили 10 сентября во время выступления в Университете долины Юты.

