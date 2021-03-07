«Мы всегда были и будем площадкой, которая строит Россию будущего» Московский бар «Ровесник» устроил вечеринку с диджей-сетом предполагаемой дочери Путина

В ночь на 7 марта в московском баре «Ровесник» в Малом Гнездниковском переулке состоялась очередная вечеринка из серии «Звонок другу», где приглашенными диджеями выступают только непрофессионалы. В инстаграме заведения ее анонсировали так: «Девушка-загадка приедет к нам из северной столицы, чтобы отыграть свой первый диджей-сет. Ждём всех любителей Бейонсе, Рианны, фенси лайфстайла и коктейлей с блестками». В фейсбуке «Ровесника» загадочную девушку назвали Луситой. Вход на мероприятие был свободным, но с фейсконтролем и дресс-кодом.

Ажиотаж в СМИ вокруг рядового клубного события (пускай, и проходящего в период пандемии) вырос в разы, когда стало понятно, что главная героиня вечеринки — Луиза Розова, предполагаемая третья дочь Владимира Путина.

В ноябре 2020 года издание «Проект» выпустило расследование о миноритарном акционере банка «Россия» Светлане Кривоногих. В нем утверждалось, что свое состояние она получила благодаря близкому знакомству с Владимиром Путиным. Также в материале говорилось, что у Кривоногих есть дочь Елизавета, которая «феноменально похожа на президента России». В Кремле расследование назвали «провокационной желтизной». В соцсетях Елизавета Кривоногих называет себя Луизой Розовой. После выхода расследования она дала ряд интервью, но напрямую не рассказала в них о своем предполагаемом родстве с президентом.

Ночью многие блогеры и журналисты, прорвавшиеся на вечеринку, начали постить в соцсетях фрагменты диджей-сета Розовой и подробности происходящего в баре. Видео ее выступления опубликовали «Открытые медиа» и «Дождь». На них слышно, что, помимо обещанных Бейонсе и Рианны, Розова ставила, например, песни «Мокрая» Quest Pistols Show и Монатика, «Большой город» «Лауда» и «The Rhythm of the Night» Corona.

Очевидцы писали, что вечеринка прошла на ура, бар был полностью забит публикой, а уличная очередь на вход растянулась на несколько сотен метров. Корреспондент «Открытых медиа» сообщил, что вокруг Луизы находились персональные охранники, которые оттеснили его, когда он хотел подойти к диджейскому пульту. Участник Pussy Riot Александр Софеев написал у себя в сторис, что во время вечеринки клуб был оцеплен сотрудниками Центра «Э». Это же подтвердили двое корреспондентов Sota.Vision. Они рассказали, что Розова приехала в бар на машине с мигалкой и правительственным номером, которая оформлена на бывшего сотрудника представительства России в ООН в Нью-Йорке. Также журналисты пожаловались на то, что их под разными предлогами вывела из бара охрана. Другие посетители вечеринки возмутились ужесточенным фейсконтролем и запретом на фото- и видеосъемку в баре.

Сама Розова после вечеринки написала в сторис, тегнув аккаунт «Ровесника»: «спасибо за такой дружежелюбный приём! всем советую это место!» (орфография и пунктуация сохранены). А также поблагодарила сервис «Яндекс Go» за «такси комфорт+ до бара и обратно».

Днем 7 марта в инстаграме «Ровесника» появился развернутый видеокомментарий «по поводу всей шумихи» от одного из основателей бара Александра Мартынова.

Луизу мы позвали, потому что мы хотели показать, что она обычный человек, поддержать ее из-за буллинга, который устроили из-за того, что она предполагаемая дочка Путина. Ну и просто поинтересоваться, приедет она или нет, что она за человек. Оказалось, что она ничем не отличается от нас с вами, нам было приятно с ней общаться, она абсолютно обычный, нормальный человек.

По словам Александра, главными ценностями для «Ровесника» остаются свобода, демократия и равенство — «когда каждый человек может спокойно выразить свою точку зрения и он будет услышан, а не затравлен». Он также отметил, что многие сотрудники бара недовольны происходящим в стране и выходили на протестные митинги (очевидно, акции 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального), даже получив административные штрафы. Ранее бар объявлял акции, перечисляя половину дневной выручки .

Мартынов также отверг многие из сообщений СМИ, касающиеся подробностей диджей-сета Луизы Розовой. (В Sota.Vision продолжают настаивать, что их корреспондентов вывели из клуба по странным, надуманным поводам.)

Все эти истории, которые были написаны про тачки с мигалками, эшников вокруг здания, — это все не правда. Я лично сажал и встречал из такси Луизу, из обычного. Никаких эшников там не было, это наша охрана бара, она стоит там всегда на вечеринках, потому что очень много людей, мы обеспечиваем безопасность. А вчера мы ещё позвали дополнительно двух охранников, чтобы усилить безопасность. Что касается выводов журналистов и блогеров: их вывели за то, что они фотографировали со вспышкой, это нельзя делать у нас по правилам заведения, их сначала предупредили, а потом вывели.

В конце хотелось бы сказать, что мы всегда были и будем площадкой, которая строит Россию будущего и агитирует за свободу и за разные точки зрения. Мы стараемся это делать через добро, а не через ненависть и какой-то негатив. Мы всегда выступаем за уважительное уважение к людям и просим вас понять нашу позицию, если она вам близка, то разделить ее с нами.

Александр Филимонов