Немецкий таблоид Bild 3 августа опубликовал статью, посвященную внебрачной дочери президента России Владимира Путина — Елизавете Кривоногих, также известной под именем Луиза Розова. В статье были собраны «важнейшие заявления» Розовой из закрытого телеграм-канала, который якобы ведет предполагаемая дочь российского президента. В этом канале Розова, как утверждал Bild, «впервые открыто говорит о своей семье и жизни во французской эмиграции», а также публикует селфи (ранее Розова старалась скрывать лицо на снимках) и выступает с критическими замечаниями в адрес Путина. Вскоре публикацию удалили, а редакция начала внутреннюю проверку. Это произошло после того, как другие журналисты усомнились в том, что канал, на который ссылается Bild, действительно ведет Розова. В частности, они установили, что фото из «закрытого телеграм-канала Розовой» — измененные снимки другой девушки. Рассказываем, что известно об этой истории.

Впервые о внебрачной дочери Путина в 2020 году рассказало издание «Проект». В расследовании утверждалось, что жительница Петербурга Светлана Кривоногих стала миноритарным акционером банка «Россия» благодаря близкому знакомству с Путиным. Журналисты также отмечали, что дочь Светланы Елизавета — на тот момент ей было 17 лет — «феноменально похожа на президента России». В 14 лет она сменила фамилию на Розова, а в соцсетях использовала имя Луиза. В Кремле расследование «Проекта» назвали «провокационной желтизной». После публикации «Проекта» Розова удалила фотографии, на которых видно ее лицо, из инстаграма, а в феврале 2022-го закрыла его. Розова (предполагается, что это была она) также дала несколько интервью (раз, два), в которых не подтвердила, но и не опровергла родство с Путиным. На снимках для публикаций она закрывала лицо. У Розовой есть паспорт на имя Елизаветы Олеговны Рудновой. Под этой фамилией она училась в школе менеджмента и искусства ICART в Париже. Олега Руднова, который умер в 2015 году, называли другом Путина, который выполнял «деликатные поручения» в интересах президента. По данным «Проекта», в 2006 году Руднов купил 200-метровую квартиру в Петербурге, которая позже досталась Светлане Кривоногих. В июне 2025-го стало известно, что Розова работает в парижской галерее L Galerie и связанном с ней арт-пространстве Studio Albatros, где неоднократно проходили антивоенные выставки российских и украинских художников. В статье Bild утверждается, что Розова покинула Россию в феврале 2022-го. Однако журналист Андрей Захаров со ссылкой на данные базы пересечения границы утверждает, что предполагаемая дочь Путина «периодически мотается туда-сюда по паспорту прикрытия на имя Елизаветы Рудновой». The Insider со ссылкой на данные об авиаперелетах пишет, что сейчас Розова «значительную часть времени проводит в России».

О чем говорилось в статье Bild

Статья с заявлениями, которые приписали предполагаемой внебрачной дочери Владимира Путина Елизавете Кривоногих (Луиза Розова), вышла 3 августа на сайте Bild. Сейчас материал удален. Редакция заявила следующее:

В воскресенье газета Bild опубликовала статью о заявлениях Луизы Розовой (22 года), предполагаемой дочери российского диктатора Владимира Путина. Сообщается, что она много говорила о Путине и своей жизни в изгнании.

Теперь разные интернет-каналы высказывают подозрения, что эти заявления были опубликованы на фейковом аккаунте, который, как утверждается, обманчиво похож на настоящую страницу Розовой.

Bild тщательно расследует эти предположения и в качестве меры предосторожности отзывает статью о Луизе Розовой.

О содержании статьи можно судить по ее краткому пересказу в телеграм-канале «Bild на русском», который после отзыва статьи так и не удалили. В посте говорится, что Розова якобы впервые «открыто говорит о своей семье и жизни во французской эмиграции», публикует свои фотографии и высказывает критические замечания в адрес Путина.

В посте, среди прочего, приводится такая цитата, которую приписали Розовой: «Так прекрасно снова показать миру свое лицо. Это каждый день напоминает мне, кем я родилась и кто разрушил мою жизнь. Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою».

Из поста неясно, откуда именно «Bild на русском» взял эти цитаты, а также фотографию, которой он сопровождается. Вероятно, речь идет о том самом «закрытом телеграм-канале Розовой». Также упоминается ее инстаграм, где «она осуждает войну в Украине и критикует культ брендов, присущий детям элиты: „Льняная рубашка без логотипа может передать больше правды, чем дизайнерское шелковое платье“». Ссылки ни на статью Bild, ни на профили в соцсетях, которые приписали предполагаемой дочери Путина, не приводятся.

