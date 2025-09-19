Телеканал ABC снял с эфира вечернее шоу Jimmy Kimmel Live. Сторонники правых в США обвинили ведущего Джимми Киммела в насмешках над убийством консервативного активиста Чарли Кирка и во лжи о его убийце. Руководство ABC и корпорации Disney, владеющей телеканалом, решило отстранить Киммела после того, как Брендан Карр, глава Федеральной комиссии по связи (американского телевизионного регулятора), выступил с недвусмысленными угрозами в их адрес. Многие коллеги, выступившие в поддержку Киммела, уверены, что истинная причина нападок правых — язвительные шутки о Дональде Трампе и его сторонниках. Двумя месяцами ранее другой американский телеканал, CBS, объявил, что в конце сезона закроет вечернее шоу The Late Show Стивена Кольбера, который тоже много шутит про Трампа. Пока Кольбер остается в эфире. 18 сентября его гостем стал главный редактор журнала The New Yorker Дэвид Ремник. Он был репортером в Москве — и происходящее в США напомнило ему кое-что из его опыта. Вот что он сказал — максимально коротко.

Слова Брендана Карра звучали прямо как из — очень зловеще. Типа: «Мы можем сделать это по-хорошему, можем по-плохому».

Я должен сказать: когда я был еще молодым репортером, . Тогда мир в целом становился все лучше, в том числе и Советский Союз. Впервые появилась свобода слова. После тысячелетия царизма и десятилетий власти большевиков Михаил Горбачев решил модернизировать страну. И первым делом он объявил гласность — свободу выражения.

В газетах начали появляться статьи о вторжении в Афганистан, об алкоголизме, о коррупции во власти. Это было невероятно важно и ценно. Казалось, что начинается первая настоящая модернизация Советского Союза. Это было захватывающе. Это был кислород.

И теперь, видя, что происходит у нас, в моей стране, с тем, что для меня является самой большой ценностью — свободой слова, которая для всех нас дорога, — видеть, как это цинично и равнодушно разрушается, видеть, как мы идем назад — и как это же происходит в других странах, в каждой по-своему, — для меня это ужасная трагедия.

The Late Show with Stephen Colbert

При Горбачеве, а затем и при Ельцине, несмотря на все недостатки зарождавшейся демократии, появились самое захватывающее — ростки свободной прессы. На телевидении, в газетах, на радио — все кипело, шли дебаты.

Но в новогоднюю ночь 1999–2000 года к власти пришел Владимир Путин. Знаете, за кого он взялся в первую очередь? Это покажется знакомым. За комиков. Была сатирическая телепередача «Куклы». Там был персонаж Путина — с огромным резиновым носом, строгими глазами кэгэбэшника и всем прочим. Они высмеивали его — и это его . Передачу закрыли. Потом закрыли весь телеканал. И так — шаг за шагом.

А сейчас мы дошли до того, что во время войны с Украиной, если вообще и можно говорить о какой-то свободной российской прессе, то редакции находятся в странах Балтии или в Нидерландах.

[Некоторым странам удавалось вернуть свободную и независимую прессу] Например, Чехия: была демократия или полудемократия, потом пришли коммунисты, цензура, а потом свобода вернулась. Но надо помнить, насколько редка и хрупка свобода выражения в мире. Это невероятно ценная вещь.

А сейчас мы видим, как правительство США по указанию президента оказывает давление, манипулирует, заставляет замолчать и даже закрывает институты свободного слова. До издательских домов пока не добрались… но, знаете, подождите.