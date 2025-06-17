Шойгу объявил, что Ким Чен Ын направит в Курскую область северокорейских саперов и строителей для восстановления региона

Россия и КНДР договорились, что Пхеньян направит саперов и строителей для участия в восстановлении Курской области. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу после переговоров с Ким Чен Ыном в Пхеньяне, передает «Интерфакс».

«Председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории, а также пять тысяч военных строителей для восстановления разрушенных инфраструктурных объектов», — сказал Шойгу.

Он также заявил, что руководителями России и КНДР «принято решение об увековечивании подвига солдат Корейской народной армии, принимавших участие в боевых действиях».

В частности, в России и КНДР откроют мемориал в память о северокорейских военных, погибших во время боев в Курской области.

Это уже второй визит Сергея Шойгу в Северную Корею в июне 2025 года.

Военные из КНДР участвовали в боях в Курской области, часть которой с августа 2024 года была оккупирована украинскими войсками. Первые сообщения об участии северокорейских военных в боевых действиях появились в октябре. Россия официально признала это только в конце апреля 2025 года.