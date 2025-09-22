Шоу Джимми Киммела вернется в эфир. Его остановили после комментария ведущего об убийстве Чарли Кирка

Американский телеканал ABC возобновит показ вечернего шоу «Jimmy Kimmel Live», которое ведет комик Джимми Киммел. Об этом пишет The Hollywood Reporter cо ссылкой на заявление компании Walt Disney, владеющей каналом ABC.

Производство шоу было приостановлено, «чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации в столь эмоциональный для нашей страны момент», заявила Walt Disney. «Мы приняли это решение [о приостановке], поскольку сочли некоторые высказывания несвоевременными и, следовательно, бестактными. Последние дни мы провели в обстоятельных беседах с Джимми и решили возобновить показ шоу», — добавила компания.

«Jimmy Kimmel Live» вернется в эфир во вторник, 23 сентября. По словам источника MSNBC, в новом выпуске Киммел прокомментирует произошедшее.

15 сентября Джимми Киммел в эфире об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. 17 сентября глава Федеральной комиссии по связи Брендан Карр порекомендовал телесетям отказаться от трансляции шоу Киммела, а ABC и Disney — отстранить или уволить его. Сразу после этого Disney объявила о приостановке шоу, за что подверглась критике со стороны многих политиков, медиаэкспертов и знаменитостей.

В июле стало известно о скором закрытии другого вечернего шоу — The Late Show на телеканале CBS, которое ведет Стивен Кольбер. Канал назвал это решение «чисто финансовым», однако многие сочли, что реальная подоплека была политической: в своем шоу Кольбер неоднократно критиковал президента США Дональда Трампа.

Читайте также

Джимми Киммел — второй за два месяца комик и телеведущий, которого «отменили» после конфликта с Трампом и его сторонниками Вечернее шоу, выходившее на протяжении 23 сезонов, сняли с эфира

Читайте также

Джимми Киммел — второй за два месяца комик и телеведущий, которого «отменили» после конфликта с Трампом и его сторонниками Вечернее шоу, выходившее на протяжении 23 сезонов, сняли с эфира