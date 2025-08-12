Россия снова начала привлекать тысячи рабочих из Северной Кореи, чтобы восполнить дефицит рабочей силы, связанный с вторжением в Украину и кампанией против трудовых мигрантов из других стран, пишет «Би-би-си».

До 2018 года в России работало множество северокорейцев. Ежегодно им выдавали по 12-15 тысяч рабочих виз, а на пике в России одновременно находились больше 35 тысяч граждан КНДР. Однако в конце 2017 года ООН ужесточила санкции против КНДР в связи с новыми испытаниями ядерного оружия — и запретила другим странам нанимать северокорейских рабочих, поскольку Пхеньян получал отчисления от их заработков. После этого Россия начала отказываться от рабочей силы из КНДР.

Однако эта тенденция развернулась вспять после того, как в 2022 году Ким Чен Ын поддержал Владимира Путина в войне против Украины. После этого Россия не только стала использовать оружие и солдат из КНДР, но и вернулась к практике массового найма северокорейских рабочих.

По словам источника «Би-би-си» в разведке Южной Кореи, в 2024 году на работу в Россию прибыли больше 10 тысяч граждан Северной Кореи. В основном они заняты на стройках, но некоторых направляют также на швейные фабрики и в «IT-центры», пишет «Би-би-си». Северокорейцы «присутствуют в России повсеместно», утверждает источник издания в разведке Южной Кореи. По его словам, до конца 2025 года Пхеньян отправит в Россию еще больше рабочих (как и солдат), и в общей сложности их количество превысит 50 тысяч человек.

Северокорейцы уже участвуют в восстановлении Курской области, пострадавшей от вторжения ВСУ. «Весьма вероятно», что в будущем они будут задействованы и на проектах по восстановлению оккупированных территорий Украины, заявил «Би-би-си» неназванный южнокорейский чиновник.

Официально в 2022 году в Россию въехали 223 гражданина КНДР, в 2023-м — 1117, а в 2024-м — 13 221. Из них почти восемь тысяч человек получили студенческие визы, но это всего лишь уловка для обхода запрета ООН, заявили «Би-би-си» источник в южнокорейской разведке и эксперты. «Россия испытывает острую нехватку рабочей силы, и северокорейцы предлагают идеальное решение. Они обходятся недорого, трудолюбивы и не попадают в неприятности», — заявил Андрей Ланьков, преподаватель сеульского Университета Куньмин и ведущий российский эксперт по Северной Корее.

Для северокорейцев отправка на строительные работы за границу традиционно считается привлекательной возможностью, поскольку там платят больше, чем на родине. Но в России они попадают буквально в рабские условия. Журналисты «Би-би-си» поговорили с шестью северокорейскими рабочими, которым удалось сбежать из России после начала войны. Они описали одни и те же рабочие будни: подъем в шесть утра и работа на стройке до двух часов ночи, всего два выходных дня в году и ужасные бытовые условия.

По информации «Би-би-си», северокорейцы спят в грязных и переполненных грузовых контейнерах либо прямо в домах, которые они строят. За ними все время наблюдают агенты северокорейских спецслужб. Их регулярно подвергают идеологической обработке и практически не позволяют покидать стройплощадки — если раньше во «внешний мир» можно было изредка выходить парами, то с 2023 года это разрешено делать только группами по пять человек. Один из сбежавших рабочих рассказал «Би-би-си», что однажды упал с четырехметровой высоты, но ему не разрешили даже сходить в больницу.

В таких условиях северокорейским рабочим все сложнее сбежать. По данным правительства Южной Кореи, с 2022 года среднее количество северокорейцев, прибывающих из России, сократилось вдвое — примерно с 20 до 10 человек в год. Еще одним сдерживающим фактором стали новые правила выплаты зарплаты — одна ее часть, как и раньше, перечисляется северокорейскому государству, а другая (обычно 100-200 долларов в месяц) выплачивается рабочим, но лишь после их возвращения на родину.

Тем не менее, даже в этих условиях отдельным рабочим удается организовать побеги — обычно они связываются с правозащитниками с помощью подержанных мобильных телефонов, которые покупают на сэкономленные «суточные», выдаваемые на сигареты и алкоголь.

«Дисциплинированная, преданная и бесстрашная сила» Украинские военные рассказали The New York Times, как воюют солдаты из КНДР — они идут по минным полям под артиллерийским огнем

Фото на обложке: Alexey Maishev / Sputnik / Profimedia