Почему это может быть фейк?

Сразу после публикации статьи Bild появились сомнения в подлинности цитат Розовой. Журналист Андрей Захаров (один из авторов расследования «Проекта», в котором Елизавету Кривоногих впервые назвали внебрачной дочерью Путина) предположил, что источник цитат — это видео пиарщика . Ролик вышел 3 августа — в день публикации статьи Bild. Мурзагулов утверждает, что переписывался с человеком, который администрирует инстаграм-аккаунт @luizaroz__. «Этот аккаунт часто выдают за страницу Розовой (там был пост „Нет войне“), но я много раз говорил, что, на мой взгляд, он фейковый», — объяснил Захаров.

Позже журналист уточнил, что считает видео Мурзагулова и статью Bild разными информационными продуктами. Однако, по его мнению, Мурзагулов и журналисты таблоида говорили с одним и тем же человеком, который администрирует фейковый инстаграм-аккаунт Розовой. Предполагается, что именно этот собеседник предоставил Bild доступ в закрытый телеграм-канал, где авторы статьи нашли заявления и фотографии якобы дочери Путина.

«Скажу осторожно. Я знаю только один , который фолловят друзья Луизы, и это не тот, который многие принимают за ее инстаграм. Если журналист Bild общался с Луизой там — он действительно общался с дочкой Путина. Публичный и всем известный аккаунт я по-прежнему считаю фейковым, но важное замечание: фотографии, которые появились там в конце июля, — действительно фотографии Луизы. По крайней мере, сервис по сравнению лиц от Amazon дает сходство выше 99%. Впрочем, достать актуальные фотографии Луизы при должном желании — не проблема», — добавил Захаров. По его словам, он поверит в какие бы то ни было заявления Розовой, только если увидит видеоинтервью с ней.

Расследователи телеграм-канала выяснили, что фотографии Розовой из статьи Bild на самом деле — измененные снимки 22-летней модели из Петербурга Дарьи Аарон. Оригинальные фото (раз, два) модель опубликовала в личном телеграм-канале на две тысячи подписчиков в сентябре 2023-го и феврале 2025-го. Один из снимков, говорится в подписи к фото Аарон, сделан в петербургском ресторане Reborn.

Канал Дарьи Аарон в Telegram Канал Дарьи Аарон в Telegram

Снимки Аарон для, предположительно, фейковых страниц дочери Путина обрезали и отредактировали, пришли к выводу авторы All Exclusive. Так, объяснили они, фото «Розовой» из канала «Bild на русском» опубликованы в очень плохом качестве, а героиня снимка как будто не попала в фокус камеры. «Кожа у девушки крайне замылена, сглажены блики, плохо детализированы брови и ресницы. На фотографии из ресторана нижняя губа девушки как будто „съехала“, неестественно перекрыв ребро ладони. Все это очевидно указывает на использование фоторедактора», — пересказывает The Insider выводы расследователей.

Аарон отказалась от комментариев в разговоре с журналисткой All Exclusive. Немецкое RTL также сообщило, что фотографии Розовой из статьи Bild — фейк. В публикации издания говорится, что часть снимков «принадлежали бывшей знакомой Луизы Розовой» — модели из России, имя которой не называется. В беседе с журналистами RTL она подтвердила, что некоторые ее фото украли и отредактировали.

Как отмечает RTL, портреты «Розовой», созданные на основе фото другой девушки, несколько месяцев назад публиковали в инстаграме @luizaroz__, который считают фейковым. Сейчас этих изображений в аккаунте нет. 6 августа там появился фотоколлаж снимка Аарон из ресторана с лицом Путина. В подписи к картинке говорится: «Привет. Я хочу, чтобы все знали, что этот аккаунт — фейк. Я никогда не выступал против войны, я обожаю Россию и ее правительство. Никогда не было никаких телеграм-каналов, связанных со мной, человек, стоящий за этим аккаунтом и постами, изображен на фотографии. Перестаньте мне писать! Я не буду давать никаких комментариев!»

Коллаж из инстаграм-аккаунта @luizaroz__

7 августа редакция Bild опубликовала еще одно заявление. Журналисты отметили, что есть серьезные сомнения не только в подлинности аккаунта, на который они сослались, но и снимков, которые они опубликовали.

«В настоящее время существуют следующие теории: либо это фейковый аккаунт, к которому Луиза Розова не имеет никакого отношения. Либо это аккаунт, за которым скрываются знакомые Розовой и используют его как инструмент пиара. И еще: на данный момент нельзя со стопроцентной уверенностью исключить, что этот аккаунт напрямую связан с Розовой», — считают в Bild.

Что еще известно о Луизе Розовой

