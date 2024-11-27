У предполагаемой дочери Путина Луизы Розовой нашли документы на фамилию умершего друга президента РФ. По ним она училась в Париже

У предполагаемой дочери президента РФ Владимира Путина Елизаветы Кривоногих (также известна как Луиза Розова) есть паспорт на имя Елизаветы Олеговны Рудновой. Первым об этом 22 ноября со ссылкой на источники сообщил украинский телеканал ТСН, 27 ноября «Агентство» подтвердило эту информацию на основании утечек из российских баз данных.

В материале ТСН утверждалось, что под фамилией Руднова предполагаемая дочь Путина училась в школе менеджмента и искусства ICART в Париже.

Журналистам «Агентства» удалось найти в утечках баз данных информацию, подтверждающую версию о смене фамилии. Так, в системе бронирования «Сирена Трэвел» были обнаружены два авиабилета от 2021 года, которые купила женщина по имени Елизавета Олеговна Руднова с той же датой рождения, что и у Елизаветы Кривоногих.

Как пишет «Агентство», при покупке билетов Руднова использовала номер телефона, которым ранее пользовалась Елизавета Кривоногих — при заказах в сервисах доставки еды, при регистрации на сайтах онлайн-магазинов и в сервисе проката электросамокатов.

В утечках есть еще несколько фактов, которые могут свидетельствовать о том, что Кривоногих и Руднова — это один и тот же человек. Согласно слитой базе авиаперелетов, в начале августа 2021 года Елизавета Руднова как минимум дважды летала из Сочи в Санкт-Петербург с загранпаспортом. Один раз по одной брони с ней летел Иван Вербицкий. Согласно данным слитой базы «Яндекс Еды», Вербицкий в 2021 году заказывал доставки из ресторанов на тот же адрес, что и Кривоногих.

«Агентство» отмечает, что выбор фамилии Руднова «едва ли случаен». Олег Руднов — давний друг Путина, неоднократно выполнявший «деликатные поручения» в интересах президента. Как писал «Проект», в 2006 году он купил 200-метровую квартиру в Санкт-Петербурге, которая позже досталась Светлане Кривоногих, а его сын оформил на себя квартиру, предназначенную для ее матери. Сам Олег Руднов умер в 2015 году.

О предполагаемой дочери Владимира Путина впервые сообщалось в расследовании «Проекта», которое вышло в 2020 году. Издание сообщило, что ее мать, Светлана Кривоногих, благодаря близкому знакомству с президентом получила долю в банке «Россия». В Кремле расследование назвали «провокационной желтизной».

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